Komaj 19-letni francoski nogometni branilec Joane Gadou je novi član nemške Borussie iz Dortmunda, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz Porurja.

Gadou je v zadnjih dveh sezonah igral za avstrijski Red Bull Salzburg, po pisanju nemških medijev pa je njegov prestop iz Salzburga v Dortmund ovrednoten na 20 milijonov evrov.

Francoz bo v osrčju obrambe osemkratnih nemških prvakov zapolnil vrzel po upokojitvi Niklasa Süleja.