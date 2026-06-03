Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalj in za en maraton presegla dosežek Belgijke Hilde Dosogne, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42,195 km pretekla 366-krat, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Projekt pa še ni končan.

"Zdaj sem uradno tekačica, ki je pretekla največ maratonov zaporedoma na svetu. In to se sliši dobro," je nemškim medijem povedala Hübner, ki namerava med tekom obiskati vseh nekaj več kot 2000 nemških mest.

"Vsak dan znova je izjemno naporno, saj nikoli ne vem, kaj me čaka. Pred mano in končnim ciljem v Berlinu je še 5000 kilometrov," je še dejala Nemka, ki si je kot izziv postavila 495 maratonov v 495 dneh, kar bo skupaj zneslo več kot 21.300 kilometrov.

Do absolutnega rekorda pa je še daleč. Tega ima v lasti Španec Ricardo Abad, ki je med leti 2010 in 2012 pretekel 607 maratonski razdalj zaporedoma.