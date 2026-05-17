Španski strateg Albert Riera je dan po koncu sezone nemškega prvenstva sporočil, da je zaključil sodelovanje z Eintrachtom. Klub iz Frankfurta je prevzel pred nekaj meseci, ko je bil daleč od vrha. Pri tem je tudi ostalo. Eintracht je neuspešno lovil pot v Evropo, nekdanji trofejni trener Celja in Olimpije pa si je s svojim načinom vodenja ekipa nakopal kar nekaj težav in nerazumevanja s strani novinarjev, varovancev kot tudi navijačev, ki so mu na zadnji tekmi sezone proti Stuttgartu sporočili, da ga ne želijo več gledati na položaju trenerja v Frankfurtu.

Nekdanji zvezdnik španskega nogometa je v trenerske čevlje prvič kot samostojni trener vstopil v Ljubljani. Z Olimpijo je v sezoni 2023/24 dosegel imeniten uspeh. Osvojil je dvojno krono, nato pa se preselil v knežje mesto, postavil temelje celjski "kanti", se nato preizkusil v drugi francoski ligi pri Bordeauxu, kjer se je dokazoval že kot igralec. Za razliko od Slovenije pa se Albert Riera v deželi galskih petelinov ni potegoval za vrh.

V Sloveniji osvajal lovorike, drugje pa ne

Z Bordeauxom ni dosegal pričakovanih rezultatov, po finančnih težavah kluba pa se vrnil v Celje, kjer je hitro vzpostavil nadzor nad igralskim kadrom. Grofe je popeljal do pokalnega naslova in četrtfinala konferenčne lige, nadaljeval z uspehi tudi na začetku te sezone, tik pred začetkom spomladanskega dela pa prejel mikavno ponudbo iz Nemčije, ki se ponavadi, sploh če treniraš slovenskega prvoligaša, ne odkloni.

Eintracht, ki je doživljal krizno obdobje in bil takrat na osmem mestu, je iskal trenerja, ki bi ga na lestvici popeljal bližje Evropi. Riera se je v Sloveniji izkazal za trenerskega čudodelca, s svojim značilnim načinom dela, ki je odstopal od drugih in pred tem na sončni strani Alp zakuhal nemalo kontroverznih trenutkov, pa v Nemčiji ni dosegal želenih rezultatov.

Navijači Eintrachta so mu hudomušno na srečanju s Stuttgartom sporočili: Hvala za nič, Albert(o). Riera je na 14 tekmah v nemškem prvenstvu zabeležil štiri zmage, pet remijev in pet porazov. Foto: Guliverimage

Do dviga rezultatske krivulje ni prišlo, Eintracht je ostal na osmem mestu in brez Evrope, vmes pa se je vročekrvni in impulzivni Španec zapletel v spore z nekaterimi nemškimi novinarji, vrelo pa je tudi v njegovi ekipi. Kar nekaj varovancev ni skrivalo nezadovoljstva, navijači Eintrachta pa so se postavili na stran igralcev in Rieri na zadnjih tekmah namenili žvižge. Poti nazaj ni bilo več, le dan po zadnji tekmi sezone 2025/26, na kateri je Eintracht remiziral s Stuttgartom (2:2), je 44-letni Španec potrdil, kako prekinja sodelovanje z nemškim klubskim velikanom.

Odhaja v miru, a tudi z žalostjo

"S klubom smo se sporazumno odločili za prekinitev sodelovanja. Prevzemam svojo odgovornost kot trener, ki je hotel ekipi zagotoviti zmago. Žal mi je, da sem se soočil s številnimi težavami, saj smo v klubu vedeli, da nam bo težko zaradi pomanjkanja časa, priprav kluba in novih moči," je Riera na Instagramu zapisal, kako je čutil poslanstvo, da zaščiti klub in igralcev. In da bi to storil znova in znova.

Albert Riera je začel svojo misijo v Nemčiji z "orli" na osmem mestu. Na tem mestu jih je tudi zapustil. Foto: Guliverimage

"Vedno sem stremel k temu, da bi izboljšal igralce in poskrbel, da bi ekipa zmagala. Prišel sem tako kot sem odšel. Na osmem mestu. To ni zadostovalo za dosego cilja," se zaveda, kaj to pomeni v trenerskem poklicu, če ne dosežeš želenega cilja. "Odhajam z občutkom, da sem dal vse od sebe. V državi, kjer pred tem še nisem deloval, sem bil brez družine, mnoge noči preživel v vadbenem središču, kjer sem razmišljal in iskal rešitve, kako zmagati. Zato odhajam v miru, a tudi žalosten, saj vem, da sem dal le 20 odstotkov tega, kar lahko," se je Riera zahvalil Eintrachtu za priložnost, da je bil del njegove zgodovine.

Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Albert Riera sowie die Co-Trainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti haben sich einvernehmlich mit sofortiger Wirkung auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt.



Wir wünschen allen dreien für ihre private wie berufliche Zukunft… pic.twitter.com/efMfsl6sgu — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2026

V prihodnosti mu je zaželel vse najboljše, poraja pa se vprašanje, kje bo nadaljeval kariero. Se bo znova vrnil v Slovenijo? Celjani so v soboto pred domačimi navijači proslavili osvojitev tretjega državnega naslova. Ogromne zasluge zanj nosi Riera. Njegov prvi naslednik in pomočnik Ivan Majevski bi prednost pred tekmeci skoraj zapravil, a je nato vskočil Portugalec Vitor Campelos in suvereno popeljal Celjane do naslova prvaka, s tem pa tudi kvalifikacij za ligo prvakov, ki jih bodo začeli v 2. krogu kvalifikacij in naskakovali največji cilj ruskih investitorjev, preboja med evropsko elito.

Markus Krösche in Albert Riera sta sodelovala le tri mesece in pol. Foto: Guliverimage

Brez Evrope pa je ostal Eintracht, ki bo zdaj na nogometni tržnici iskal novega trenerja. S tem se bo pozabaval športni direktor Markus Krösche. Kaj je sporočilo po menjavi trenerja? "Po intenzivnih pogovorih smo skupaj prišli do te zahtevne odločitve. Albert Riera je ekipo prevzel v zahtevnem obdobju in se Eintrachtu posvetil z veliko mero marljivosti in predanosti," je dejal za spletno stran in dodal: "Po odprti in iskreni analizi razvoja ekipe smo prišli do zaključka, da želimo v naslednji sezoni ubrati drugačno pot," je še ob zahvalah za trud Špancu in njegovemu strokovnemu štabu povedal Nemec.