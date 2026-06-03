Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
3. 6. 2026,
10.01

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Joyce Hübner maraton atletika

Sreda, 3. 6. 2026, 10.01

1 ura, 14 minut

Joyce Hübner v 367 dneh pretekla 367 maratonov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Joyce Hübner | Joyce Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonov. | Foto Reuters

Joyce Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonov.

Foto: Reuters

Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalj in za en maraton presegla dosežek Belgijke Hilde Dosogne, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42,195 km pretekla 366-krat, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Projekt pa še ni končan.

"Zdaj sem uradno tekačica, ki je pretekla največ maratonov zaporedoma na svetu. In to se sliši dobro," je nemškim medijem povedala Hübner, ki namerava med tekom obiskati vseh nekaj več kot 2000 nemških mest.

"Vsak dan znova je izjemno naporno, saj nikoli ne vem, kaj me čaka. Pred mano in končnim ciljem v Berlinu je še 5000 kilometrov," je še dejala Nemka, ki si je kot izziv postavila 495 maratonov v 495 dneh, kar bo skupaj zneslo več kot 21.300 kilometrov.

Do absolutnega rekorda pa je še daleč. Tega ima v lasti Španec Ricardo Abad, ki je med leti 2010 in 2012 pretekel 607 maratonski razdalj zaporedoma.

Tina Šutej
Sportal Tina Šutej osma na diamantni ligi v Rabatu
Maruša Mišmaš Zrimšek
Sportal Mišmaš Zrimšek na prvi stadionski tekmi po porodu druga
Nika Glojnarič
Sportal Slabo startala, izgubila ritem, pa vseeno druga
Klara Lukan
Sportal Klara Lukan po rekordu z novim zagonom, novih mejnikov pa ne želi napovedovati
Joyce Hübner maraton atletika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.