Ž. L.

30. 4. 2026,
12.45

44 minut

Počilo pri Eintrachtu

Albert Riera zakuhal incident in znesel jezo nad zvezdnikom svoje ekipe

Albert Riera, Jonathan Burkardt | Počilo je med Albertom Riero in prvim strelcem Eintrachta. | Foto Guliverimage

Albert Riera se je po poročanju nemškega Bilda znašel v središču neverjetnega incidenta. Pri Eintrachtu je počilo med španskim trenerjem in prvim zvezdnikom ekipe Jonathanom Burkardtom. Spor rešuje celo športni direktor kluba Markus Krösche.

Borussia Dortmund
Sportal V Dortmundu je bilo slovesno in učinkovito, fantastičen preobrat Bayerna

Delo Alberta Riere smo ob robu slovenskih nogometnih zelenic spremljali dovolj časa, da smo se lahko na lastne oči prepričali o njegovih trenerskih kvalitetah. Strateg z Balearov je najprej do dvojne krone popeljal ljubljansko Olimpijo, nato pa je postal obraz izjemnega vzpona Celja, ki je pod njegovim vodstvom postalo spoštovanja vredna evropska ekipa.

Toda hkrati smo Majorčana spremljali dovolj časa, da poznamo tudi njegovo drugo plat. Tisto, ki Riero bržčas na veliko načinov ločuje od povprečnih trenerjev, a tudi skrbi za to, da delo z njim ni enostavno. Za nikogar v klubu.

Karakter temperamentnega Španca je, kar se je zdelo neizbežno, očitno prišel na plan tudi v Frankfurtu. Nemški Bild namreč poroča o "neverjetnem incidentu", ki je zamajal ekipo Eintrachta.

Zvezdnik se je obrnil na direktorja

Jonathan Burkardt je najboljši strelec Eintrachta v tej sezoni. Bori se tudi za mesto v nemški reprezentanci. Foto: Guliverimage

Kaj oziroma kdo je Riero zmotil tokrat? Španskemu strategu je na žulj stopil kar prvi zvezdnik ekipe Jonathan Burkardt. Kako? S telesno pripravljenostjo, ki naj bi bila po mnenju Riere katastrofalna. Tega najboljšemu strelcu Frankfurta sicer ni povedal sam. Po poročanju Bilda je pomočniku Janu Fießerju, da okrca Burkardta in mu da vedeti, da takšen odstotek telesne maščobe ni sprejemljiv.

Igralec, ki se sicer bori tudi za mesto v nemški reprezentanci na prihajajočem svetovnem prvenstvu, je bil šokiran nad obtožbami, obrnil se je na svojega agenta, ta pa je o incidentu spregovoril s športnim direktorjem kluba Markusom Kröschejem. Sledil je pogovor z Riero, Majorčan pa je takoj zatem jezo še enkrat stresel na Burkardta, saj ga je zmotilo, da v dogajanje znotraj ekipe vpleta športnega direktorja.

Burkardt je na naslednji tekmi sedel na klopi za rezervne igralce, ob remiju z Augsburgom, ki je Eintracht še oddaljil od boja za Evropo, je v igro vstopil šele v izdihljajih obračuna. Riera je po tekmi vztrajal, da razlog za to niso osebne zamere. "Jonny opravlja odlično delo," je bil kratek Španec.

Albert Riera naj bi bil na bojni nogi s številnimi pomembnimi akterji v garderobi. Foto: Guliverimage

Kratek stik tudi z ostalimi nosilci

Burkardt sicer naj ne bi bil edini, ki se je znašel na bojni nogi z Riero. Bild poroča, da nima pravega odnosa s številnimi pomembnimi akterji v garderobi. Povsem odrinjeno se počutita kapetana Arthur Theate in Mario Götze, sprl naj bi se tudi z Robinom Kochom, težave z Riero pa naj bi imela tudi Can Uzun in Ritsu Doan. Za slednjega je Eintracht lansko poletje odštel 21 milijonov evrov.

Bundesliga
Sportal Nogomet drvi po nevarni finančni poti
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.