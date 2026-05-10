Nedelja, 10. 5. 2026, 8.13

Znani pevci na odprtju nogometnega svetovnega prvenstva

Katy Perry | Katy Perry bo nastopila v Los Angelesu. | Foto Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je potrdila nekaj zvezdniških imen, ki bodo nastopila na odprtju svetovnega nogometnega prvenstva. Ker bo to v treh državah, bodo svojo slovesnost imeli tako v ZDA kot v Kanadi in Mehiki, je poročala dpa.

Katy Perry, Future in Tyla bodo med glavnimi nastopajočimi v Los Angelesu, Alanis Morissette in Michael Buble bosta nastopila v Torontu, Alejandro Fernandez, Belinda in Danny Ocean pa v Ciudad de Mexicu.

Turnir se bo začel s tekmo med Mehiko in Južno Afriko 11. junija, isti dan se bo Kanada pomerila z BiH, dan pozneje pa ZDA s Paragvajem.

"Svetovno prvenstvo v nogometu je trenutek, ki si ga deli svet. Zelo pomembno je, kako ga bomo odprli," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

"Tri slovesnosti bodo združile glasbo, kulturo in nogomet na način, ki odraža tako individualnost vsakega naroda kot enotnost, ki opredeljuje ta turnir. To je močan način za začetek resnično globalnega praznovanja," je še dodal Infantino.

