Sobota, 9. 5. 2026, 11.46

Mehiški šolarji zaradi mundiala kar 40 dni prej na počitnice

FIFA, Gianni Infantino | Svetovno prvenstvo se bo začelo 11. junija. | Foto Reuters

Foto: Reuters

V Mehiki bodo pouk v šolah zaradi svetovnega prvenstva končali 40 dni prej kot običajno. Oblasti v tej srednjeameriški državi, soorganizatorici mundiala, so v petek sporočili, da bodo šolarji šolsko leto končali in odšli na počitnice 40 dni prej, kot je bilo predvideno, kar je naletelo na ostre kritike, poroča agencija AFP.

Minister za šolstvo Mario Delgado je odločitev za podaljšanja šolskih počitnic poleg priprav na prihod tisočih navijačev v sklopu povečane varnosti omenil tudi pričakovanje vročinskega vala v več zveznih državah.

Mehika pripravlja SP skupaj z Združenimi državami Amerike in Kanado, uvodno tekmo pa bo gostila 11. junija v prestolnici Ciudad de Mexicu.

"Šolsko leto bomo končali 5. junija, ker se v mnogih zveznih državah pojavljajo visoke temperature, poleg tega pa je tu še vprašanje svetovnega prvenstva," je dejal resorni minister.

Začetek novega šolskega leta 2026/27 je predviden za 31. avgust, vendar je minister razmišljal o "ponovni preučitvi datuma začetka pouka".

"Prestavitev konca šolskega leta bo vplivala na več kot 23,4 milijona učencev, saj bo skrajšala čas učenja in povzročilo znatne neenakosti," so ugotovili pri organizaciji Mexico Evalua, analitičnem središču, ki se osredotoča na evalvacijo in spremljanje vladnih operacij za izboljšanje kakovosti njihovih rezultatov.

Tudi združenja staršev so protestirala proti ukrepu, ki podaljšuje poletne počitnice na tri mesece. Pravijo, da se z njimi niso posvetovali in da se mnogi starši soočajo z izzivom iskanja rešitev za varstvo otrok za daljše obdobje.

V združenju delodajalcev Coparmex so odločitev označili za improvizacijo. Mehiški delodajalci so prepričani, da bo rokohitrsko spreminjanje šolskih urnikov ustvarilo negotovost v organizaciji dela in proizvodnje v državi.

