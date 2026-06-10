Slovenci pri opremljanju doma vse pogosteje prisegajo na to kombinacijo

Ko se temperature dvignejo, večina najprej pomisli na klimatsko napravo. Nihče si ne želi pregrete spalnice, neprespanih noči ali prostora v stanovanju, kjer je že dopoldne prevroče za normalno bivanje. Prav zato so klimatske naprave v naših domovih postale skoraj samoumeven del poletnega udobja. A mnogi ob tem razmišljajo predvsem o temperaturi, precej manj pa o zraku, ki ga vsak dan dihajo. Strokovnjaki opozarjajo, da za resnično udobje v domu potrebujemo oboje – prijetno temperaturo in kakovosten zrak.

Klimatska naprava učinkovito hladi prostor, ne dovaja pa svežega zraka od zunaj. Za to poskrbi prezračevalni sistem, ki v prostor dovaja svež zrak in iz njega odvaja izrabljen zrak ter druge onesnaževalce. Šele ko sta oba sistema pravilno zasnovana in nameščena, lahko ustvarita celovito bivalno klimo.

Svež zrak pomembno vpliva na počutje, energijo in kakovost bivanja v domu. Foto: Orca Energija

Številni so še vedno prepričani, da težavo rešijo z odpiranjem oken, vendar to pogosto ni dovolj. Pozimi z odpiranjem oken izgubljamo toploto, poleti pa v prostor spuščamo vročino, cvetni prah in hrup iz okolice. Vse več lastnikov hiš in stanovanj zato išče načine, kako zagotoviti stalno izmenjavo zraka brez nepotrebnih toplotnih izgub in drugih kompromisov pri udobju bivanja.

Prezračevanje z rekuperacijo: sodoben odgovor na izzive današnjih domov

Prav zato vse pomembnejšo vlogo prevzemajo prezračevalni sistemi, ki omogočajo stalno izmenjavo zraka brez potrebe po nenehnem odpiranju oken. Njehova naloga ni le dovajanje svežega zraka, temveč ustvarjanje prijetnega in zdravega bivalnega okolja čez vse leto. Sodobni prezračevalni sistemi omogočajo neprekinjeno izmenjavo zraka, pri kateri se iz prostora odvaja izrabljen zrak, v prostor pa dovaja svež zrak od zunaj. Tako pomagajo ohranjati prijetnejše bivalno okolje ter ustvarjajo boljše pogoje za delo, počitek in spanje.

Dodatna prednost prezračevalnih sistemov je rekuperacija toplote, kar pomeni, da se toplota iz odpadnega zraka prenese na svež zrak, ki prihaja v prostor. Na ta način je mogoče ohranjati prijetno bivalno okolje brez večjih toplotnih izgub in z manjšo porabo energije za ogrevanje oziroma hlajenje.

Tudi Luka Basi stavi na kakovosten zrak v svojem domu

Pomen kakovostnega zraka danes prepoznava vse več uporabnikov, med njimi tudi glasbenik Luka Basi. Ko je razmišljal, kako svoji družini zagotoviti še bolj zdravo in udobno bivalno okolje, se je odločil za lokalno prezračevanje z rekuperacijo Orca SPRING. Kot poudarjajo pri podjetju Orca Energija, uporabniki danes iščejo rešitve, ki omogočajo stalno izmenjavo zraka, večje bivalno udobje in energetsko učinkovito delovanje doma.

Foto: Orca Energija

Več o sistemu, ki ga uporablja tudi Luka Basi:

Kako kakovosten zrak vpliva na spanec, počutje in zdravje

Svež zrak v prostoru prispeva k boljšemu spancu, večji zbranosti in prijetnejšemu bivanju. Posebej pomemben je za družine z majhnimi otroki, starejše in vse, ki večino dneva preživijo doma. Koristi občutijo tudi alergiki, saj sodobni prezračevalni sistemi s filtracijo pomagajo zmanjševati vnos cvetnega prahu, prahu in drugih delcev iz okolja.

Ko je zrak v domu kakovosten, tega pogosto sploh ne opazimo. Opazimo pa razliko v počutju, energiji in udobju bivanja. Prav zato kakovost zraka danes postaja enako pomemben del doma kot dobra izolacija, učinkovito ogrevanje ali prijetna temperatura v prostoru.

Svež zrak in prijetna temperatura: duet sodobnega doma

Kakovosten zrak pomembno vpliva na počutje, vendar sam po sebi še ne zagotavlja popolnega bivalnega udobja. Enako velja za temperaturo v prostoru. Šele kombinacija svežega zraka in prijetne temperature ustvarja okolje, v katerem se dobro počutimo skozi vse leto. Pri tem prezračevalni sistem skrbi za kakovost zraka in njegov stalen dovod, klimatska naprava pa za temperaturno udobje. Vsak sistem opravlja svojo nalogo, skupaj pa ustvarita usklajeno bivalno okolje.

Poleti klimatska naprava poskrbi za prijetno temperaturo tudi v najbolj vročih dneh, v prehodnih obdobjih pa lahko učinkovito pomaga pri ogrevanju prostorov.

Za optimalne rezultate je pomembno, da sta oba sistema pravilno načrtovana in prilagojena značilnostim posameznega doma. Tako nastane dom, kjer je zrak svež, temperatura prijetna, raven vlage pod nadzorom, bivanje pa udobno v vseh letnih časih. Poleg večjega udobja lahko usklajeno delovanje prezračevanja in klimatske naprave prispeva tudi k večji energetski učinkovitosti doma.

Prekomerna vlaga ne vpliva le na počutje, temveč lahko sčasoma povzroči tudi nastanek plesni. Foto: Shutterstock

Celovita bivalna klima na enem mestu

Pri urejanju bivalne klime ni pomembna le izbira posameznih naprav, temveč predvsem to, da so pravilno prostorsko nameščene. Zato lastniki napremičnin iščejo celovite rešitve za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje pri strokovnjakih, ki imajo na tem področju dolgoletne izkušnje.

Med novejšimi rešitvami na področju prezračevanja izstopa ORCA SPRING, prezračevalni sistem nove generacije, ki omogoča stalno izmenjavo zraka, skrbi za boljšo kakovost bivanja ter pomaga zmanjševati težave z vlago in zatohlostjo. Njegova prednost je tudi preprosta vgradnja, zaradi katere je primeren tako za novogradnje kot za prenove obstoječih objektov. Vsi prezračevalni sistemi ORCA so vpisani na seznam slovenskega Eko sklada, kar pomeni, da vam investicijo olajšajo tudi subvencije do 30 odstotkov vrednosti nakupa.

Foto: Orca Energija Pomemben del celovite bivalne klime predstavljajo tudi klimatske naprave. Pri izbiri je pomembno predvsem to, da je rešitev prilagojena konkretnemu domu in načinu bivanja. Zato Orca Energija uporabnikom poleg prezračevalnih sistemov ponuja tudi klimatske naprave priznanih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter strokovno pomoč pri izbiri najustreznejše kombinacije za posamezen objekt.

Pri podjetju Orca Energija uporabnik na enem mestu pridobi svetovanje, dobavo opreme, montažo in celovite poprodajne storitve z lastno servisno ekipo. Če razmišljate o izboljšanju bivalnega udobja, je morda pravi čas, da preverite, kako lahko kombinacija sodobnega prezračevanja in učinkovitega hlajenja oziroma ogrevanja izboljša kakovost bivanja v vašem domu. Oddajte povpraševanje in ustvarite dom, kjer sta svež zrak in prijetna temperatura del vsakdana.

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