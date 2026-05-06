Navijači ogorčeni nad norimi cenami, Infantino se zagovarja: to smo morali storiti

Predsednik Fife Gianni Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za SP v ZDA. | Foto Reuters

Predsednik Fife Gianni Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za SP v ZDA.

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki in vztraja, da je bil svetovni nogometni organ dolžan izkoristiti ameriške zakone, ki dovoljujejo nadaljnjo prodajo vstopnic za tisoče dolarjev nad nominalno vrednostjo.

Iran nogomet
Sportal Iran od Fife za nastop na SP zahteva jamstva

Fifa se je soočila z ostrimi kritikami zaradi stroškov vstopnic za svetovno prvenstvo, združenje navijačev FSE je cenovno strukturo označilo za izsiljevanje in izdajo. Zato je je marca tudi vložilo tožbo proti Fifi pri Evropski komisiji, je poročal AFP.

Štiri vstopnice za finale po dva milijona dolarjev

Fifina spletna stran je prejšnji teden oglaševala štiri vstopnice za finale 19. julija v New Yorku po ceni več kot dva milijona dolarjev (1.700.000 evrov).

"Če nekateri ljudje dajo na trg preprodajo vstopnic za finale za dva milijona dolarjev, ne pomeni, da vstopnice stanejo dva milijona dolarjev". Prav tako ne pomeni, da bo kdo te vstopnice kupil. Če jih bo kdo po tej ceni, pa mu osebno prinesem tudi hot dog in pijačo," je dejal Infantino, ki meni, da vrtoglave cene odražajo povpraševanje po ogledu svetovnega prvenstva.

Infantino: Moramo uporabiti tržne cene

Navijaške skupine so primerjale razliko v ceni vstopnic za to poletje s svetovnim prvenstvom v Katarju leta 2022.Najdražja vstopnica za finale leta 2022 je bila po nominalni vrednosti približno 1600 dolarjev (1360 evrov), medtem ko je bila najdražja vstopnica za finale leta 2026 po prvotni ceni približno 11.000 dolarjev (9.360 evrov).

"Smo na trgu, kjer je zabava najbolj razvita na svetu. Zato moramo uporabiti tržne cene. V ZDA je dovoljena tudi preprodaja vstopnic. Če bi torej prodajali vstopnice po prenizki ceni, bi jih preprodajali po veliko višji ceni," razmišlja Infantino.

Zatrjuje tudi, da je Fifa za leto 2026 prejela več kot 500 milijonov zahtevkov za vstopnice, v primerjavi z manj kot 50 milijoni za svetovni prvenstvi 2018 in 2022 skupaj in da je bilo 25 odstotkov vstopnic moč kupiti za manj kot 300 dolarjev: "V ZDA ne morete gledati univerzitetne tekme, da ne govorimo o vrhunski profesionalni tekmi določene ravni, za manj kot 300 dolarjev."

Fifa razširila Prestiannijevo kazen

Fifa je argentinskemu krilnemu igralcu Gianluci Prestianniju kazen zaradi homofobnega obnašanja razširila na cel svet, so poročale agencije, tudi Reuters. Prestianniju tako grozi, da bo moral izpustiti prve tekme na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, če bo povabljen v reprezentanco Argentine.

Evropska nogometna zveza Uefa je igralcu Benfice izrekla prepoved igranja šestih tekem, od tega tri pogojno, po obtožbah, da je rasistično žalil brazilskega napadalca Viniciusa Juniorja iz madridskega Reala v ligi prvakov.

Prepoved velja za vse Uefine klubske in reprezentančne tekme, ne pa za prijateljske ali domače ligaške tekme.

Razširitev kazni na cel svet, kar je zahtevala Uefa, pa pomeni, da bi Prestianni moral izpustiti prvi dve tekmi SP 2026 proti Alžiriji in Avstriji.

Prestianni, ki je sicer doslej zbral le en nastop za Argentino, je eno tekmo kazni že odslužil na povratni tekmi proti Realu.

