Iz morja na Maldivih so danes na kopno izvlekli še zadnji dve trupli od skupno petih italijanskih potapljačev, ki so minuli četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame, je danes povedal vir na italijanskem zunanjem ministrstvu. Preostale tri so na kopno prenesli že v preteklih dneh.

Da so iz morja na kopno izvlekli trupli zadnjih dveh potapljačev, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tudi tiskovni predstavnik vlade Maldivov. Trupla Italijanov je skupina visoko usposobljenih potapljačev iz Finske in Maldivov našla minuli četrtek v 60 metrov globoki jami pri atolu Vaavu. Truplo enega ponesrečenca so na kopno izvlekli še isti dan, dveh pa v torek.

Pri iskanju trupel Italijanov je v soboto umrl še maldivijski potapljač reševalec.

Najhujša potapljaška nesreča na Maldivih

Štirje od petih preminulih potapljačev so bili na Maldivih v okviru odprave univerze v Genovi, ki jo je vodila profesorica ekologije Monica Montefalcone. V nesreči so umrli tudi njena hčerka in študentka, morski biolog in raziskovalec. Z njimi je bil še inštruktor potapljanja.

Potapljaške nesreče na Maldivih so sicer zelo redke, čeprav so v zadnjih letih zabeležili nekaj smrtnih žrtev. Četrtkova nesreča naj bi bila po poročanju britanskega BBC najhujša potapljaška nesreča v tej majhni otoški državi v Indijskem oceanu, ki je zaradi verige koralnih otokov priljubljena turistična destinacija.