Sobota, 2. 5. 2026, 13.30
1 ura, 15 minut
Nemško prvenstvo, 32. krog
Bayern lahko spočije najboljše, ogorčen boj za mesta od tri do šest
Za Bayern München, ki je že osvojil novo nemško zvezdico, je sobotna tekma z zadnjeuvrščenim Heidenheimom lažji trening pred sredino povratno tekmo polfinala lige prvakov, ko bodo na domačem stadionu skušali nadoknaditi gol zaostanka. PSG je prvo tekmo dobil s 5:4. Pričakovano je, da bo Vincent Kompany proti Heidenheimu na klopi pustil nekaj ključnih nogometašev. Tekma se začne ob 15.30.
V nemški ligi so do konca prvenstva še trije krogi. Najbolj pomembne tekme tokratnega 32. kroga igrajo ekipe med tretjim in šestim mestom. V boju za ligo prvakov, kamor iz Nemčije vodijo prva štiri mesta, jih namreč loči le sedem točk. Tretji Leipzig gostuje pri šestem Bayerju, četrti Stuttgart pa pri Hoffenheimu. Ti dve ekipi imata enako število točk. Drugouvrščeni Dortmund je pet točk pred Leipzigom, v nedeljo pa igra z Mönchengladbachom.
Nemško prvenstvo, 32. krog:
Najboljši strelci:
33 – Kane (Bayern)
18 – Undav (Stuttgart)
15 – Guirassy (Borussia Dortmund), Luis Diaz (Bayern)
13 – Olise (Bayern), Schick (Leverkusen)
12 – Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), Kramarić (Hoffenheim)
11 – Amiri (Mainz), El Mala (Köln), Tabaković (Borussia M.)
10 – Asllani (Hoffenheim), Burkardt (Eintracht), Demirović (Stuttgart), Stage (Werder)
...