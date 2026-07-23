Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
23. 7. 2026,
16.00

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
motokros MXGP Tim Gajser Tim Gajser Honda Yamaha Kawasaki KTM Romain Febvre Jan Pancar Jeffrey Herlings Lucas Coenen Loket

Četrtek, 23. 7. 2026, 16.00

10 minut

Prvenstvo MXGP se nadaljuje na Češkem

Najlepši spomini Tima Gajserja, Romain Febvre menja ekipo

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tim Gajser Loket Honda | Pred dvema letoma je Tim Gajser prvič zmagal v Loketu. | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Pred dvema letoma je Tim Gajser prvič zmagal v Loketu.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Ta konec tedna bo češki Loket središče svetovnega in evropskega motokrosa. V petih razredih je za dirke prijavljenih kar 244 voznikov, tudi šest Slovencev. Tim Gajser se v MXGP spogleduje s stopničkami, Jan Pancar pa s prvo deseterico. Zamenja se lahko lastnik rdeče številke, saj je Jeffrey Herlings samo še 11 točk za Lucasom Coenenom, ki bo kljub poškodbi kolena skušal nastopiti. Pred začetkom dirkaškega konca tedna je sicer udarila novica, da bo Romain Febvre po sezoni Kawasaki zamenjal za Ducati.

Tim Gajser Foxhills Yamaha
Sportal Gajser na stopničkah, vodilni v prvenstvu poškodovan

Jeffrey Herlings je zmagal na treh od zadnjih štirih dirk in je samo še 11 točk za Lucasom Coenenom. | Foto: Guliverimage Jeffrey Herlings je zmagal na treh od zadnjih štirih dirk in je samo še 11 točk za Lucasom Coenenom. Foto: Guliverimage Svetovno prvenstvo v motokrosu se ta konec tedna nadaljuje z eno najtežje pričakovanih dirk, tudi za slovenske ljubitelje tega športa in navijače Tima Gajserja (Yamaha) ter Jana Pancarja (TEM JP253 KTM). Na sporedu je namreč velika nagrada Češke v Loketu, ki si jo vsako leto ogleda več kot tisoč Slovencev. Gajser in Pancar sta jih nanjo povabila z dobrim dosežkom minulo nedeljo, ko sta bila v Angliji tretji in osmi. Lani Tim na Češkem zaradi poškodbe ni dirkal, Jan pa je navdušil s tretjim mestom v prvi vožnji (manj uspešna je bila druga in tako je osvojil deveto mesto).

MXGP, skupni seštevek sezone (12/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 566 točk
2. Jeffrey Herlings (Honda) 555
3. Romain Febvre (Kawasaki) 494
4. Tim Gajser (Yamaha) 452
5. Maxime Renaux (Yamaha) 392
6. Ruben Fernandez (Honda) 378
7. Andrea Adamo (KTM) 375
8. Tom Vialle (Honda) 317
...
15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 181

Gajser: Zmaga iz leta 2024 je eden mojih najlepših spominov

Tim Gajser je v Loketu zmagal leta 2024. | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser je v Loketu zmagal leta 2024. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Loket je vedno dobra dirka. Podobno kot v Arcu nanjo pride veliko slovenskih navijačev. In zato se te dirke res veselim, pa čeprav sama proga ni med mojimi najljubšimi. Sem bil pa tukaj že večkrat na stopničkah, zmaga iz leta 2024 je eden mojih najlepših spominov," je pred odhodom v Loket povedal Gajser, ki je četrti v skupnem seštevku prvenstva MXGP.

"V Angliji sem imel dobro hitrost, a me je nekaj malenkosti stalo boljšega rezultata. Najprej sem dobil folijo z očal v oko, nato pa sem padel v drugi vožnji na dirki. Takih stvarem se želim izogniti. Ko se jim bom, se bom lahko boril za zmage." Na britanski veliki nagradi je zaostanek za vodilnim Lucasom Coenenom (KTM) zmanjšal, saj je ta zaradi poškodbe ostal brez točk. Mladi Belgijec bo na Češkem skušal nastopiti. Ima samo še 11 točk prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom (Honda), zato lahko ostane brez rdeče številke vodilnega v prvenstvu.

Loket Tim Gajser Honda
Sportal Gajser pred množico Slovencev prvič osvojil Loket

Febvre po sezoni Kawasaki menja za Ducati

Romain Febvre po sedmih letih zapušča Kawasaki. | Foto: Guliverimage Romain Febvre po sedmih letih zapušča Kawasaki. Foto: Guliverimage Na tretjem mestu je Romain Febvre (Kawasaki) in prav on se je pred začetkom letošnjega 13. dirkaškega konca tedna znašel v središču pozornosti. V sredo je najprej Kawasaki objavil, da se dvakratni svetovni prvak v MXGP po tej sezoni poslavlja od njihove ekipe. Zdaj pa je Ducati že objavil, da bo francoski veteran kariero nadaljeval na rdečem motorju. Ugibalo se je, da bo prestopil k Triumphu, ki prihaja v najmočnejši razred, a se je torej odločil še za en ambiciozen projekt. Ducati v MXGP nastopa tretjo sezono, a za zdaj njihov 450-kubični motor še ni konkurenčen za najvišja mesta.

V Loketu kar šest Slovencev

Za dirko v Loketu, ki je iz Ljubljane oddaljen dobrih sedem ur vožnje, ta konec tedna je prijavljenih kar 244 voznikov. Ne bodo namreč dirkali samo v svetovnem prvenstvu MXGP in MX2, temveč bodo izpeljali še finale evropskega prvenstva na 85 in 65-kubičnih motorjih ter na dvotaktnih motorjih. V svetovnem prvenstvu MX2 je za dirko prijavljen Jaka Peklaj, v razredu EMX85 bo dirkal Tim Repnik, v EMX65 pa Matic Maček in Maks Sedlašek.

Jeffrey Herlings Agueda Honda
Sportal Kako resna je poškodba najboljšega motokrosista sezone #video
Tim Gajser Foxhills Yamaha
Sportal Gajser kljub poškodbi očesa junaško odpeljal kvalifikacije
motokros MXGP Tim Gajser Tim Gajser Honda Yamaha Kawasaki KTM Romain Febvre Jan Pancar Jeffrey Herlings Lucas Coenen Loket
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.