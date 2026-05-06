Najvišji globi Ljubljani in Kopru

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 32. krogu Prve liga Telemach najvišji globi odmeril ekipama Ljubljane in Kopra. Pri NZS so pod drobnogled vzeli nešportno in neprimerno vedenje navijačev obeh klubov, Kopru so tako izstavili globo v skupni višini 1700 evrov, ljubljanski Olimpiji pa globo v višini 1900 evrov.

Disciplinski organ NZS je ukrepal tudi po 33. krogu domačega prvenstva. Disciplinski ukrep je prejel član strokovnega štaba Mure Dragan Čadikovski, ki je po drugem opominu prejel eno tekmo prepovedi dostopa do garderob in/ali do tehničnega prostora na stadionu, na katerem bo igrala Mura.