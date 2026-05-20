Sa. B.

Sreda,
20. 5. 2026,
6.43

3 minute

Rusija Ši Džinping Vladimir Putin Peking Kitajska

Ši Džinping v Pekingu sprejel Putina

Vladimir Putin in Ši Džinping | Predsednika sta se skupaj sprehodila po rdeči preprogi, vojaški orkester pa je zaigral rusko in kitajsko himno. | Foto Reuters

Potem ko je pozno zvečer po lokalnem času prispel na letališče v Peking, kjer ga je pozdravila vojaška godba, je ruskega predsednika Vladimirja Putina pred Veliko dvorano ljudstva sprejel tudi kitajski predsednik Ši Džinping.

Predsednika sta se skupaj sprehodila po rdeči preprogi, vojaški orkester pa je zaigral rusko in kitajsko himno. Pozdravilo ju je na desetine otrok, ki so mahali z zastavami obeh držav. 

Izpostavila dobre odnose med državama

V uvodnem nagovoru je Putin kitajskega kolega označil za "dragega prijatelja" in izpostavil, da so odnosi med država odlični. Po poročanju ruske tiskovne agencije TASS je ruski voditelj citiral tudi kitajski idiom, ki opisuje pričakovanje pomembnega dogodka: "Tudi če se nisva videla en dan, se zdi, kot da so minile tri jeseni." Svojega gostitelja je ob tem tudi povabil na obisk v Rusijo prihodnje leto. Ši Džinping pa je Putinu povedal, da so kitajsko-ruski odnosi na takšni ravni, ker sta državi "nenehno poglabljali medsebojno politično zaupanje in strateško sodelovanje". 

Putina na Kitajskem spremlja delegacija ministrov, poslovnežev, visokih uradnikov in vodij večjih energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Rosneft.

Podrobno naj bi govorila o plinovodu

Predsednika bosta v Pekingu razpravljala o številnih temah, dvostranskih odnosih in sodelovanju med državama na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Podrobno naj bi govorila o plinovodu in dogajanju na Bližnjem vzhodu. Po koncu pogovorov naj bi po navedbah Kremlja podpisala skupno izjavo in več dvostranskih dogovorov.

Namen Putinovega obiska pri "dolgoletnem prijatelju" naj bi bil tudi prikaz neomajnih vezi med Moskvo in Pekingom. Ši in Putin sta si že v nedeljo izmenjala pismi s čestitkami ob 30. obletnici strateškega partnerstva med državama. Putin pa je v videoposnetku sporočil Kitajcem, da so odnosi med državama dosegli izjemno raven ter da trgovina med Rusijo in Kitajsko še naprej raste.

