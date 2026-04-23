Ob odprtju prve trgovine Sephora na Hrvaškem so se že v zgodnjih jutranjih urah začele zbirati množice, ki so potrpežljivo čakale tudi več ur, da bi med prvimi stopile skozi vrata dolgo pričakovane nove lepotne destinacije.

Vrste so se vile daleč pred vhodom v zagrebško nakupovalno središče City Center One East, zanimanje pa je iz minute v minuto naraščalo. Med čakajočimi so prevladovala mlajša dekleta, pa tudi vplivnice in ljubitelji kozmetike iz različnih delov Hrvaške in širše regije. Številni so priznali, da so na prihod Sephore čakali več let in da gre zanje za "dogodek leta".

Organizatorji so bili na velik odziv očitno dobro pripravljeni. Vedeli so, da morajo obiskovalcem olajšati večurno čakanje v vrsti, zato so jim delili vodo in prigrizke, nekateri hrvaški mediji pa poročajo, da celo burek, kar je med zbranimi sprožilo dodatno navdušenje in dobro razpoloženje.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Čeprav so oboževalci dolgo čakali na vstop v trgovino, je dogajanje potekalo presenetljivo mirno, z veliko dobre volje in pričakovanja.

Velik del evforije gre pripisati temu, da so bile številne znamke do zdaj dostopne le v tujini ali prek spleta, zato je odprtje fizične trgovine sprožilo pravi val navdušenja. Družbena omrežja so se hitro napolnila s posnetki dolgih vrst, navdušenih obiskovalcev in prvih nakupov.

Sephora se je na hrvaški trg vrnila po več kot desetletju odsotnosti, njen prihod pa pomeni pomembno širitev ponudbe v regiji. Nova trgovina namreč prinaša številne globalno priljubljene in težje dostopne znamke, ekskluzivne izdelke ter sodobno nakupovalno izkušnjo, ki vključuje preizkušanje izdelkov in strokovno svetovanje.

Hkrati so zagnali tudi spletno trgovino in mobilno aplikacijo, s čimer želijo nagovoriti še širši krog kupcev.