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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
3. 6. 2026,
9.52

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Kleče napad obtožnica

Sreda, 3. 6. 2026, 9.52

1 ura, 5 minut

Napad na kmeta iz Kleč: eden od treh obtoženih odrešen kazenskega postopka

Avtorji:
K. M., STA

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npadeni kmet v Savljah | Kmet iz Kleč je bil napaden med delom na polju. | Foto omrežje X/Luka Svetina

Kmet iz Kleč je bil napaden med delom na polju.

Foto: omrežje X/Luka Svetina

Tožilstvo je v kazenski zadevi zoper tri obtožene napada na kmeta iz Kleč julija lani spremenilo obtožnico tako, da obtoženemu Stanku Železniku ne očita več storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe v sostorilstvu. Železnik je tako po več mesecih zapustil pripor, danes poročata časnika Dnevnik in Delo.

Tožilstvo je obtožnico spremenilo po pričevanju oškodovanca na glavni obravnavi v začetku maja. Napadeni kmet iz Kleč je takrat na sodišču dejal, da ga je udaril prvoobtoženi Aleksander Strojan, na tleh pa ga je brcal Primož Strojan, ki naj bi ga tudi poškropil s solzivcem. Oškodovanec je med svojim pričanjem ocenil, da naj bi ga verjetno brcal tudi Stanko Železnik, ki je izstopil iz avtomobila, vendar pa o tem ni bil več prepričan, saj je v tistem trenutku že ležal na tleh, oblit s krvjo in z razdraženimi očmi zaradi uporabe solzivca, piše Dnevnik.

Dva obtožena povzročitve hude telesne poškodbe 

Druga dva obtoženca pa spremenjena obtožnica bremeni povzročitve hude telesne poškodbe v sostorilstvu. Sodni izvedenec Marko Jug je na enem od prejšnjih narokov pojasnil, da je solzivec pri oškodovancu povzročil nadraženost zrkel, kar je, sicer za kratek čas, vendar znatno oslabilo njegov vid. Po mnenju tožilstva tudi ta del očitkov izpolnjuje zakonski znak hude telesne poškodbe. Oškodovanec je v napadu utrpel tudi zlom dna leve očesne votline, zlom mostička leve ličnice, zlom stene sinusa zgornje leve čeljustnice.

Tožilka Ana Krim je na podlagi pojasnil sodnega izvedenca v obtožnico dodala, da je oškodovanca brcal Primož Strojan, njegov brat Aleksander, ki je oškodovanca udaril, pa ne. V izrek obtožnice je dodala tudi posledice uporabe solzivca, poroča Delo.

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