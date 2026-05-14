Ko danes govorimo o domači samooskrbi, večina še vedno razmišlja precej preprosto: sončna elektrarna proizvaja elektriko, baterija jo shrani in s tem je zgodba končana. A energetika danes deluje precej drugače. V ospredje namreč ne prihaja več samo proizvodnja energije, temveč predvsem način, kako jo uporabljamo. Prav vprašanje pametnega upravljanja energije pa je danes eno najpogostejših med našimi bralci, ki nas sprašujejo kako sistem sploh deluje, kako upravlja baterijo in zakaj lahko pomembno vpliva na stroške elektrike? V tem članku zato pojasnjujemo, kako deluje sistem SG Connect podjetja NGEN in zakaj pametno upravljanje postaja ključni del sodobne samooskrbe.

Prav zato postaja avtomatizacija eden ključnih elementov sodobne energetike. Napredni sistemi danes spremljajo porabo, proizvodnjo in stanje baterije ter se samodejno prilagajajo z namenom optimizacije stroškov in učinkovitejše rabe energije.

Vprašanje prihodnosti zato ni več samo, koliko energije proizvedemo, temveč predvsem, kako pametno jo znamo upravljati. In prav to omogoča pametno omrežje SG Connect podjetja NGEN.

V tokratni seriji člankov znotraj sklopa Energetika 2.0 na Siol.net skupaj s strokovnjaki podjetja NGEN odgovarjamo na konkretna vprašanja bralcev o porabi elektrike, sončnih elektrarnah, baterijah in pametnem upravljanju energije. Vsa vprašanja izhajajo iz resničnih dilem, ki ste jih bralci oddali prek našega obrazca, odgovori pa temeljijo na praktičnih izkušnjah in aktualnih rešitvah na trgu. Imate tudi vi vprašanje o svojem računu za elektriko, sončni elektrarni ali hranilniku energije? Zastavite ga spodaj in pomagali vam bomo z jasnim, strokovnim odgovorom v enem od naslednjih člankov.

Kaj sploh pomeni pametno upravljanje energije?

Pametno upravljanje energije, kot ga zagotavlja pametno omrežje SG Connect, pomeni, da sistem ne spremlja zgolj porabe, ampak se nanjo tudi aktivno odziva. Ne gre torej samo za aplikacijo, v kateri lahko preverite, koliko elektrike ste porabili, temveč za rešitev, ki v ozadju ves čas spremlja dogajanje v vašem gospodinjstvu, analizira podatke in nato samodejno prilagaja delovanje sistema.

V praksi to pomeni, da sistem v realnem času spremlja porabo elektrike, proizvodnjo sončne elektrarne in stanje baterije. Če zazna, da se poraba nenadoma povečuje, na primer zaradi več hkrati vklopljenih naprav, lahko del energije usmeri iz baterije in s tem zmanjša obremenitev omrežja oziroma konico porabe.

Tak primer je lahko, na primer, večerni čas, ko hkrati delujejo toplotna črpalka, kuhalna plošča in polnjenje električnega avtomobila. Namesto da bi vsa energija v tistem trenutku prišla neposredno iz omrežja in povzročila visoko konico porabe, lahko sistem del potreb začasno pokrije iz baterije ter s tem zmanjša obremenitev in stroške.

Podobna logika velja tudi za jutranji čas, še posebej danes, ko veliko ljudi vsaj del tedna dela od doma. V zgodnjih jutranjih urah je proizvodnja sončne elektrarne običajno še precej nizka, hkrati pa so stroški omrežnine v določenih časovnih blokih višji. Če takrat hkrati delujejo večji porabniki, denimo pralni stroj, ogrevanje, priprava zajtrka ali polnjenje električnega avtomobila, lahko sistem del ali celo celotno porabo začasno pokrije iz baterijskega hranilnika. S tem se zmanjša obremenitev omrežja in optimizira stroške elektrike tudi v delu dneva, ko sončna elektrarna še ne proizvaja dovolj energije.

