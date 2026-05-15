Vsega je lahko že konec. Navijači Arsenala evforični kot že dolgo ne.

V predzadnjem krogu angleškega prvenstva bi že lahko postal znan prvak, hkrati pa bi lahko postal znan še tretji klub, ki bo zapustil elitno druščino. Začelo se bo danes zvečer na Villa Parku, kjer se bosta za četrto mesto udarila Aston Villa in Liverpool. Ker je sobota namenjena finalu pokala FA (Manchester City – Chelsea), bodo preostale tekme 37. kroga odigrane v nedeljo in pozneje. Vodilni Arsenal lahko z domačo zmago nad že odpisanim Burnleyjem v ponedeljek uide Cityju na +5. Tako bi si topničarji ob uspehu Bournemoutha v torek proti Cityju že zagotovili naslov prvaka. Jaka Bijol bo z Leedsom v nedeljo gostil Brighton, nastop Benjamina Šeška na domači tekmi Manchester Uniteda proti Nottinghamu pa je pod vprašajem.

Maratonski predzadnji krog angleškega prvenstva, ki bo trajal od petka do torka, se bo začel zvečer v Birminghamu. Aston Villa bo gostila Liverpool. Oba kluba sta zelo blizu potrditvi uvrstitve med najboljših pet, kar prinaša nastop v ligi prvakov. Ker čaka gostitelje v sredo finale evropske lige s Freiburgom, na katerem si lahko tudi priigrajo vstopnico za ligo prvakov, bi lahko Unai Emery vstopil v dvoboj z nekoliko premešano zasedbo. Pri rdečih bo v središču zanimanja Mohamed Salah. Vrača se po poškodbi, to pa bi bilo lahko njegovo zadnje gostovanje v dresu Liverpoola, saj bo poleti najverjetneje zapustil Anfield.

City navija za Burnley, Arsenal za Bournemouth

Navijači Arsenala čakajo na naslov angleškega prvaka že od leta 2004. Letos naskakujejo tudi evropsko krono. Foto: Reuters V tem krogu se Arsenalu ponuja prva zaključna žogica za naslov prvaka. Evforija med njegovimi navijači, ki čakajo na naslov prvaka že 22 let, je ogromna. Stadion Emirates bo proti Burnleyju, ki se seli med drugoligaše, pokal po šivih. Topničarji imajo vse v svojih rokah, bliža se veliko slavje. Če bo Arsenal zmagal, Cityju pa bo v torek spodrsnilo proti Bournemouthu, ki ni izgubil kar 15 tekem zapored, bi bil angleški prvak znan že krog pred koncem.

Napeto je v boju za naslov prvaka, zelo pestro pa bo tudi v boju za obstanek, kjer bo izpadel nekdo izmed slovitih klubov iz Londona. West Ham je v slabšem položaju, saj zaostaja dve točki za Tottenhamom. Kladivarji, ki so pred desetletjem v Evropi gostovali v Stožicah in izgubili proti Domžalam (1:2), bodo v nedeljo gostovali v Newcastlu. Tottenham, ki spada med deset najbogatejših klubov na svetu, zato je njegova katastrofalna sezona še bolj senzacionalna, pa bo dva dni pozneje gostoval pri Chelseaju.

Foto: Reuters

Navijače modrih bi zmaga nad tradicionalnim rivalom iz Londona zagotovo spravila v dobro voljo. Če West Ham ne bi premagal Newcastla, Tottenham pa bi v torek zmagal pri Chelseaju, ki ga v soboto čaka finale pokala FA proti Cityju, bi se West Ham že preselil med drugoligaše. S takšno usodo sta se že sprijaznila Wolverhampton in Burnley, za katerega bodo v nedeljo stiskali pesti navijači Cityja. Po spletu so celo zaokrožile govorice, da trener Cityja Josep Guardiola vsakemu nogometašu Burnleyja, če bi prekrižali načrte Arsenalu, ponuja novo dragoceno uro Rolex.

Bijol proti Brightonu, nastop Šeška pod vprašajem

Jaka Bijol je v krstni sezoni na Otoku pomagal Leedsu do obstanka v prvenstvu, uvrstil pa se je tudi v polfinale pokala FA. Foto: Guliverimage Kar zadeva nastope klubov s slovenskimi legionarji, bo v nedeljo na "Šeškovem" Old Traffordu gostoval Nottingham Forest. To bo zadnja domača tekma rdečih vragov v tej sezoni, trener Michael Carrick očitno ostaja na vročem stolčku, nastop Benjamina Šeška pa je vprašljiv, saj še čuti posledice poškodbe goleni.

Leeds United Jake Bijola bo gostil Brighton, na Elland Roadu pa bo veselo, saj so si rumeno-modri po vrnitvi med elito zagotovili obstanek. Korošec bi lahko nastopil od prve minute, na drugi strani pa bodo stali neugodni galebi iz Brightona, ki ne zaostajajo veliko za kandidati za ligo prvakov.

Everton bo na stadionu Hill Dickinson gostil Sunderland, to pa bo zadnja domača tekma za Irca Seamusa Colemana, ki po 17 letih zapušča klub iz Liverpoola. Toffees so še v igri za Evropo, a nimajo velikih možnosti in so zelo odvisni od drugih rezultatov.

