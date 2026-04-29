Iz NK Maribor so sporočili, da je bil po porazu z Bravom (0:3) glavni trener Feđa Dudić pripravljen zapustiti položaj. "Neuspeh ga boli enako kot vse nas. Trenerjevega odstopa nismo sprejeli, gremo naprej skupaj, s popolnim zaupanjem," je sporočil Cem Basgül.

Slovensko prvenstvo se razpleta. Do konca so ostali še zadnji štirje krogi. Celje je osvojil lovoriko in je 13 točk pred Koprom in 18 pred Bravom. Največja slovenska kluba, Maribor in Olimpija, utegneta ostati brez Evrope. Četrti Maribor je tri točke za tretjim Bratom, peta Olimpija pa že sedem točk. Ljubljanski klub je na presenečenje mnogih nedavno podaljšal pogodbo s trenerjem Federicom Bessonejem, tudi v mariborskem pa (vsaj za zdaj) ne bo prišlo do menjave. Oba kluba sta na zadnjih petih tekmah osvojila samo štiri točke, torej sta trikrat izgubila.

Cem Basgül Foto: Jure Banfi V torek je v Mariboru završalo, da se obeta trenerja menjava. Feđa Dudić naj bi po nedeljskem porazu z Bravom (0:3) celo sam ponudil odstop. V sredo so iz pisarn Ljudskega vrta poslali sporočilo vodje nogometnih operacij. "Po tekmi z Bravom mi je Feđa odkrito povedal, da je pripravljen oditi, če bi klub menil, da je treba poseči po spremembi. Dejal je, naj naredimo, kar je v najboljšem interesu kluba. To pove vse o njegovi integriteti in o tem, koliko mu pomeni klub. Neuspeh ga boli enako kot vse nas. Trenerjevega odstopa nismo sprejeli, gremo naprej skupaj, s popolnim zaupanjem vanj," je povedal Cem Basgül, ki je v Mariboru podaljšana roka mecena Acuna Ilicalija.

"Veliko pomeni spoznanje, da tudi v tem težkem obdobju čutimo podporo naših navijačev, ki spoštujejo grb in živijo za te barve. Takšna podpora pa prinaša tudi odgovornost. Dolžni smo jim odgovoriti z enotnostjo, predanostjo in predstavami na igrišču, ki odražajo merila tega kluba. In to bomo tudi storili," je še sporočil Basgül. "Naši igralci natančno vedo, kaj se od njih pričakuje in kaj ta klub zahteva. Besede zdaj niso dovolj. Pomembno je, kako se bomo odzvali na preostalih tekmah. Od tega izziva ne bežimo. Mi smo Maribor. In tega kluba nikoli niso opredelili težki trenutki, temveč njegova sposobnost, da se odzove, dvigne po padcu in se vrne še močnejši."

Maribor v nedeljo gostuje pri Radomljah.