Nogometni klub Lask iz Linza je zmagovalec avstrijskega pokala. V finalu v Celovcu je ekipa iz Linza danes po podaljšku s 4:2 premagala Altach, s čimer je končala 61 let dolg premor pri osvajanju lovorik, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Doslej zadnja pokala v klubski zgodovini so pri Lasku v vitrine pospravili daljnega leta 1965, ko so osvojili dvojno krono. Po letu 1965 je bil Lask še šestkrat finalist pokalnega tekmovanja, a ni nikoli zmagal.

Junaka današnje zmage v Celovcu sta bila George Bello in Samuel Adeniran, ki sta v podaljšku zadela v 101. in 103. minuti.

Altach, ki je prvič igral v finalu pokalnega tekmovanja, je v rednem delu dvakrat vodil, Adeniran pa je v 66. minuti poskrbel za izenačenje.