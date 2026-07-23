Ta konec tedna bo češki Loket središče svetovnega in evropskega motokrosa. V petih razredih je za dirke prijavljenih kar 244 voznikov, tudi šest Slovencev. Tim Gajser se v MXGP spogleduje s stopničkami, Jan Pancar pa s prvo deseterico. Zamenja se lahko lastnik rdeče številke, saj je Jeffrey Herlings samo še 11 točk za Lucasom Coenenom, ki bo kljub poškodbi kolena skušal nastopiti. Pred začetkom dirkaškega konca tedna je sicer udarila novica, da bo Romain Febvre po sezoni Kawasaki zamenjal za Ducati.

Jeffrey Herlings je zmagal na treh od zadnjih štirih dirk in je samo še 11 točk za Lucasom Coenenom. Foto: Guliverimage Svetovno prvenstvo v motokrosu se ta konec tedna nadaljuje z eno najtežje pričakovanih dirk, tudi za slovenske ljubitelje tega športa in navijače Tima Gajserja (Yamaha) ter Jana Pancarja (TEM JP253 KTM). Na sporedu je namreč velika nagrada Češke v Loketu, ki si jo vsako leto ogleda več kot tisoč Slovencev. Gajser in Pancar sta jih nanjo povabila z dobrim dosežkom minulo nedeljo, ko sta bila v Angliji tretji in osmi. Lani Tim na Češkem zaradi poškodbe ni dirkal, Jan pa je navdušil s tretjim mestom v prvi vožnji (manj uspešna je bila druga in tako je osvojil deveto mesto).

MXGP, skupni seštevek sezone (12/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 566 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 555

3. Romain Febvre (Kawasaki) 494

4. Tim Gajser (Yamaha) 452

5. Maxime Renaux (Yamaha) 392

6. Ruben Fernandez (Honda) 378

7. Andrea Adamo (KTM) 375

8. Tom Vialle (Honda) 317

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 181

Gajser: Zmaga iz leta 2024 je eden mojih najlepših spominov

Tim Gajser je v Loketu zmagal leta 2024. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Loket je vedno dobra dirka. Podobno kot v Arcu nanjo pride veliko slovenskih navijačev. In zato se te dirke res veselim, pa čeprav sama proga ni med mojimi najljubšimi. Sem bil pa tukaj že večkrat na stopničkah, zmaga iz leta 2024 je eden mojih najlepših spominov," je pred odhodom v Loket povedal Gajser, ki je četrti v skupnem seštevku prvenstva MXGP.

"V Angliji sem imel dobro hitrost, a me je nekaj malenkosti stalo boljšega rezultata. Najprej sem dobil folijo z očal v oko, nato pa sem padel v drugi vožnji na dirki. Takih stvarem se želim izogniti. Ko se jim bom, se bom lahko boril za zmage." Na britanski veliki nagradi je zaostanek za vodilnim Lucasom Coenenom (KTM) zmanjšal, saj je ta zaradi poškodbe ostal brez točk. Mladi Belgijec bo na Češkem skušal nastopiti. Ima samo še 11 točk prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom (Honda), zato lahko ostane brez rdeče številke vodilnega v prvenstvu.

Febvre po sezoni Kawasaki menja za Ducati

Romain Febvre po sedmih letih zapušča Kawasaki. Foto: Guliverimage Na tretjem mestu je Romain Febvre (Kawasaki) in prav on se je pred začetkom letošnjega 13. dirkaškega konca tedna znašel v središču pozornosti. V sredo je najprej Kawasaki objavil, da se dvakratni svetovni prvak v MXGP po tej sezoni poslavlja od njihove ekipe. Zdaj pa je Ducati že objavil, da bo francoski veteran kariero nadaljeval na rdečem motorju. Ugibalo se je, da bo prestopil k Triumphu, ki prihaja v najmočnejši razred, a se je torej odločil še za en ambiciozen projekt. Ducati v MXGP nastopa tretjo sezono, a za zdaj njihov 450-kubični motor še ni konkurenčen za najvišja mesta.

V Loketu kar šest Slovencev

Za dirko v Loketu, ki je iz Ljubljane oddaljen dobrih sedem ur vožnje, ta konec tedna je prijavljenih kar 244 voznikov. Ne bodo namreč dirkali samo v svetovnem prvenstvu MXGP in MX2, temveč bodo izpeljali še finale evropskega prvenstva na 85 in 65-kubičnih motorjih ter na dvotaktnih motorjih. V svetovnem prvenstvu MX2 je za dirko prijavljen Jaka Peklaj, v razredu EMX85 bo dirkal Tim Repnik, v EMX65 pa Matic Maček in Maks Sedlašek.