Ključna prednost takšnega pristopa je avtomatizacija. Sistem se na spremembe odziva samodejno, zato uporabniku ni treba ves čas razmišljati, kako optimizirati porabo in zmanjševati stroške elektrike.

Kaj sta SG Connect in SG Brain?

SG Connect je platforma podjetja NGEN za spremljanje porabe in pametno samooskrbo gospodinjstva. Uporabniku omogoča natančen vpogled v porabo, proizvodnjo sončne elektrarne in delovanje baterijskega sistema, hkrati pa skrbi tudi za optimizacijo celotnega energetskega sistema.

Sistem deluje v realnem času in podatke osvežuje na vsaki dve sekundi, kar omogoča zelo natančno spremljanje dogajanja v gospodinjstvu. Poleg trenutnega stanja lahko uporabnik spremlja tudi zgodovino porabe in proizvodnje, kar omogoča boljši vpogled v navade gospodinjstva in potencialne prihranke.

Nadgradnja sistema SG Connect, imenovana SG Brain, pa predstavlja naprednejšo logiko upravljanja. Gre za nekakšen “digitalni možganski center”, ki analizira podatke in se nanje samodejno odziva. Sistem tako ne skrbi le za pregled nad energijo, temveč aktivno optimizira delovanje baterije in porabnikov z namenom zmanjševanja stroškov ter učinkovitejšega izkoristka energije, pri čemer analizira vrsto dejavnikov, med njimi celo vremensko napoved.

Uporabnik zato nima občutka, da upravlja zapleten energetski sistem, temveč da ima doma digitalnega upravljavca energije, ki ves čas skrbi za optimalno delovanje.

Prav v tem je ključna razlika v primerjavi s klasičnimi rešitvami spremljanja porabe: sistem ne prikazuje zgolj podatkov, temveč energijo aktivno upravlja in optimizira v realnem času.

Kaj pomeni aktivno sodelovanje z omrežjem?

Vloga domače baterije se danes hitro spreminja. Če je bila še pred kratkim namenjena predvsem shranjevanju presežkov sončne energije za kasnejšo uporabo, postaja zdaj del precej bolj dinamičnega energetskega sistema.

Pametni sistemi namreč lahko energijo prilagajajo tudi glede na razmere v elektroenergetskem omrežju. To pomeni, da se sistem ne odziva samo na potrebe gospodinjstva, temveč tudi na dogajanje širše v omrežju, seveda takrat, ko je to za uporabnika smiselno in koristno.

V praksi lahko sistem v določenih trenutkih energijo shrani, drugič jo uporabi za zmanjšanje obremenitve, v nekaterih primerih pa se prilagodi tudi tako, da pomaga stabilizirati omrežje. Gre za t. i. aktivacije proženja energije, kjer baterijski sistem postane aktiven del energetskega ekosistema, ne le pasivni hranilnik.

Takšen pristop pa ne prinaša koristi le omrežju, temveč tudi uporabniku. Ker sistem sodeluje pri optimizaciji energetskih tokov, lahko to v določenih primerih pomeni tudi dodatne finančne ugodnosti oziroma nagrajevanje uporabnika, odvisno od izbranega paketa in načina sodelovanja v sistemu.

Kakšna je razlika v primerjavi z drugimi rešitvami na trgu?

Pristop podjetja NGEN temelji na nekoliko drugačni logiki. Podjetje je znanje in tehnologije, razvite za velike industrijske baterijske sisteme doma in v tujini, preneslo tudi v gospodinjske rešitve. To pomeni, da imajo danes tudi manjši uporabniki dostop do naprednih funkcionalnosti upravljanja energije, ki so bile še pred nekaj leti rezervirane predvsem za večje energetske projekte.

Pomembna prednost takšnega sistema je tudi njegova nadgradljivost. Energetika se hitro spreminja, od načina obračunavanja omrežnine do razvoja dinamičnih cen elektrike in aktivnega sodelovanja z omrežjem. Zato postaja vse pomembneje, da sistem ni zasnovan zgolj za današnje potrebe, temveč je pripravljen tudi na prihodnje spremembe in nove načine upravljanja energije.

