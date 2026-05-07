Borussia Dortmund konec kariere Niklas Süle

Četrtek, 7. 5. 2026, 8.46

Niklas Süle pri tridesetih letih končal kariero

Niklas Süle | Niklas Süle je napovedal konec igralske kariere. | Foto Guliverimage

Niklas Süle je napovedal konec igralske kariere.

Nekdanji nemški nogometni reprezentant Niklas Süle je napovedal konec igralske kariere. "Rad bi napovedal, da bom to poletje končal kariero," je 30-letni centralni branilec Borussie Dortmund povedal v podkastu "Spielmacher" na "360Media", je poročala tiskovna agencija dpa.

Z Bayernom iz Münchna je osvojil pet naslovov prvaka in ligo prvakov. Zdaj branilec Borussie končuje poklicno nogometno igralsko pot. Odločitev je sprejel po tesnobnih trenutkih zaradi poškodbe kolena.

Kot je dejal, je po poškodbi kolena deset minut jokal pod tušem. Süle je že nekaj časa razmišljal o tem, da bi nogometne čevlje obesil na klin. Končna odločitev je padla po tekmi BVB v Hoffenheimu, na kateri si je poškodoval koleno.

Borussia Dortmund je že prej napovedala, da klub po štirih letih z branilcem ne bo podaljšal pogodbe, ki se bo iztekla ob koncu sezone.

Süle, ki je med letoma 2016 in 2023 za nemško reprezentanco odigral 49 tekem, je svoja prva profesionalna leta preživel v Hoffenheimu. Za sezono 2017/18 se je preselil v Bayern München, kjer je osvojil pet naslovov nemškega prvaka, dva pokala DFB in leta 2020 ligo prvakov. Süle se je poleti 2022 pridružil Borussii Dortmund.

Süle se je rodil v Frankfurtu. Njegov dedek György se je z ženo iz Budimpešte preselil v Nemčijo.

