Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
6. 5. 2026,
13.58

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Iran SP 2026 v nogometu nogomet FIFA

Sreda, 6. 5. 2026, 13.58

50 minut

Iran od Fife za nastop na SP zahteva jamstva

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Iran nogomet | Iran od Fife za nastop na SP zahteva jamstva. | Foto Guliverimage

Iran od Fife za nastop na SP zahteva jamstva.

Foto: Guliverimage

Predsednik Iranske nogometne zveze (FFI) Mehdi Tadž je Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) pozval, naj jim zagotovi jamstva, da na svetovnem prvenstvu v ZDA njihova delegacija ne bo deležna žalitev iranskih uradnih in vojaških institucij, poroča iranska tiskovna agencija IRNA.

"Za sodelovanje na prvenstvu od Fife zahtevamo jamstva, da se nekateri incidenti v preteklosti, ne bodo ponovili," je Tadž povedal novinarjem v torek pozno zvečer.

Vodja iranskega nogometa je dejal, da je sodelovanje njegove države na svetovnem prvenstvu odvisno od prihajajočega srečanja s predsednikom Fife Giannijem Infantinom, na katerem bo zahteval, da država gostiteljica zagotovi popolno spoštovanje iranski delegaciji.

"Če se bo ohranilo polno spoštovanje in ne bodo izrečene nobene žalitve, zlasti do uradnih in vojaških institucij države, ne bomo imeli težav z udeležbo," je dodal Tadž, očitno misleč na iransko revolucionarno gardo, ki jo ZDA imajo za teroristično organizacijo.

"Z Ameriko nimamo nobene zveze, reprezentanca si je zasluženo prislužila pravico do sodelovanja na prvenstvu, naša gostiteljica pa je Fifa in ne ameriški predsednik Donald Trump. Če bo v tej državi izrečena kakšna žalitev, se bomo zagotovo enako odzvali, kot smo se v Kanadi. Povsem možno je, da se bo reprezentanca v tem primeru vrnila domov," je dejal predsednik FFI.

Tadž, nekdanji član revolucionarne garde, je konec aprila odpotoval v Kanado, da bi se udeležil 76. kongresa Fife, a se je odločil za vrnitev v Iran, potem ko so ga kanadski emigracijski uradniki v Torontu domnevno žalili. Vendar pa so kanadski mediji poročali, da je bil Tadž deportiran zaradi svoje pripadnosti iranskemu elitnemu vojaškemu korpusu, ki ga je Kanada leta 2024 označila za teroristično organizacijo.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je nedavno dejal, da ne bo težav z odobritvijo vstopa iranskih reprezentantov, ki bodo tekme skupinskega dela igrali v Inglewoodu in Seattlu, vendar bo tehničnemu osebju iranske nogometne zveze vstop v ZDA zavrnjen, saj Washington trdi, da imajo povezave z revolucionarno gardo.

Iran bo na prvenstvu igral v skupini G z Novo Zelandijo, Belgijo in Egiptom.

Olimpija : Primorje, Prva liga Telemach
Sportal Najvišji globi Ljubljani in Kopru
Mikel Arteta
Sportal Arteta česa takega še ni doživel
Barcelona
Sportal Še četrtič v zadnjih sedmih letih za krono lige prvakinj Barcelona in Lyon
Lask Linz
Sportal Po šestih desetletjih suše le dočakali lovoriko
Iran, Fifa
Sportal Iran kritičen do Fife: Ne potrebujemo dovoljenja Washingtona
Iran SP 2026 v nogometu nogomet FIFA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.