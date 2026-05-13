13. 5. 2026
Podaljšanje sodelovanja

Manuel Neuer se je z Bayernom dogovoril za novo pogodbo

Bayern München Manuel Neuer | Bayern München in Manuel Neuer sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja. | Foto Reuters

Bayern München in Manuel Neuer sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja.

Kapetan Manuel Neuer se je z prvakom nemške nogometne lige Bayernom iz Münchna dogovoril za novo pogodbo, poroča televizija Sky. Obe strani sta razjasnili vse podrobnosti in vratar bo podpisal novo pogodbo do junija 2027. Njegova prejšnja naj bi potekla naslednji mesec, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Uradna objava o dogovoru bi lahko bila javna v soboto po zadnji tekmi Bayerna to sezono v bundesligi proti Kölnu. Neuerjeva plača je bila ključno vprašanje med pogajanji in Neuer se je dogovoril za znižanje.

Štiridesetletni Neuer se je Bayernu pridružil leta 2011 iz Schalkeja. Doslej je imel v klubu odlično kariero, v kateri je 13-krat osvojil bundesligo in dvakrat ligo prvakov.

Za nemško reprezentanco je med letoma 2009 in 2024 zbral 124 nastopov, dvakrat je bil z elfom tretji, leta 2014 na svetovnem prvenstvu in leta 2010 na evropskem.

