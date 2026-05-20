Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
20. 5. 2026,
10.50

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Italija nesreča nesreča potapljači Maldivi

Sreda, 20. 5. 2026, 10.50

22 minut

Na Maldivih na kopno izvlekli trupla vseh italijanskih potapljačev

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Maldivi, trupla potapljačev | Pri iskanju trupel Italijanov je v soboto umrl še maldivijski potapljač reševalec. | Foto Reuters

Pri iskanju trupel Italijanov je v soboto umrl še maldivijski potapljač reševalec.

Foto: Reuters

Iz morja na Maldivih so danes na kopno izvlekli še zadnji dve trupli od skupno petih italijanskih potapljačev, ki so minuli četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame, je danes povedal vir na italijanskem zunanjem ministrstvu. Preostale tri so na kopno prenesli že v preteklih dneh.

Da so iz morja na kopno izvlekli trupli zadnjih dveh potapljačev, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tudi tiskovni predstavnik vlade Maldivov. Trupla Italijanov je skupina visoko usposobljenih potapljačev iz Finske in Maldivov našla minuli četrtek v 60 metrov globoki jami pri atolu Vaavu. Truplo enega ponesrečenca so na kopno izvlekli še isti dan, dveh pa v torek.

Pri iskanju trupel Italijanov je v soboto umrl še maldivijski potapljač reševalec.

Fotogalerija
1
 / 4

Najhujša potapljaška nesreča na Maldivih

Štirje od petih preminulih potapljačev so bili na Maldivih v okviru odprave univerze v Genovi, ki jo je vodila profesorica ekologije Monica Montefalcone. V nesreči so umrli tudi njena hčerka in študentka, morski biolog in raziskovalec. Z njimi je bil še inštruktor potapljanja.

Potapljaške nesreče na Maldivih so sicer zelo redke, čeprav so v zadnjih letih zabeležili nekaj smrtnih žrtev. Četrtkova nesreča naj bi bila po poročanju britanskega BBC najhujša potapljaška nesreča v tej majhni otoški državi v Indijskem oceanu, ki je zaradi verige koralnih otokov priljubljena turistična destinacija.

Potapljanje, Maldivi
Novice Na Maldivih iščejo trupla italijanskih potapljačev
Maldivi, potapljanje
Novice Med potapljanjem na Maldivih umrlo pet Italijanov
Hrvaška, Dubrovnik, Lokrum, iskalna akcija
Novice Pri Dubrovniku obsežna akcija: iščejo potapljača inštruktorja #foto
Italija nesreča nesreča potapljači Maldivi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.