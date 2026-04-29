Sreda, 29. 4. 2026, 20.00
7 minut
Druga liga, 26. krog
Samo točka za Brinje, Nafta lahko pobegne na pet točk
Do konca druge slovenske nogometne lige je še pet krogov. Že na prvi tekmi 26. je igral finalist pokalnega tekmovanja Brinje Grosuplje, ki je dobil prejšnje tri ligaške tekme. Doma je gostil petouvrščeni Tabor iz Sežane in osvojil le točko (1:1). Grosupeljčani so bili pred tem krogom na drugem mestu, tri točke za vodilno Nafto. Lendavčani, ki so v nizu petih zaporednih zmag, bodo v četrtek popoldne gostovali v Ljubljani pri Iliriji (17.00) in bi v primeru zmage lahko pobegnili na pet točk prednosti.
Grosupeljčani so s šestim neodločenim izidom v sezoni razliko do tekmeca na vrhu le zmanjšali, če bi zmagali, bi Lendavčane vsaj začasno ujeli. Grosupeljski klub, ki ga 13. maja v Celju čaka najpomembnejša tekma doslej v finalu pokalnega tekmovanja proti Aluminiju, je sicer dosegel oba zadetka na tekmi. Po vodilnem Nejca Pušnika v 37. minuti je nato v 58. Matevž Matko dosegel avtogol, 1:1 pa je bil tudi končni izid.
Druga liga, 26. krog:
Najboljši strelci:
18 – Maroša (Nafta)
16 – Bajraj (Beltinci), Vinogradac (Triglav)
13 – Jovičević (Brinje)
11 – Marsetič (Bistrica)
10 – Brkić (Triglav), Kregar (Triglav)
8 – Urrutia Sabella (Ilirija), Zorica (Nafta)
7 – Ikač (Brinje/Jesenice), Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Močnik (Beltinci), Radović (Krško)