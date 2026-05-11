Japonka Juki Ito napovedala slovo, pred koncem želi napasti rekord Nike Prevc

Juki Ito | Juki Ito bo po sezoni 2026/27 končala bogato športno pot, pred slovesom pa želi napasti tudi svetovni rekord Nike Prevc v ženskih poletih. | Foto Guliverimage

Juki Ito bo po sezoni 2026/27 končala bogato športno pot, pred slovesom pa želi napasti tudi svetovni rekord Nike Prevc v ženskih poletih.

Japonska skakalka Juki Ito je napovedala, da bo sezona 2026/27 njena zadnja v karieri. Izkušena 32-letnica, ki velja za eno najbolj spoštovanih tekmovalk v karavani, pa ima za sklepni del kariere velikopotezne načrte. Pred koncem bi rada osvojila medalje na svetovnem prvenstvu, se borila za vrh svetovnega pokala in napadla na svetovni rekord v ženskih poletih, ki je trenutno v lasti naše Nike Prevc.

Juki Ito bo v prihodnji zimi še zadnjič del karavane svetovnega pokala v smučarskih skokih. Japonka je odločitev o koncu kariere sporočila prek Instagrama, kjer je zapisala, da bo sezona 2026/27 njena poslovilna.

"Odkar sem kot štiriletna deklica prvič skočila na skakalnici v Shimokawi, sem si prizadevala premikati svoje meje in vsako sezono leteti dlje," je zapisala izkušena Japonka.

V zadnji sezoni je, kot je poudarila, izpolnila nekaj velikih sanj. V Oslu je dosegla deseto zmago v svetovnem pokalu, prvo po več kot dveh letih, ob koncu zime pa je dočakala tudi nastop na Letalnici bratov Gorišek v Planici.

V zadnji sezoni želi napasti rekord Nike Prevc

Ito se ne želi posloviti zgolj s simboličnimi zadnjimi skoki. Med cilje zadnje sezone je postavila tudi boj za svetovni rekord v ženskih poletih. Ta je trenutno v lasti Nike Prevc, ki je marca v Planici poletela 242,5 metra.

"V prihodnjih mesecih želim še naprej presegati samo sebe, se boriti za medalje na svetovnem prvenstvu, za svetovni rekord v najdaljšem poletu in tekmovati do konca, da bi bila najboljša na svetu," je sporočila Ito.

Ne želi le slovesa, želi privabiti nove gledalce

Japonka je ob napovedi slovesa poudarila še eno željo. Če bodo navijači prišli na tekme gledat njene zadnje skoke, si želi, da bi s seboj pripeljali tudi koga, ki smučarskih skokov še nikoli ni spremljal v živo.

"Zelo bi bila vesela, če bi nekdo, ki pride gledat moje zadnje skoke, s seboj povabil tudi koga, ki smučarskih skokov še ni gledal. Želim si, da bi čim več ljudi začutilo posebno vzdušje tega športa in si reklo: to želim videti še enkrat," je zapisala.

Prav zato se je odločila, da bo konec kariere napovedala že pred začetkom sezone, ne šele tik pred koncem.

Ena najbolj spoštovanih skakalk v karavani

Juki Ito je pred dnevi praznovala 32. rojstni dan. V svetovnem pokalu je do zdaj zbrala deset posamičnih zmag, med njene največje uspehe pa spadata srebrni medalji s svetovnih prvenstev v letih 2015 in 2017. Leta 2013 je bila tudi članica japonske mešane ekipe, ki je osvojila naslov svetovnih prvakov.

V karieri je nastopila tudi na štirih olimpijskih igrah. Zadnjo sezono svetovnega pokala je končala na 13. mestu, enako kot leto prej.

Posebno mesto v zgodovini ženskih poletov si je zagotovila leta 2023 v Vikersundu. Po zapletu z diskvalifikacijo ji je FIS po odzivu karavane dovolil nastop, Ito pa je s štartno številko 1 postala prva ženska, ki je nastopila na ženski tekmi na letalnici. Takrat je zasedla tretje mesto.

