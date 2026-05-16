Pred zadnjim krogom bundeslige je bilo že davno znano, da si je Bayern zagotovil naslov prvaka, da bosta v ligi prvakov zaigrala tudi Borussia Dortmund in RB Leipzig, po pestri soboti pa je postalo jasno, da bo v elitnem evropskem tekmovanju zaigral tudi Stuttgart. Ta je v zadnjem krogu remiziral na gostovanju pri Eintrachtu (2:2). Španski trener Albert Riera, ki se v Nemčiji spopada s številnimi kritikami, je tako zaostal za sedmouvrščenim Freiburgom, ki ga v sredo čaka finale lige Europa z Aston Villo, in ostal brez Evrope. V boju za obstanek je bilo zelo vroče. Wolfsburg si je priigral popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah, Heidenheim in St. Pauli pa zapuščata prvoligaško druščino. Naslov najboljšega strelca je osvojil Harry Kane (36). V zadnjem krogu je proti Kölnu zadel v polno kar trikrat.

Nekdanji trofejni trener Olimpije in Celja Albert Riera je z Eintrachtom v zadnjem krogu nemškega prvenstva gostil Stuttgart. Španca je čakalo zelo zahtevno delo, saj mu je moral iti na roko tudi rezultat Freiburga, za katerim je v boju za sedmo mesto, ki prinaša nastop v konferenčni ligi, pred zadnjim krogom zaostajal točko. V boju za Evropo je bil tudi Augsburg, ki je prav tako za Freiburgom zaostajal točko, a imel bistveno slabšo razliko v zadetkih od Eintrachta.

Stuttgart v ligo prvakov, Eintracht brez Evrope

Eintrachtu se na koncu ni izšlo. Dvoboj v Frankfurtu se je končal brez zmagovalca (2:2). Gostje so v Frankfurtu vodili do sodnikovega dodatka, potem pa je Jonathan Burkardt z drugim golom na tekmi izenačil na 2:2. Za Stuttgart, ki se je potegoval za četrto mesto in nastop v ligi prvakov, je bila dovolj tudi točka, saj je precej spodrsnilo Hoffenheimu - ta je proti Borussii Mönchengladbach klonil kar z 0:4, Bayer Leverkusen je s HSV igral 1:1.

Riera se pri delu v Nemčiji spopada s številnimi kritikami. Nemški mediji mu ne posvečajo pretirane naklonjenosti, pred tekmo v Stuttgartu pa je polnila naslovnice afera med Riero in najboljšim napadalcem Jonathanom Burkardtom. Nemški nogometaš, ki mu je Španec nedavno očital preveliko telesno težo in premajhno skrb za ohranitev popolne telesne pripravljenosti, je prejel disciplinsko kazen. "Napravil je nekaj, s čimer je kršil disciplinska pravila znotraj moštva. O tem sem se pogovoril z ekipo. Sprejel je kazen in se opravičil. To je najpomembneje zame," je pojasnil 44-letni Riera.

Nemški Bild je pred tem poročal, da je Burkardt prejel finančno kazen v višini 20 tisoč evrov, ker je prejšnji teden na tekmi z Borussio Dortmund (2:3) zmerjal in žalil svojega trenerja. Riera ima sicer pogodbo z Eintrachtom do leta 2028, a v Nemčiji vlada prepričanje, da bi lahko zapustil Frankfurt že po koncu sezone. Navijači Eintrachta so mu na zadnji tekmi sezone izobesili transparent s pomenljivo vsebino: "Hvala za nič, Alberto," in mu s tem ponazorili jasno nezaupnico.

V Münchnu so se polivali s pivom

Sedmouvrščeni Freiburg je pred sredinim finalom evropske lige doma premagal RB Leipzig (4:1), ki se po enoletni odsotnosti vrača v ligo prvakov. V njej bi lahko nastopil tudi Freiburg, če bo v sredo boljši od Aston Ville, tako da bi lahko imela Nemčija v elitnem evropskem tekmovanju pet predstavnikov. Če se bo to zgodilo, mesta v konferenčni ligi ne bo dobil Frankfurt, ki je sezono končal kot osmi s 44 točkami, pač pa Nemčija v tem tekmovanju ne bo imela kluba.

Prvak Bayern je na Allianz Areni nadigral Köln (5:1). Šampionsko sezono, v kateri je neuspešno naskakoval evropsko krono, je tako sklenil z visoko zmago nad kozlički. Števec golov bavarskega velikana se je tako v sezoni 2025/26 ustavil pri številki 122. Za piko na i je najboljši strelec moštva in lige Harry Kane dosegel še hat-trick za končnih 36 golov v sezoni. Veliki krožnik za prvaka v Nemčiji je na slovesnosti po tekmi namesto kapetana Manuela Neuerja dvignil Leon Goretzka, ki je odigral zadnjo tekmo za Bayern.

V Nemčiji je potekala nora sobota v boju za obstanek. Najslabši trije klubi so v zadnji krog vstopili z enakim številom točk, najboljšo razliko v zadetkih pa je imel Wolfsburg. Nekdanji nemški prvak so v zadnjem krogu gostovali na severu Nemčije pri neposrednem tekmecu za obstanek St. Pauliju, zlata vredne točke pa je skušal doma proti Mainzu osvojiti Heidenheim. Evropski znanec Olimpije je padel na izpitu, saj je izgubil z 0:2, v predmestju Hamburga so se zmage s 3:1 veselili volkovi in si tako izborili dodatne kvalifikacije, v katerih se bodo dvakrat pomerili proti tretjeuvrščeni ekipi druge lige.

V nedeljo se bo končala druga nemška liga. Zmagovalec Schalke si je vrnitev že zagotovil, v boju za drugo neposredno vozovnico in za mesto v dodatnih kvalifikacijah pa so pred zadnjim krogom še Elversberg, Hannover in Paderborn, ki imajo vsi po 59 točk.

