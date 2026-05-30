Mišmaš Zrimšek na prvi stadionski tekmi po porodu druga

Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek je v Karlsruheju v Nemčiji v teku na 5000 m zasedla drugo mesto na prvi tekmi na atletskem stadionu po porodu. S časom 15 minut in 17,31 sekunde je edina slovenska predstavnica na mitingu zaostala le za Italijanko Majori Micol (15:15,24), tretja je bila Britanka Eloise Walker (15:17,51).

Enaintridesetletna Maruša Mišmaš Zrimšek je za slabih 25 sekund zaostala za lanskim slovenskim rekordom Klare Lukan. Pred tem je nastopala na cestnih tekmah in bila tretja na 10 km oktobra lani na maratonu v Ljubljani. Po skoraj dveh letih premora zaradi poškodb in porodniške pa je bila druga pred tem v Kranju na državnem prvenstvu v cestnem teku na pet km. Ta nastop v gorenjski prestolnici je bil prvi po premoru, zadnjič pred tem je tekmovala 22. oktobra 2023, ko je bila druga na ljubljanskem maratonu na 21 km (1:16:18). Potem zaradi poškodbe in pozneje materinstva ni opravila niti ene tekme, izpustila je tudi olimpijske igre 2024 v Parizu.

Po njeni izjemni sezoni 2023 se je pol leta borila s poškodbo zadnje stegenske mišice in tetive. Na 3000 m zapreke je zadnjič tekmovala sredi septembra 2023, ko je bila na finalu diamantne lige v Eugenu v ZDA šesta s svojim drugim izidom kariere 9:08,11. Bila je blizu svojemu slovenskemu rekordu, ki ga je za šesto mesto tekla 27. avgusta 2023 na svetovnem prvenstvu v Budimpešti (9:06,37). Na velikih tekmovanjih je od leta 2018 vedno nastopila v finalih na 3000 m zapreke, šesta je bila tudi na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021. Vmes je opravila magisterij na katedri za biokemijo in postala mamica.

"Imela sem dober občutek, ko sem skoraj po treh letih prvič tekmovala na stadionu. Počutila se se kar domače, ni se mi ni zdelo, da je bil tako dolg premor. A sem vseeno kar nekako pozabila, kako je boleče je proti koncu. Zaradi tega trpljenja sem se takoj po cilju vprašala, če si tega res želim. A mislim, da se bom tudi tega navadila. Le 12 sekund sem zaostala za normo za evropsko prvenstvo v Birminghamu, kar je sekunda na krog," je povedala Mišmaš Zrimšek, ki bo naslednjič tekmovala na 10.000 m v Nemčiji.

Vid Botolin je bil drugi na atletskem mitingu v Birminghamu, kjer bo avgusta evropsko prvenstvo. V teku na 5000 m je s časom 13:39,96 za pol sekunde zgrešil osebni rekord in zaostal le za domačinom Jacobom Cannom (13:29,18). Botolin je oktobra lani na 10-kilometrski razdalji postavil rekord največje tekaške prireditve v državi, ljubljanskega maratona.

Lia Apostolovski za začetek njene sezone druga v Trstu

Lia Apostolovski Foto: Reuters Lia Apostolovski je bila na atletskem mitingu v Trstu na svoji prvi tekmi v sezoni v skoku v višino druga z 1,82 m. Z 1,85 m in izenačenim rekordom mitinga je zmagala Italijanka Marta Morara, tretja je bila druga Slovenka Monika Podlogar (1,78 m). "Zbolela sem nekaj dni nazaj in kljub prehladu vseeno nastopila, bolj kot za trening, da končno odprem sezono. Ker je to blizu doma, je šel z mano tudi trener Rožle Prezelj. Malo sem imela smole, ker letvica na 1,86 m ni ostala na stojalu. Kljub temu sem po prvi tekmi zadovoljna, imela sem dobro tehnično izvedbo. Želim čim prej odpraviti prehlad in biti v boljšem stanju v Atenah in Varšavi," je dejala Apostolovski.

Mitja Zubin je bil v Trstu prvi na 400 m (47,68), druga na tej razdalji je bila Naja Mevla (57,54), v močni mednarodni konkurenci na 800 m je bil Benjamin Lokošeljac 12. (1:49,61).