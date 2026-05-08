Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
8. 5. 2026,
17.01

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Alphonso Davies poškodba nogomet SP 2026 nogometno SP

Petek, 8. 5. 2026, 17.01

52 minut

Alphonso Davies znova poškodovan. Bo ostal brez domačega SP?

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Alphonso Davies | Alphonso Davies se je na sredini povratni tekmi polfinala lige prvakov poškodoval. | Foto Guliverimage

Alphonso Davies se je na sredini povratni tekmi polfinala lige prvakov poškodoval.

Foto: Guliverimage

Kanadski nogometaš Alphonso Davies si je na sredini povratni polfinalni tekmi lige prvakov med Bayernom in PSG poškodoval stegensko mišico in bo odsoten več tednov, je sporočil bavarski klub. Nova poškodba bi lahko ogrozila tudi njegov nastop na svetovnem prvenstvu doma v Kanadi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vincent Kompany, Bayern München
Sportal Bavarci besneli kot že dolgo ne: "Vse skupaj je naravnost smešno"
Bayern PSG
Sportal München ostaja srečno mesto za PSG, pri Bayernu jezni na sodnika

Daviesova nova poškodba in večtedenska odsotnost pomenita, da za Bayern v tej sezoni ne bo več igral; do konca nemške lige, Bayern je sicer že nekaj časa letošnji prvak, sta le še dva kroga, zelo verjetno pa bo 25-letnik manjkal tudi na finalni tekmi pokala proti Stuttgartu 23. maja.

Njegova poškodba pa bi lahko prekrižala načrte tudi kanadski reprezentanci, katere kapetan in ključni člen je Davies in ki bo čez mesec dni začela nastope na domačem SP. Kanada je namreč ena od sogostiteljic tekmovanja, ki bo potekalo še v ZDA in Mehiki. Kanada bo v predtekmovalni skupini B igrala z Bosno in Hercegovino, Švico in Katarjem, prva tekma jo čaka 12. junija.

Davies ima veliko težav s poškodbami, v sezoni 2024/25 je dvakrat počival zaradi poškodb mišic, nazadnje pa ga je februarja lani doletela še hujša poškodba kolenskih vezi, po kateri je spet moral prisilno počivati daljše obdobje.

Iran nogomet
Sportal Iran od Fife za nastop na SP zahteva jamstva
Bayern München, navijači
Sportal 16-letnega brata gruzijskega zvezdnika si želi Bayern
Alphonso Davies poškodba nogomet SP 2026 nogometno SP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.