Finančne koristi: zakaj je pametno upravljanje baterijskega hranilnika pomembno tudi za denarnico?

Pametno upravljanje energije ni pomembno le z vidika udobja ali tehnološke naprednosti, temveč ima zelo konkreten vpliv tudi na stroške elektrike. Eden ključnih učinkov je zmanjševanje konic porabe, kar lahko pomeni nižjo obračunsko moč in posledično nižje stroške omrežnine.

Hkrati sistem omogoča boljši izkoristek proizvedene energije, saj se ta uporabi takrat, ko je najbolj smiselno. Namesto da bi energijo po nepotrebnem oddajali v omrežje ali jo kupovali v manj ugodnih trenutkih, jo sistem učinkoviteje razporeja glede na potrebe gospodinjstva.

Dodatna prednost je tudi možnost sodelovanja pri aktivacijah sistema, kjer se lahko uporabnik odziva na potrebe omrežja. V določenih primerih to pomeni tudi dodatne ugodnosti oziroma finančne koristi. Njihov obseg je sicer odvisen od izbranega paketa oskrbe z električno energijo in načina vključitve v sistem, a trend je jasen: pametno upravljanje baterije postaja pomemben del dolgoročne optimizacije stroškov elektrike.

Kaj to pomeni za povprečnega uporabnika?

Za povprečnega uporabnika pametno upravljanje energije v praksi pomeni predvsem manj vsakodnevnega ukvarjanja z elektriko. Ni treba več razmišljati, kdaj vključiti posamezne naprave ali kako prilagoditi porabo, da bi se izognili višjim stroškom. Sistem velik del optimizacije opravi sam, v ozadju.

To pomeni tudi manj ročnega prilagajanja in bolj predvidljiv račun za elektriko, saj sistem sproti uravnava porabo, zmanjšuje konice in skrbi za čim bolj učinkovit izkoristek energije.

Prihodnost energetike ni več samo proizvodnja, temveč upravljanje

Sončne elektrarne in baterijski sistemi so danes pomemben korak k večji energetski neodvisnosti, a ključna razlika nastaja predvsem v tem, kako učinkovito znamo energijo upravljati. Prav povezovanje proizvodnje, shranjevanja in pametnega upravljanja omogoča večji izkoristek sistema, bolj stabilne stroške in dolgoročno več prihrankov.

Zato ni presenetljivo, da se vse več gospodinjstev danes ne odloča več samo za sončno elektrarno, temveč za celovite energetske rešitve, ki poleg sončne elektrarne vključujejo tudi baterijske sisteme in pametno upravljanje energije.

Še vedno veljata akciji za nove in obstoječe naročnike Ngen Star in Ngen Star Lite

Izjemna akcijska cena hranilnika v višini 3.275 evrov z DDV ne velja le za tiste, ki svojo sončno elektrarno že imajo, temveč tudi za vse, ki jo šele načrtujejo.

Kaj vključujeta paketa Ngen Star in Ngen Star Lite?

Oba paketa, tako paket s hranilnikom Ngen Star za tiste, ki še nimajo sončne elektrarne, kot Ngen Star Lite za tiste, ki sončno elektrarno že imajo, vsebujeta:

hranilnik STAR EP 12 kapacitete 11,52 kilovatne ure,

H3-12.0-E hibridni razsmernik s priključno močjo za sončne elektrarne do 15 kilovatov,

smart meter, ki bo spremljal vašo porabo elektrike v realnem času,

povezavo SYNAPTIC z vašimi pametnimi uporabniki,

aplikacijo SG Connect.

Cena baterijskega hranilnika za sončno elektrarno vsebuje že posebno subvencionirano ceno podjetja Ngen, znižano s 7.500 evrov na 3.275 evrov z DDV za osnovna paketa Ngen Star (za vse brez elektrarne) ali Ngen Star Lite (za vse, ki elektrarno že imate), na katero vam pripada še povračilo 40 odstotkov subvencije. Pri paketu Ngen Star morate prišteti še ceno za nakup elektrarne.