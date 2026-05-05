Torek, 5. 5. 2026, 19.03

NK Maribor

Feđa Dudić ni več trener Maribora

NK Maribor, Feđa Dudić | Feđa Dudić zapušča Maribor. | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor se je sporazumno razšel s trenerjem Feđo Dudićem. Ta je klubu po štirih porazih na zadnjih petih tekmah v Prvi ligi Telemach večkrat ponudil odstop, tokrat pa ga je vodstvo kluba sprejelo, so potrdili Mariborčani.

Maribor je v zadnjem obdobju v krizi, po porazu proti Radomljam konec tedna pa so se v Mariboru odločil za spremembo na trenerskem mestu. Moštvo bo v soboto na večnem derbiju z Olimpijo vodil trener vratarjev Mitja Pirih skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem. Strokovnemu štabu sta se priključila še Blaž Vrhovec in Marko Barun, poroča STA.

Dudić je ekipo prevzel oktobra lani in s klubom podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27. Dvainštiridesetletni Dudić, ki je pred tem vodil Radnički iz Kragujevca, je tako še četrti trener v tej sezoni, ki je predčasno končal svoje delo v Mariboru.

Sezono je na klopi začel Turek Tugberk Tanrivermis, ki se je moral po seriji slabših izidov hitro posloviti, nato je nekaj tekem začasno vodil Radovan Karanović, le tri tekme pa je na klopi Maribora zatem zdržal Črnogorec Radomir Đalović.

Maribor je v Prvi ligi Telemach trenutno na četrtem mestu, kjer ima ob tekmi manj šest točk manj od Brava na tretjem mestu, to pa še edino vodi v evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Do konca sezone so sicer še trije krogi.

