Avtorji:
Ž. L., STA

Četrtek,
30. 4. 2026,
11.38

22 minut

Licenciranje za sezono 2026/27

Kakšna bo podoba Prve lige: NZS razkrila, kdo izpolnjuje pogoje

Radenko Mijatović | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Komisija Nogometne zveze Slovenije je v četrtek razkrila rezultate licenciranja slovenskih prvoligašev za sezono 2026/27. Pogoje za igranje v najmočnejši nogometni ligi na sončni strani Alp izpolnjuje vseh devet trenutnih članov prvoligaške druščine.

Kot so sporočili z Brda pri Kranju, je vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno leto 2026/27 pravočasno vložilo vseh devet klubov 1. SNL 2025/26. Vsi so dobili zeleno luč krovne nogometne organizacije.

Vseh devet prvoligašev je prav tako vložilo tudi vlogo za pridobitev mednarodne UEFA licence. Uspešnih je bilo osem vlog, zavrnjena je bila vloga za mednarodno licenco Primorja, ki pa je v vsakem primeru daleč od evropskega nogometa.

"Vloge je na I. stopnji obravnavala Komisija NZS za licenciranje nogometnih klubov. Pri organizacijski, administrativni in strokovni podpori komisiji je aktivno sodeloval licenčni oddelek NZS. Komisija je pregledala uradno licenčno dokumentacijo in odločala ob doslednem upoštevanju Pravilnika NZS in UEFA za licenciranje nogometnih klubov in finančni vzdržnosti, UEFA standarda, sklepov organov NZS in UEFA," so zapisali na strani zveze.

Prihodki znašajo 55,6 milijona evrov

Foto: Aleš Fevžer

Na NZS so ob tem predstavili še nekaj finančnih podatkov, ki razkrivajo, da so prihodki slovenskih prvoligašev v letu 2025 skupaj znašali 55,6 milijona evrov, odhodki pa 65,7 milijona evrov, kar je malce več kot leta 2024.

Največji delež prihodkov, kar 35 odstotkov, za klube predstavljajo sredstva, ki jih prejmejo od Uefe. Slovenski prvoligaši so s prestopi v lanskem letu skupaj zaslužili 16,6 milijona evrov, njihov povprečni proračun pa je znašal 6,2 milijona evrov.

Ob tem prihodki od prodaje vstopnic zanje predstavljajo zgolj štiri odstotke celotnih prihodkov.

Devet klubov je prejelo licenco tudi v ženski konkurenci, medtem ko dva nista oddala vloge. Tri prvoligaške ekipe so ob tem prejele licenco še za nastopanje v tekmovanjih pod okriljem Uefe. To so DNŠ Mura (doslej znana kot Mura Nona), Radomlje in Ljubljana.

