Potem ko je tednik Mladina objavil posnetke fizičnega obračunavanja s tujimi delavci na kmetiji Bobnar, so na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) tako ravnanje ostro obsodili. Kot so poudarili, je za stabilno prihodnost slovenskega kmetijstva nujno ustvarjati pogoje za zakonito, varno in dostojno delo vseh zaposlenih.

Mediji so konec lanskega poletja razkrili, da naj bi na kmetiji Bobnar na Gorenjskem več zlasti indijskih delavcev za slabih 790 evrov mesečno vsak mesec opravilo med 250 in 300 ur dela, med neprekinjenim osemurnim delovnikom pa naj jim delodajalec ne bi dovolil niti piti vode. Nastanjeni naj bi bili v majhni sobi nad velikimi zalogami bencina in nafte.

Tamkajšnji slovenski delavci so potrdili, da so kričanje, poniževanje, manipuliranje in prirejanje dokumentacije pri Bobnarjevih vsakodnevni prizor. Delodajalec naj bi jim dejal, da se bo Indijce čim bolj izkoristilo, in jim zagrozil, da jih bodo z njimi kmalu zamenjali, saj so cenejši.

V Mladini so danes objavili posnetke, iz katerih je razvidno fizično obračunavanje s tujimi delavci. Kot navajajo, na enem izmed posnetkov, ki jih hranijo v uredništvu, eden od delovodij večje postave in telesne teže pristopi k delavcem, jim pojasnjuje, da ne bo odmora in da je zunanja temperatura primerna za delo, potem pa zbija telefone iz rok tistih, za katere meni, da ga snemajo. Medtem ves čas v rokah drži velik viličasti ključ.

Na enem od drugih posnetkov pa se eden izmed tujih delavcev in drugi delovodja prav tako večje postave in telesne teže pregovarjata, preden delovodja delavca zaluča po tleh, sledijo pa prerivanje in brce, pri čemer tuji delavec spet konča na tleh.

"KGZS ima ničelno toleranco do nasilja, izkoriščanja in nehumanega ravnanja. Takšni primeri ne smejo postati normalizirani ali prezrti, saj dolgoročno škodujejo ne le posameznikom, temveč tudi ugledu slovenskega kmetijstva in zaupanju potrošnikov v domačo pridelavo hrane," so se na objavo odzvali v zbornici. Vse pristojne institucije so pozvali k hitremu, učinkovitemu in odločnemu ukrepanju.

Kot so opozorili, je od letos tudi v Sloveniji aktiven sistem t. i. socialne pogojenosti, ki izplačilo določenih subvencij in drugih ugodnosti v kmetijstvu veže na spoštovanje delovne in socialne zakonodaje v skladu s standardi EU. "Namen tega mehanizma je jasen: evropska sredstva ne smejo podpirati praks, ki pomenijo kršenje človekovih pravic, izkoriščanje delavcev ali nehumane delovne pogoje," so zapisali. "Takšna ureditev predstavlja pomembno sporočilo, da spoštovanje človekovega dostojanstva ni ločeno od kmetijske politike, ampak njen sestavni del," so dodali.

Inšpektorji ugotovili številne nepravilnosti

Bobnarjevi imajo sicer v rokah več poslovnih subjektov. Zavod za zaposlovanje je v zvezi z njimi, dokler tečejo prekrškovni in kazenski postopki, izvedel nekatere začasne ukrepe. Kmetijskemu gospodarstvu Bobnar je septembra lani zavrnil javno objavo prostega delovnega mesta, Kmetijskim pridelkom Bojan Bobnar s. p. je aprila letos zavrnil posredovanje kandidatov, Kmetijskim pridelkom Bojan Bobnar d. o. o., ki so zaradi kazni po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno vmes že pristali v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami, pa so za dve leti, do februarja 2027, popolnoma prepovedali zaposlovanje tujcev, poroča Mladina.

Inšpektorat RS za delo je pri Bobnarjevih v zadnjem letu izvedel na desetine inšpekcijskih pregledov, ugotovil številne nepravilnosti in izrekel več ureditvenih določb in glob za različne prekrške, zaradi suma kaznivega dejanja je vložil tudi ovadbo. Zaznane kršitve se sicer nanašajo na nezagotavljanje odmorov, osebne varovalne opreme in varnega delovnega okolja, neizplačilo dodatkov za delo v posebnih razmerah in regresa, nepravilnosti glede pogodb za določen čas ipd.

Predkazenski postopek vodi tudi policija, so za Mladino potrdili na Policijski upravi Kranj. Neuradno naj bi policisti obravnavali več kaznivih dejanj.