24. 4. 2026,
spopadi civilisti vojska Hezbolah orožje dogovor Premirje Libanon ZDA Izrael Iran

Izrael in Libanon podaljšala premirje za tri tedne

Donald Trump tiskovka | Trump je dejal, da mora kakršenkoli dogovor med ZDA in Iranom vključevati prenehanje iranske podpore Hezbolahu in drugim skupinam na Bližnjem vzhodu. Eden od novinarjev ga je tudi vprašal ali razmišlja o uporabi jedrskega orožja proti Iranu in Trump je presenečeno odgovoril, da tega ne namerava. | Foto Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek naznanil, da sta se Libanon in Izrael po drugem krogu pogajanj njunih predstavnikov v Washingtonu zmenila, da se sedanje 10-dnevno premirje podaljša še za tri tedne, poročajo ameriški mediji.

6.10 Voditelji EU o vojni na Bližnjem vzhodu še s kolegi iz regije

Voditelji držav članic EU bodo danes na Cipru o dogajanju na Bližnjem vzhodu razpravljali še z vodilnimi predstavniki Egipta, Libanona, Jordanije, Sirije in Sveta za sodelovanje v Perzijskem zalivu (GCC). Neformalni vrh EU bodo sicer zaključili z razpravo o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna EU (MFF).

Predsedniki vlad in držav članic unije bodo s predsedniki Egipta Abdelom Fatahom al Sisijem, Libanona Josephom Aounom in Sirije Ahmedom al Šaro ter jordanskim kronskim princem Huseinom in generalnim sekretarjem GCC Jasemom al Budaivijem govorili o vojnah v Iranu in Libanonu, v katerih sicer trenutno velja krhka prekinitev ognja, pa tudi o iranskih napadih na države v regiji.

Pričakovati je, da bodo razpravljali tudi o možnostih sodelovanja pri zagotavljanju proste plovbe prek Hormuške ožine, ki je ključna za prevoz energentov.

Voditelji članic unije, med katerimi ni premierja Roberta Goloba, so sicer o odzivu na bližnjevzhodni konflikt in njegove posledice za evropsko gospodarstvo, ki se zaradi vojne sooča z visokimi cenami energije, govorili že v četrtek zvečer.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je glede tega poudaril, da je treba podpreti prebivalstvo in podjetja pri soočanju s posledicami energetske krize, obenem pa pospešiti energetski prehod.

Delovno kosilo voditeljev članic unije z vodilnimi predstavniki iz regije Bližnjega vzhoda bo potekalo po neformalnem zasedanju Evropskega sveta, na katerem se bodo danes posvetili predlogu dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2028-34. V središču te razprave bo vprašanje, kako zagotoviti zadostna finančna sredstva za izpolnitev vseh ciljev EU, vključno z novimi lastnimi viri financiranja proračuna.

Prva 10-dnevna prekinitev ognja med Izraelom in libanonsko šiitsko milico Hezbolah je bila sprejeta 16. aprila, potem ko je ameriško-izraelska vojna proti Iranu povzročila tudi spopade med Hezbolahom in Izraelom.

"Pogovori so potekali zelo dobro," je na omrežju Truth Social v četrtek objavil Trump in dodal, da bodo ZDA sodelovale z Libanonom, da ga pomagajo zaščititi pred Hezbolahom.

Pogajanja so na Trumpovo željo iz State Departmenta preselili v Belo hišo, kjer je izraelski veleposlanik v ZDA Ječiel Leiter na koncu dejal, da si Izrael in Libanon še nikoli nista bila bližje kot sta sedaj, je poročala televizija ABC.

Trumpu in podpredsedniku JD Vancu se je zahvalil za prizadevanja in zagotovil, da si bo Izrael še naprej prizadeval za mir.

Podobno se je Trumpu za predsedovanje temu zgodovinskemu dogodku zahvalila tudi libanonska veleposlanica v ZDA Nada Hamadeh Moavad. "Mislim, da bomo z vašo pomočjo in podporo Libanon naredili spet velik," je dejala.

