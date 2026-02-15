Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
17.57

Goran Sukno

Nedelja, 15. 2. 2026, 17.57

Goran Sukno (1959 - 2026)

Hrvaški šport žaluje, umrl je legendarni vaterpolist Goran Sukno

Avtorji:
R. P., STA

Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V 66. letu je po dolgi bolezni umrl legendarni hrvaški vaterpolist Goran Sukno, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Z veliko žalostjo in neizmerno hvaležnostjo sporočamo, da nas je zapustil legendarni kapetan Goran Sukno, velikan ne le dubrovniškega in hrvaškega, temveč svetovnega vaterpola," so objavili pri klubu Jug, pri katerem je Goran Sukno igral in bil pri njem tudi direktor med letoma 1994 in 2012.

Z Jugom je osvojil evropski klubski naslov, bil je eden ključnih igralcev jugoslovanske reprezentance ob osvojitvi olimpijskega zlata v Los Angelesu leta 1984, dve leti pozneje pa je osvojil še svetovni naslov.

Po karieri je kot direktor kluba z Jugom osvojil še niz domačih in evropskih lovorik, tudi evropski naslov leta 2001. Njegov sin Sandro Sukno je šel po njegovih stopinjah in bil svojčas najboljši vaterpolist na svetu.

Goran Sukno
