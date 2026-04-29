Samo točka za Brinje, Nafta lahko pobegne na pet točk

Do konca druge slovenske nogometne lige je še pet krogov. Že na prvi tekmi 26. je igral finalist pokalnega tekmovanja Brinje Grosuplje, ki je dobil prejšnje tri ligaške tekme. Doma je gostil petouvrščeni Tabor iz Sežane in osvojil le točko (1:1). Grosupeljčani so bili pred tem krogom na drugem mestu, tri točke za vodilno Nafto. Lendavčani, ki so v nizu petih zaporednih zmag, bodo v četrtek popoldne gostovali v Ljubljani pri Iliriji (17.00) in bi v primeru zmage lahko pobegnili na pet točk prednosti.