Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Sreda,
29. 4. 2026,
20.00

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek
NK Tabor Sežana NK Triglav NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje Druga liga

Sreda, 29. 4. 2026, 20.00

7 minut

Druga liga, 26. krog

Samo točka za Brinje, Nafta lahko pobegne na pet točk

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Brinje Grosuplje | Brinje iz Grosuplja zdaj jadra na krilih uspeha v slovenskem pokalu, kjer so si priigrali finale. | Foto Aleš Fevžer

Brinje iz Grosuplja zdaj jadra na krilih uspeha v slovenskem pokalu, kjer so si priigrali finale.

Foto: Aleš Fevžer

Do konca druge slovenske nogometne lige je še pet krogov. Že na prvi tekmi 26. je igral finalist pokalnega tekmovanja Brinje Grosuplje, ki je dobil prejšnje tri ligaške tekme. Doma je gostil petouvrščeni Tabor iz Sežane in osvojil le točko (1:1). Grosupeljčani so bili pred tem krogom na drugem mestu, tri točke za vodilno Nafto. Lendavčani, ki so v nizu petih zaporednih zmag, bodo v četrtek popoldne gostovali v Ljubljani pri Iliriji (17.00) in bi v primeru zmage lahko pobegnili na pet točk prednosti.

Amadej Maroša, Nafta
Sportal Grosupeljčani ostajajo za petami Nafte, Maroša znova v polno

Grosupeljčani so s šestim neodločenim izidom v sezoni razliko do tekmeca na vrhu le zmanjšali, če bi zmagali, bi Lendavčane vsaj začasno ujeli. Grosupeljski klub, ki ga 13. maja v Celju čaka najpomembnejša tekma doslej v finalu pokalnega tekmovanja proti Aluminiju, je sicer dosegel oba zadetka na tekmi. Po vodilnem Nejca Pušnika v 37. minuti je nato v 58. Matevž Matko dosegel avtogol, 1:1 pa je bil tudi končni izid.

Druga liga, 26. krog:

Sreda, 29. april:

Četrtek, 30. april:

Sobota, 2. maja:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

18  Maroša (Nafta)
16  Bajraj (Beltinci), Vinogradac (Triglav)
13 – Jovičević (Brinje)
11  Marsetič (Bistrica)
10 – Brkić (Triglav), Kregar (Triglav)
8 – Urrutia Sabella (Ilirija), Zorica (Nafta)
– Ikač (Brinje/Jesenice), Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Močnik (Beltinci), Radović (Krško)

NK Tabor Sežana NK Triglav NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje Druga liga
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.