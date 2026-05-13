Cristiano Ronaldo še čaka na prvo lovoriko v Savdski Arabiji

Portugalska nogometna ikona Cristiano Ronaldo je s svojim savdskim klubom Al-Nassr zapravil prvo priložnost za tako želeni naslov. Enainštiridesetletnik je sinoči s soigralci namreč le remiziral (1:1) proti najbližjemu zasledovalcu Al-Hilalu, potem ko je Ronaldova ekipa tik pred koncem sodnikovega podaljška prejela gol.

S 83 točkami na vrhu lestvice ima Al-Nassr še vedno dobre možnosti za naslov, saj Al-Hilal zaostaja za pet točk.

Brazilski vratar Bento je na žalost Ronalda in soigralcev slavje naslova prekinil v zadnjih sekundah tekme z avtogolom v sodnikovem podaljšku. Uvodni gol je v 37. minuti dosegel Mohamed Simakan.

Ronaldo igra v Savdski Arabiji od decembra 2022, nekdanji večkratni zmagovalec lige prvakov in evropski prvak leta 2016 pa od takrat čaka na lovoriko, piše nemška tiskovna agencija dpa.

To sezono je Ronaldo v savdski ligi dosegel 26 golov.