Hud udarec za Maribor v Domžalah, Koper zmagal z mojstrovino Iličića in potrdil Evropo

Slovenski nogometni prvak je že znan, to so Celjani, nadaljuje pa se hud boj za evropsko vozovnico, ki jo je po zmagi nad Muro in porazu Maribora proti Radomljam potrdil Koper, ki je zmagal z golom Josipa Iličića. Koprčani bodo zagotovo končali med prvo trojico, na zadnjem, tretjem mestu, ki vodi do evropskih tekem, pa je Bravo. Maribor bi se mu v nedeljo s tekmo manj lahko približal na tri točke, a je pri Radomljanih zapravil vodstvo in izgubil z 2:1. Vijolice tako tri tekme pred koncem za tako želenim tretjim mestom zaostajajo šest točk. Še točko več zaostaja Olimpija. Prav večna tekmeca se bosta v prihodnjem krogu udarila med seboj za dragocene točke.

Mariborska ekipa je doživela še drugi zaporedni boleč poraz na gostovanjih. Po Bravu so jih v ne preveč zanimivi in kakovostni predstavi premagale še Radomlje, tako da so Mariborčani, ki so na gostovanjih pri Radomljanih nasploh prvič izgubili, zdaj še bolj oddaljeni od evropskih nastopov v naslednji sezoni. Za tretjim mestom, ki zadnje vodi v Evropo, namreč zdaj ob tekmi manj od Brava zaostajajo šest točk.

Mariborčani so po zmagi Brava v Celju nujno potrebovali zmago, če so v boju za nastop v Evropi želeli imeti vse v svojih rokah. Za to je bilo jasno, da bodo od začetka napadli vrata Radomljanov, pritisk pa je obrodil sadove že v deveti minuti. Takrat so agresivno napadli domačo zadnjo vrsto, prestrašili Bineta Anžlja, ki je žogo namesto vratarju Samu Pridgarju v noge poslal mimo njega kar v mrežo svoje ekipe. Florijan Mežnar bi lahko v 18. minuti izid izenačil, a je po predložku z leve strani streljal mimo gola, podobno na drugi strani tri minute pozneje velja za Bredleyja M'Bonda. V 23. minuti pa so bili Mariborčani blizu povišanja vodstva. Tio Cipot se je odločil za strel z 18 metrov, vendar zadel le desno vratnico Pridgarja.

A nato so se Mariborčani ustavili. Niso več kazali posebne želje, da bi vodstvo povišali, ob koncu polčasa je sledila kazen. Luka Krajnc je nespretno storil prekršek, enajstmetrovko je v izenačenje spremenil domači kapetan Andrej Pogačar. Mariborčani so nato v drugem polčasu imeli premoč, toda jalovo. V 59. minuti pa so bili po dolgi podaji Radomljanov nepazljivi v obrambi, Nigerijec Divine Igwe Ikenna jim je ušel ter tudi premagal vratarja Ažbeta Juga.

Maribor je imel do konca le eno priložnost za izenačenje, v 80. minuti jo je zapravil Cipot, ki je z roba kazenskega prostora streljal mimo gola. V naslednjem krogu bo Maribor v večnem derbiju gostil Olimpijo.

Mariborčani so se opekli pri Radomljah. Foto: Aleš Fevžer

Poraz Maribora tako pomeni, da bo Koper, ki je z golom Josipa Iličića danes zmagal v Murski Soboti, zagotovo končal med prvo trojico. Trenutno je drugi, prehiti pa ga lahko le še tretji Bravo, pred katerim ima pet točk prednosti. Tako Maribor (tri tekme pred koncem za Koprom zaostaja 11 točk) kot četrta Olimpija (12 točk zaostanka) ga ne moreta več prehiteti.

