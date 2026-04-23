V noči na petek bodo v končnici lige NBA na sporedu tri tekme. Nikola Jokić je z Denverjem izgubil zadnjo tekmo proti Timberwolvesom, izenačena serija pa se zdaj seli v Minnesoto. Na 1:1 v zmagah je izid poravnan tudi v seriji Atlanta Hawks – New York Knicks. Cleveland je medtem z odliko izkoristil prednost domačega terena in proti Torontu povedel z dvema zmagama. V košarkarski javnosti onkraj velike luže sicer odmevajo ostre besede zvezdnika Phoenixa Devina Bookerja, ki je bil nezadovoljen s sojenjem na drugem obračunu z aktualnimi prvaki iz Oklahome.

Liga NBA, končnica, 23. april:

Bookerja verjetno čaka kazen

Aktualni prvaki Oklahoma City Thunder v prvem krogu končnice upravičujejo vlogo izrazitega favorita proti Phoenixu. Sonca so bila za zdaj nemočna, na dveh tekmah so branilci naslova dosegli zmago brez pretiranega naprezanja.

Čeprav se serija zdaj seli v Phoenix, je pred Sunsi zelo zahtevna naloga, zvezdnik ekipe Devin Booker pa je prepričan, da to nalogo otežujejo tudi sodniki in njihov kriterij. Po porazu na drugi tekmi je 29-letnik ostro udaril po delilcih pravice in poimensko izpostavil sodnika, ki naj bi ga oškodoval.

"V 11 letih, odkar sem v tej ligi, sodnikov nikoli nisem izpostavljal po imenu. Ampak James (Williams, op. p.) je imel danes v celoti gledano grozen večer. To je slabo za šport in integriteto našega športa. Ljudje bodo na vse skupaj začeli gledati kot na WWE, če ne bo nekdo prevzel odgovornosti," je besnel Booker, ki je na drugi tekmi dosegel 22 točk.

Namigovanje na to, da je na tekmah lige NBA zmagovalec določen vnaprej (kot v svetu zrežiranega wrestlinga WWE), bo košarkarju brez dvoma prineslo kazen vodstva tekmovanja.

"Videti je kot nespoštovanje. Zavedam se, da v tej ligi še nisem osvojil naslova, a igram že 11 let. Da pridem do te točke, da vam moram sploh na glas razlagati o tem, je res slabo," opozarja Booker, ki ga je zmotila predvsem nenavadna tehnična napaka v tretji četrtini obračuna.

Devin Booker receives a technical foul trying to save the ball from going out of bounds.



