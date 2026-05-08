Nemški mediji že prečrtali Alberta Riero

Danes se začenja predzadnji krog nemškega nogometna prvenstva. Bayern je že prvak, nastop v ligi prvakov si je zagotovila tudi Borussia Dortmund, ki lahko z večerno domačo zmago nad Eintrachtom iz Frankfurta potrdi drugo mesto. Trener Eintrachta Albert Riera se je po manj uspešnih rezultatih in za mnoge spornim odnosom s podrejenimi v klubu znašel v težavah. Nemški mediji so vse bolj prepričani, da bo kmalu zapustil vroči stolček, morda že nocoj. V bundesligi bo v ospredju boj za preostala mesta, ki vodijo v Evropo, v boju za obstanek pa se za 16. mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije, potegujeta Wolfsburg in St. Pauli.

V Sloveniji je bil Albert Riera zelo uspešen. Z Olimpijo je osvojil dvojno krono, Celjane je popeljal do pokalne lovorike in številnih odmevnih evropskih tekem, hkrati pa imel prste vmes tudi pri dveh državnih naslovih grofov. Pri Eintrachtu, kjer ima opravka z bistveno kakovostnejšim in zahtevnejšim tekmovanjem, mu za zdaj ne cvetijo rožice. Pred koncem sezone se mu vse bolj trese stolček. Danes ga čaka zelo neugoden izziv, saj gostuje pri rumeno-črnih v Dortmundu, ki želijo potrditi drugo mesto.

Številni nemški mediji namigujejo na to, da bi bil lahko Riera morda odpuščen že po današnji tekmi v Dortmundu, najpozneje pa po zadnjem krogu, torej po koncu sezone, ko bo Eintracht gostil Stuttgart. Riera nemškim novinarjem odgovarja, da se ga govorice o tem, da bi lahko ostal brez službe, niso dotaknile. "To ni pomembno. Pomembno je le to, koliko točk osvojimo v teh dveh tekmah," se 44-letni Španec zaveda, da bi lahko skok na sedmo mesto, ki prinaša Evropo (konferenčna liga), popravil vtis pri vodstvu kluba ter morda spremenil tudi pogled nogometašev in navijačev. Na zadnji tekmi se je Riera naposlušal žvižgov domačega občinstva po bolečem porazu proti HSV, po novem neuspehu pa bi se kritike na njegov način dela zagotovo še povečale. Eintracht sicer za sedmim mestom, ki prinaša nastop v konferenčni ligi, zaostaja eno točko. Toliko zaostaja za Freiburgom, letošnjim finalistom lige Europa, kjer se mu ob zmagi nasmiha druženje z ligo prvakov.

Varovanci Alberta Riere bodo danes gostovali pri drugouvrščeni Borussii Dortmund. Foto: Reuters

Športni direktor Eintrachta Markus Krösche je po poročanju Bilda že pripravil seznam možnih kandidatov za Rierovega naslednika. Na njem so Alex Meier, ki pri Eintrachtu sodeluje v različnih vlogah že vse od leta 2020, Friedhelm Funkel, ki je nazadnje vodil Köln in Avstrijec Adi Hütter, ki je bil nazadnje (2025) trener Monaca.

Prvak Bayern se bo po bolečem izpadu iz lige prvakov, ko je v polfinalu izpadel proti branilcu naslova PSG, za točke na nemškem prvenstvu potegoval v Wolfsburgu. Volkovi nujno potrebujejo točke, saj želijo zadržati 16. mesto, ki zagotavlja "popravni izpit", nastop v dodatnih kvalifikacijah. V boju za obstanek je njihov tekmec St. Pauli, ki ga v soboto čaka zahtevno gostovanje pri Leipzigu. Rdeči biki želijo zadržati tretje mesto in se po letu dni odsotnosti znova dokazovati v ligi prvakov.

