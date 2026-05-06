Iran od Fife za nastop na SP zahteva jamstva.

Predsednik Iranske nogometne zveze (FFI) Mehdi Tadž je Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) pozval, naj jim zagotovi jamstva, da na svetovnem prvenstvu v ZDA njihova delegacija ne bo deležna žalitev iranskih uradnih in vojaških institucij, poroča iranska tiskovna agencija IRNA.

"Za sodelovanje na prvenstvu od Fife zahtevamo jamstva, da se nekateri incidenti v preteklosti, ne bodo ponovili," je Tadž povedal novinarjem v torek pozno zvečer.

Vodja iranskega nogometa je dejal, da je sodelovanje njegove države na svetovnem prvenstvu odvisno od prihajajočega srečanja s predsednikom Fife Giannijem Infantinom, na katerem bo zahteval, da država gostiteljica zagotovi popolno spoštovanje iranski delegaciji.

"Če se bo ohranilo polno spoštovanje in ne bodo izrečene nobene žalitve, zlasti do uradnih in vojaških institucij države, ne bomo imeli težav z udeležbo," je dodal Tadž, očitno misleč na iransko revolucionarno gardo, ki jo ZDA imajo za teroristično organizacijo.

"Z Ameriko nimamo nobene zveze, reprezentanca si je zasluženo prislužila pravico do sodelovanja na prvenstvu, naša gostiteljica pa je Fifa in ne ameriški predsednik Donald Trump. Če bo v tej državi izrečena kakšna žalitev, se bomo zagotovo enako odzvali, kot smo se v Kanadi. Povsem možno je, da se bo reprezentanca v tem primeru vrnila domov," je dejal predsednik FFI.

Tadž, nekdanji član revolucionarne garde, je konec aprila odpotoval v Kanado, da bi se udeležil 76. kongresa Fife, a se je odločil za vrnitev v Iran, potem ko so ga kanadski emigracijski uradniki v Torontu domnevno žalili. Vendar pa so kanadski mediji poročali, da je bil Tadž deportiran zaradi svoje pripadnosti iranskemu elitnemu vojaškemu korpusu, ki ga je Kanada leta 2024 označila za teroristično organizacijo.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je nedavno dejal, da ne bo težav z odobritvijo vstopa iranskih reprezentantov, ki bodo tekme skupinskega dela igrali v Inglewoodu in Seattlu, vendar bo tehničnemu osebju iranske nogometne zveze vstop v ZDA zavrnjen, saj Washington trdi, da imajo povezave z revolucionarno gardo.

Iran bo na prvenstvu igral v skupini G z Novo Zelandijo, Belgijo in Egiptom.