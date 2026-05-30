Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
30. 5. 2026,
22.00

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Maruša Mišmaš Zrimšek atletika Lia Apostolovski

Sobota, 30. 5. 2026, 22.00

46 minut

Atletski miting v Karlsruheju

Mišmaš Zrimšek na prvi stadionski tekmi po porodu druga

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Maruša Mišmaš Zrimšek | Maruša Mišmaš Zrimšek | Foto Peter Kastelic/AZS

Maruša Mišmaš Zrimšek

Foto: Peter Kastelic/AZS

Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek je v Karlsruheju v Nemčiji v teku na 5000 m zasedla drugo mesto na prvi tekmi na atletskem stadionu po porodu. S časom 15 minut in 17,31 sekunde je edina slovenska predstavnica na mitingu zaostala le za Italijanko Majori Micol (15:15,24), tretja je bila Britanka Eloise Walker (15:17,51).

Enaintridesetletna Maruša Mišmaš Zrimšek je za slabih 25 sekund zaostala za lanskim slovenskim rekordom Klare Lukan. Pred tem je nastopala na cestnih tekmah in bila tretja na 10 km oktobra lani na maratonu v Ljubljani. Po skoraj dveh letih premora zaradi poškodb in porodniške pa je bila druga pred tem v Kranju na državnem prvenstvu v cestnem teku na pet km. Ta nastop v gorenjski prestolnici je bil prvi po premoru, zadnjič pred tem je tekmovala 22. oktobra 2023, ko je bila druga na ljubljanskem maratonu na 21 km (1:16:18). Potem zaradi poškodbe in pozneje materinstva ni opravila niti ene tekme, izpustila je tudi olimpijske igre 2024 v Parizu.

Po njeni izjemni sezoni 2023 se je pol leta borila s poškodbo zadnje stegenske mišice in tetive. Na 3000 m zapreke je zadnjič tekmovala sredi septembra 2023, ko je bila na finalu diamantne lige v Eugenu v ZDA šesta s svojim drugim izidom kariere 9:08,11. Bila je blizu svojemu slovenskemu rekordu, ki ga je za šesto mesto tekla 27. avgusta 2023 na svetovnem prvenstvu v Budimpešti (9:06,37). Na velikih tekmovanjih je od leta 2018 vedno nastopila v finalih na 3000 m zapreke, šesta je bila tudi na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021. Vmes je opravila magisterij na katedri za biokemijo in postala mamica.

"Imela sem dober občutek, ko sem skoraj po treh letih prvič tekmovala na stadionu. Počutila se se kar domače, ni se mi ni zdelo, da je bil tako dolg premor. A sem vseeno kar nekako pozabila, kako je boleče je proti koncu. Zaradi tega trpljenja sem se takoj po cilju vprašala, če si tega res želim. A mislim, da se bom tudi tega navadila. Le 12 sekund sem zaostala za normo za evropsko prvenstvo v Birminghamu, kar je sekunda na krog," je povedala Mišmaš Zrimšek, ki bo naslednjič tekmovala na 10.000 m v Nemčiji.

Vid Botolin je bil drugi na atletskem mitingu v Birminghamu, kjer bo avgusta evropsko prvenstvo. V teku na 5000 m je s časom 13:39,96 za pol sekunde zgrešil osebni rekord in zaostal le za domačinom Jacobom Cannom (13:29,18). Botolin je oktobra lani na 10-kilometrski razdalji postavil rekord največje tekaške prireditve v državi, ljubljanskega maratona.

Lia Apostolovski za začetek njene sezone druga v Trstu

Lia Apostolovski | Foto: Reuters Lia Apostolovski Foto: Reuters Lia Apostolovski je bila na atletskem mitingu v Trstu na svoji prvi tekmi v sezoni v skoku v višino druga z 1,82 m. Z 1,85 m in izenačenim rekordom mitinga je zmagala Italijanka Marta Morara, tretja je bila druga Slovenka Monika Podlogar (1,78 m). "Zbolela sem nekaj dni nazaj in kljub prehladu vseeno nastopila, bolj kot za trening, da končno odprem sezono. Ker je to blizu doma, je šel z mano tudi trener Rožle Prezelj. Malo sem imela smole, ker letvica na 1,86 m ni ostala na stojalu. Kljub temu sem po prvi tekmi zadovoljna, imela sem dobro tehnično izvedbo. Želim čim prej odpraviti prehlad in biti v boljšem stanju v Atenah in Varšavi," je dejala Apostolovski.

Mitja Zubin je bil v Trstu prvi na 400 m (47,68), druga na tej razdalji je bila Naja Mevla (57,54), v močni mednarodni konkurenci na 800 m je bil Benjamin Lokošeljac 12. (1:49,61).

Klara Lukan
Sportal "Vsak vrhunski športnik že ima prehranskega svetovalca. To je enostavno neizogibno."
Maruša Mišmaš Zrimšek atletika Lia Apostolovski
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.