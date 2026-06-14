Manj jih je kot Ljubljančanov, danes na SP pišejo zgodovino proti Nemčiji

Četrti dan svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki kot prvi prinaša dve tekmi v, za Slovence prijaznem, večernem terminu. Postopoma na največji oder stopa tudi evropska nogometna elita. Nedeljski spored in skupino E bo odprla Nemčija, ki jo čaka obračun z debitantom Curaçaom, v skupini F pa se bosta pomerili Nizozemska in Japonska. Ponoči sledita obračuna Slonokoščena obala – Ekvador in Švedska – Tunizija.

Po izjemno pestri soboti (in noči na nedeljo) četrti tekmovalni dan znova prinaša nekaj zelo zanimivih obračunov. Začelo se bo v Houstonu, kjer se bodo štirikratni svetovni prvaki proti najmanjši državi, ki se je kadarkoli uvrstila na svetovno prvenstvo. Curaçao ima manj kot 160.000 prebivalcev. Urbano območje Ljubljane jih šteje okrog 300.000. Reprezentanco Curaçaa vodi 78-letni Nizozemec Dick Advocaat. Foto: Reuters

Reprezentanci, ki se nista pomerili še nikoli, na Fifini lestvici ločuje 71 mest, Nemčija zaseda 10. mesto, Curaçao najdemo na 82. Karibsko zasedbo, ki jo kot selektor vodi izkušeni Nizozemec Dick Advocaat, ob krstnem nastopu na največjem nogometnem odru čaka izjemno zahtevna naloga.

Nemški elf na zadnjih velikih tekmovanjih sicer nikakor ni deloval kot dobro naoljen stroj iz preteklosti. Zadnje svetovno prvenstvo v Katarju so Nemci klavrno zaključili že po skupinskem delu, ko zmaga nad Kostariko in remi s Španijo nista bila dovolj za napredovanje. Usoden je bil poraz proti Japonski, ki je v zahtevni skupini nepričakovano zasedla prvo mesto.

S talentom prežeti četi Juliana Nagelsmanna ne bo manjkalo želje po dokazovanju, a bo hkrati čutila tudi velikanski pritisk iz domovine, kjer so ljubitelji nogometa naveličani skromnih nastopov na velikih tekmovanjih.

Obračun tihih kandidatov

Prav Japonska bo na delu v drugem nocojšnjem obračunu. Modre samuraje v Arlingtonu čaka Nizozemska, s tem pa se začenja lov na točke v skupini F, ki vsaj na papirju deluje kot ena najbolj izenačenih na turnirju. Vloga favorita za končno prvo mesto v splošnem pripada Nizozemcem, a so Japonci na prejšnjem mundialu pokazali, da se požvižgajo na napovedi in pričakovanja. Danes je ekipa, ki je v veliki meri ostala nespremenjena (manjka poškodovani Kaoru Mitoma), bogatejša za štiri leta izkušenj. Lahko Japonci tudi tokrat presenetijo svetovno nogometno javnost? Foto: Guliverimage

Ronald Koeman je s svojo ekipo na zadnjem svetovnem prvenstvu klonil proti kasnejšim prvakom Argentincem, z dobro uravnoteženo ekipo, ki bo sicer pogrešala poškodovanega Xavija Simonsa, tokrat Nizozemska računa na daljšo pot v izločilnih bojih. V Teksasu se obeta dvoboj tihih kandidatov za najvišja mesta.

Med tiste, ki bi se lahko podpisali pod največje pozitivno presenečenje letošnjega prvenstva marsikdo prišteva tudi Ekvador, ki bo na delu v noči na ponedeljek, čaka ga dvoboj s Slonokoščeno obalo. V zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času se bosta pomerili še Švedska in Tunizija.

SP 2026, 4. tekmovalni dan:

14. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

15. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine E

Lestvica skupine F