Koprčani so v nedeljo v Murski Soboti prišli do pete zaporedne zmage v prvenstvu, pod zmagoviti gol se je v 25. minuti podpisal Josip Iličić. Ta je po enem od redkih izletov v osrčje kazenskega prostora domačih s prefinjenim strelom preko vratarja zadel. Mura je odgovorila pet minut kasneje, potem ko je Alena Korošca z lepo podajo našel Nino Kouter, a si jo je Korošec slabše ustavil, nato pa zdrsel v vratarja Metoda Jurharja, zaradi česar je bil kasnejši zadetek Federica Rosa razveljavljen. Komljenović je nato precej manj nevarno poskusil še iz težjega položaja v 36. minuti, z izjemo ne posebej nevarnih strelov z glavo na obeh straneh pa prvi polčas ni več ponudil ničesar.

Zadetek Josipa Iličića ni prinesel le zmage v Murski Soboti, pač pa tudi evropsko vozovnico. Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu pravega razburjenja sprva ni bilo, je pa po polovici drugega dela nase opozoril Leo Rimac, ki je prejel podajo v kazenskem prostoru, lepo preigral svojega čuvaja, vendar je nato njegov strel ubranil Žiga Fermišek. Domači so resda poskušali narekovati ritem, toda veliko priložnosti si do zadnjih minut niso priigrali. Nato pa je v 88. minuti iz ogromne oddaljenosti poskusil Kristjan Trdin in skorajda s 30 m presenetil Jurharja v koprskih vratih. Nekaj trenutkov kasneje je bil malce bližje vratom branilec Matija Boben, a žogo poslal daleč čez gol. Rezervist Niko Kasalo je v sodnikovem dodatku po prodoru najprej poskusil po tleh, vendar je streljal naravnost v gostujočega vratarja. Isti igralec je nato minuto kasneje poskusil še z volejem, toda zgrešil cilj, zaradi česar se rezultat po Iličićevi mojstrovini ni več spremenil.

Dino Kojić je bil prvo ime srečanja s Primorjem. Foto: Guliverimage

Zelo zapleten je položaj Olimpije, ki zdaj za skok na tretje mesto potrebuje manjši čudež. Točke je krvavo potreboval tudi tokratni nasprotnik Olimpije. Primorje drvi proti dodatnim kvalifikacijam, a je Tonči Žlogar zagotovo verjel, da lahko ranljivost zmajev izkoristijo tudi Ajdovci.

Na koncu je bila njegova četa daleč od uspeha v zmajevem gnezdu. Nogometaši Olimpije so po dveh bolečih porazih s Celjem in Koprom zabeležili 14. prvenstveno zmago in tako ohranili teoretične možnosti za preboj do tretjega mesta, ki še prinaša evropska tekmovanja v prihodnji sezoni.

Primorje je v prejšnjem krogu proti Radomljam zadetek prejelo v prvi minuti, tokrat mu je Olimpija prvega zabila po minuti in pol igre. Močno in natančno je z roba kazenskega prostora udaril Dino Kojić.

Olimpija je vlogo favorita potrdila v drugem polčasu; na 2:0 je povišal Dimitar Mitrovski, končni rezultat pa je s prvim zadetkom z zeleno-belem dresu postavil Kelvin Ofori.

Bravo je v prvem polčasu napolnil mrežo novih državnih prvakov. Foto: Aleš Fevžer Veselje Olimpije je že zvečer deloma pokvaril mestni tekmec Bravo. Nogometaši Celja, ki so pred dvema tednoma potrdili tretji naslov državnih prvakov, so namreč doživeli četrti poraz v tem prvenstvu in prvega po začetku marca oziroma sedmih zaporednih zmagah pod taktirko Vitorja Campelosa.

Bravo je na celjski zelenici nastopil motivirano ter zbrano in že v prve pol ure igre s tremi zadetki postavil trdne temelje za zmago. Z njo se je tri kroge pred koncem prvenstva zasidral na tretjem mestu in ima praktično že zagotovljeno mesto v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni.

Dva zadetka je prispeval Admir Bristrić, še enega Lan Štravs. Grofi so se v nadaljevanju vrnili v igro, zaostanek sta znižala Mario Kvesić in Rudi Požeg Vancaš. Prvaki so imeli dovolj priložnosti, da bi rezultat obrnili v svojo korist, a so ostale neizkoriščene, Bravo pa je slavil zelo pomembno zmago.

