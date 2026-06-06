Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 6. 2026,
15.55

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
MotoGP VN Madžarske Marc Marquez Ducati Pedro Acosta Marco Bezzecchi KTM Aprilia

Sobota, 6. 6. 2026, 15.55

8 minut

MotoGP, VN Madžarske, sprinterska dirka

Marc Marquez zmagovalec sprinta na Madžarskem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Marc Marquez | Marc Marquez je na Balaton Parku dobil kvalifikacije in zmagal na sprinterski dirki. | Foto Guliverimage

Marc Marquez je na Balaton Parku dobil kvalifikacije in zmagal na sprinterski dirki.

Foto: Guliverimage

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke razreda motoGP na preizkušnji svetovnega prvenstva na madžarskem dirkališču Balaton Park. Drugi je bil njegov rojak Pedro Acosta (KTM), tretji pa Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia).

Marc Marquez
Sportal Marc Marquez na prvem startnem mestu na VN Madžarske

Marc Marquez je dobro izkoristil najboljši startni položaj, ki si ga je privozil v dopoldanskih kvalifikacijah. Brez večjih težav je zadržal prvo mesto, tudi na drugem pa ni bilo nobene spremembe, saj je Acosta začel z drugega startnega mesta.

Na sprinterski dirki, ki ni ponudila kakšnih posebnih vznemirjenj in tudi ne prav veliko akcije na stezi, sta še največ bojevitosti pokazala Španca Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) in Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), ki sta se nekaj časa borila za četrto mesto, to je nazadnje pripadlo Fernandezu.

Za Aldeguerjem na petem mestu je kot šesti končal drugi dirkač Aprilie Jorge Martin, Španec se s sotekmovalcem v ekipi Bezzecchijem bori za vrh skupnega seštevka.

Pred Madžarsko je bil Italijan v boljšem položaju, z zmago pa je naskok še malenkost povečal. Zdaj ima 180 točk, Martin pa 160.

"V kvalifikacijah sem dal vse od sebe, ker je na tej stezi start zelo pomemben. Po startu sem pritiskal od začetka, strategija se je danes dobro obnesla, jutri pa bo povsem drugače," je za prireditelje dejal Marc Marquez.

"Odlična dirka, nekaj časa sem se počutil zrelega za napad na prvo mesto, a je bilo na koncu tudi to v redu, upam pa, da bodo stopničke tudi na klasični dirki," je drugo mesto pospremil Acosta.

"Steza je zelo težka, poleg tega se je še nekdo zaletel vame od zadaj. Težko je bilo najti ritem, imel pa sem precej težav z zadnjo gumo, tako da moram biti kar zadovoljen s tretjim mestom," je dejal vodilni v SP Bezzecchi.

Zmagovalec sprinta Marquez, ki je letos že imel tudi nekaj težav s poškodbami in ni odpeljal vseh dirk, je zdaj skupno na sedmem mestu v SP s 83 točkami.

Klasična preizkušnja se bo v nedeljo na Balaton Parku začela ob 14. uri.

Preberite še:

Johann Zarco
Sportal Johan Zarco bo še za nekaj tednov moral odložiti rehabilitacijo
Marco Bezzecchi
Sportal Bezzecchi na domači dirki do četrte zmage letos
MotoGP VN Madžarske Marc Marquez Ducati Pedro Acosta Marco Bezzecchi KTM Aprilia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.