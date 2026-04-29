Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Sreda,
29. 4. 2026,
15.15

23 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Prva liga Telemach 1. SNL Federico Bessone NK Olimpija NK Olimpija NK Bravo NK Maribor NK Maribor Cem Basgül Feđa Dudić

Sreda, 29. 4. 2026, 15.15

23 minut

Po porazu z Bravom

Feđa Dudić je bil pripravljen oditi, a NK Maribor odstopa ni sprejel

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Feđa Dudić | Feđa Dudić je bil po porazu z Bravom pripravljen oditi iz NK Maribor. | Foto Jure Banfi

Feđa Dudić je bil po porazu z Bravom pripravljen oditi iz NK Maribor.

Foto: Jure Banfi

Iz NK Maribor so sporočili, da je bil po porazu z Bravom (0:3) glavni trener Feđa Dudić pripravljen zapustiti položaj. "Neuspeh ga boli enako kot vse nas. Trenerjevega odstopa nismo sprejeli, gremo naprej skupaj, s popolnim zaupanjem," je sporočil Cem Basgül.

Sportal Polom Maribora v Ljubljani, v Celju se je pisala zgodovina

Slovensko prvenstvo se razpleta. Do konca so ostali še zadnji štirje krogi. Celje je osvojil lovoriko in je 13 točk pred Koprom in 18 pred Bravom. Največja slovenska kluba, Maribor in Olimpija, utegneta ostati brez Evrope. Četrti Maribor je tri točke za tretjim Bratom, peta Olimpija pa že sedem točk. Ljubljanski klub je na presenečenje mnogih nedavno podaljšal pogodbo s trenerjem Federicom Bessonejem, tudi v mariborskem pa (vsaj za zdaj) ne bo prišlo do menjave. Oba kluba sta na zadnjih petih tekmah osvojila samo štiri točke, torej sta trikrat izgubila.

Cem Basgül | Foto: Jure Banfi Cem Basgül Foto: Jure Banfi V torek je v Mariboru završalo, da se obeta trenerja menjava. Feđa Dudić naj bi po nedeljskem porazu z Bravom (0:3) celo sam ponudil odstop. V sredo so iz pisarn Ljudskega vrta poslali sporočilo vodje nogometnih operacij. "Po tekmi z Bravom mi je Feđa odkrito povedal, da je pripravljen oditi, če bi klub menil, da je treba poseči po spremembi. Dejal je, naj naredimo, kar je v najboljšem interesu kluba. To pove vse o njegovi integriteti in o tem, koliko mu pomeni klub. Neuspeh ga boli enako kot vse nas. Trenerjevega odstopa nismo sprejeli, gremo naprej skupaj, s popolnim zaupanjem vanj," je povedal Cem Basgül, ki je v Mariboru podaljšana roka mecena Acuna Ilicalija.

"Veliko pomeni spoznanje, da tudi v tem težkem obdobju čutimo podporo naših navijačev, ki spoštujejo grb in živijo za te barve. Takšna podpora pa prinaša tudi odgovornost. Dolžni smo jim odgovoriti z enotnostjo, predanostjo in predstavami na igrišču, ki odražajo merila tega kluba. In to bomo tudi storili," je še sporočil Basgül. "Naši igralci natančno vedo, kaj se od njih pričakuje in kaj ta klub zahteva. Besede zdaj niso dovolj. Pomembno je, kako se bomo odzvali na preostalih tekmah. Od tega izziva ne bežimo. Mi smo Maribor. In tega kluba nikoli niso opredelili težki trenutki, temveč njegova sposobnost, da se odzove, dvigne po padcu in se vrne še močnejši."

Maribor v nedeljo gostuje pri Radomljah. 

Sportal Diši po katastrofi, a trener Maribora in kapetan Olimpije še verjameta
Prva liga Telemach 1. SNL Federico Bessone NK Olimpija NK Olimpija NK Bravo NK Maribor NK Maribor Cem Basgül Feđa Dudić
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.