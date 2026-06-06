Marc Marquez zmagovalec sprinta na Madžarskem

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke razreda motoGP na preizkušnji svetovnega prvenstva na madžarskem dirkališču Balaton Park. Drugi je bil njegov rojak Pedro Acosta (KTM), tretji pa Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia).

Marc Marquez je dobro izkoristil najboljši startni položaj, ki si ga je privozil v dopoldanskih kvalifikacijah. Brez večjih težav je zadržal prvo mesto, tudi na drugem pa ni bilo nobene spremembe, saj je Acosta začel z drugega startnega mesta.

Na sprinterski dirki, ki ni ponudila kakšnih posebnih vznemirjenj in tudi ne prav veliko akcije na stezi, sta še največ bojevitosti pokazala Španca Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) in Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), ki sta se nekaj časa borila za četrto mesto, to je nazadnje pripadlo Fernandezu.

Za Aldeguerjem na petem mestu je kot šesti končal drugi dirkač Aprilie Jorge Martin, Španec se s sotekmovalcem v ekipi Bezzecchijem bori za vrh skupnega seštevka.

Pred Madžarsko je bil Italijan v boljšem položaju, z zmago pa je naskok še malenkost povečal. Zdaj ima 180 točk, Martin pa 160.

"V kvalifikacijah sem dal vse od sebe, ker je na tej stezi start zelo pomemben. Po startu sem pritiskal od začetka, strategija se je danes dobro obnesla, jutri pa bo povsem drugače," je za prireditelje dejal Marc Marquez.

"Odlična dirka, nekaj časa sem se počutil zrelega za napad na prvo mesto, a je bilo na koncu tudi to v redu, upam pa, da bodo stopničke tudi na klasični dirki," je drugo mesto pospremil Acosta.

"Steza je zelo težka, poleg tega se je še nekdo zaletel vame od zadaj. Težko je bilo najti ritem, imel pa sem precej težav z zadnjo gumo, tako da moram biti kar zadovoljen s tretjim mestom," je dejal vodilni v SP Bezzecchi.

Zmagovalec sprinta Marquez, ki je letos že imel tudi nekaj težav s poškodbami in ni odpeljal vseh dirk, je zdaj skupno na sedmem mestu v SP s 83 točkami.

Klasična preizkušnja se bo v nedeljo na Balaton Parku začela ob 14. uri.

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