Pogačar se vrača na kraj znamenitega dvoboja z Rogličem #video

Po razburljivi 17. etapi kolesarje na Dirki po Franciji čaka prva prava alpska preizkušnja s ciljnim vzponom do smučarskega središča Orcières-Merlette. Tour je to prizorišče nazadnje obiskal leta 2020, ko je Tadej Pogačar, takrat novinec na največji kolesarski dirki na svetu, zaostal le za Primožem Rogličem. Etapa, ki se zdi kot ustvarjena za ubežnike, se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.35, organizatorji pa prihod najboljših v cilj pričakujejo malo po 17. uri. Tudi tokrat bomo dogajanje podrobno spremljali na Sportalu.

Kolesarje na 185,2 kilometra dolgi trasi s petimi kategoriziranimi vzponi od Voirona do smučarskega središča Orcières-Merlette čaka približno 3900 višinskih metrov.

Profil trase 17. etape Dirke po Franciji:

Po startu v Voironu se bo glavnina najprej usmerila proti jugu in Grenoblu. Že v uvodnem delu etape jo čaka 11,4 kilometra dolg vzpon na Engins s povprečnim naklonom 5,4 odstotka.

Po daljšem spustu in vožnji po dolini bo približno na polovici etape sledil še 9,7 kilometra dolg vzpon na Monteynard s povprečnim naklonom 5,2 odstotka.

Po prečkanju planote bo profil trase nekaj časa precej bolj umirjen. Resnejše vzpenjanje se bo začelo približno 32 kilometrov pred ciljem, odločilni vzpon proti Orcières-Merlette pa sedem kilometrov pred ciljno črto. Zaključni klanec je dolg 7,1 kilometra, njegov povprečni naklon pa znaša 6,7 odstotka.

Pogačar je 1. 9. 2020 po etapi s ciljem na Orcières-Merlette prvič oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja. Foto: Reuters

Pogačar leta 2020 zaostal le za Rogličem

Dirka po Franciji je Orcières-Merlette nazadnje obiskala leta 2020. Takrat je o zmagovalcu odločal sprint manjše skupine favoritov za skupno zmago, v katerem je Primož Roglič premagal takrat 21-letnega Tadeja Pogačarja, ki je prvič nastopal na največji etapni dirki na svetu.

Pogačar je tistega dne prvič oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja in z 21 leti, 11 meseci in 11 dnevi postal najmlajši nosilec bele majice v zadnjih 32 letih.

Na tisto etapo ima še vedno zelo žive spomine. V sredo je po etapi za France Télévisions razkril, da si je prav takrat prvič dejal: "Lahko dirkam z najboljšimi na svetu." O današnji trasi pa: "Cilj mi je všeč. Bomo videli, kaj bo prinesel jutrišnji dan, vendar bolj kot na to etapo zagotovo merim na preizkušnji na Alpe d'Huez," je namignil Pogačar.

Etapi z vzponom na Alpe d'Huez bosta na sporedu v petek in soboto in glede na naval avtodomov na sloviti klanec v zadnjih dneh, tudi s slovenskimi registrskimi tablicami, se obeta navijaški spektakel.

Favoriti: od tistih, ki vedno poskušajo, do tistih, ki še čakajo na svoj trenutek

Letošnja etapa ima podoben profil kot tista iz leta 2020, vendar je pomembna razlika v terminu. Pred šestimi leti so kolesarji proti Orcières-Merlette dirkali že v prvem tednu, ko so bili precej bolj sveži kot letos, ko jih vzpon čaka po dveh tednih in pol napornega dirkanja, in to dan pred dvema zahtevnima alpskima etapama. To najverjetneje pomeni, da bodo najboljši v skupnem seštevku poskušali varčevati z močmi, to pa bi lahko odprlo vrata ubežnikom.

Med njimi velja omeniti Richarda Carapaza iz ekipe EF Education-EasyPost, ki je letos že večkrat poskušal z napadi, vendar jih še ni kronal z etapno zmago. Srečo bi lahko preizkusila tudi njegova moštvena kolega Ben Healy in Alex Baudin.

Bo Richard Carapaz spet poskusil z napadom? Foto: Guliverimage

Tudi Quinn Simmons iz Lidl-Treka je postal ena od stalnic v pobegih letošnjega Toura, znova pa bi lahko napadel tudi Švicar Mauro Schmid iz ekipe Jayco AlUla, ki je iz pobega dobil že 13. etapo.

Omeniti velja tudi Francoza Valentina Paret-Peintra, ki se poteguje za pikčasto majico najboljšega hribolazca. Ker etapa s petimi kategoriziranimi vzponi ponuja precej točk na gorskih ciljih, si pobega skoraj ne sme privoščiti zamuditi.

Pri ekipi Visma | Lease a Bike, ki je po odstopu Jonasa Vingegaarda spremenila taktiko, bi se lahko v boj za pobeg in etapno zmago podali Davide Piganzoli, Sepp Kuss ali Matteo Jorgenson.

Etapa se bo začela ob 12.35, prihod najboljših v cilj pa organizatorji pričakujejo med 17.12 in 17.40.

Skupni seštevek po 17. etapi Dirke po Franciji: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 60:04:17 2. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 4:32 3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 6:51 4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 7:11 5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 9:22 6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 10:14 7. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious) 12:50 8. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 12:58 9. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) 14:04 10. Yannis Voisard (Švi/Tudor Pro) 24:18 ... 80. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 3:09:04 89. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:18:35 ...

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