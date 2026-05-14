Pri Lakersih že kroži dolg seznam: kdo bi lahko prišel k Dončiću?

V taboru Los Angeles Lakersov po pravkar končani sezoni čaka vroče poletje. Luka Dončić ostaja osrednja točka projekta, kako Lakerse popeljati od novega naslova prvaka. Rob Pelinka bo moral sestaviti ekipo, ki bo imela košarkarje z nekoliko drugačnim pedigrejem – bolj atletsko naravnane, z dobrim igranjem v obrambi, dobrim metom z razdalje in seveda tudi višino. V ameriških medijih že kroži dolg seznam imen, od realnih okrepitev do sanjskih scenarijev.

Onstran luže se že poglabljajo v kadrovske rošade pri Los Angeles Lakersih in v vprašanje, kdo bi lahko bil potencialni novi soigralec Luke Dončića. Kroži ogromno imen, podroben seznam možnosti pa ima tudi generalni menedžer Rob Pelinka s svojimi sodelavci in trenerjem JJ Redickom. Pri Lakersih pa bo veliko odvisno tudi od morebitnega nadaljnjega sodelovanja z LeBronom Jamesom, nove, precej višje pogodbe Austina Reavesa, morebitnih menjav ...

Krilni košarkarji z metom in obrambo

Med potencialnimi igralci, ki se omenjajo v ameriških medijih, je Andrew Wiggins. Izkušeni krilni košarkar Miami Heata je v zadnji sezoni v povprečju dosegal 15,4 točke, 4,8 skoka, 2,7 asistence, 1,1 ukradene žoge in eno blokado na tekmo. Pri njem je zanimiva predvsem kombinacija izkušenj, fizične moči, obrambe in igre brez žoge. A njegova pot na trg sicer ni samoumevna, saj se lahko odloči, ali gre na tržnico ali sprejme 30-milijonsko pogodbo, ki jo še ima predvideno za prihodnjo sezono.

Andrew Wiggins je bil v preteklosti velikokrat zadolžen ravno za pokrivanje Luke Dončića. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kot naslednji zanimiv profil se omenja Tari Eason, član Houston Rocketsov. V zadnji sezoni je dosegal 10,5 točke in 6,3 skoka v 25,8 minute na tekmo. Težava je, da bo Eason omejeni prosti igralec, kar pomeni, da ima Houston možnost izenačiti vsako ponudbo.

Mladi igralci, ki bi lahko postali tarče

Peyton Watson je še eno ime, ki se pojavlja v povezavi z Lakersi. Mlajši košarkar Denver Nuggetsov je v zadnji sezoni naredil korak naprej, v povprečju dosegal 14,6 točke in 4,9 skoka, ob tem pa metal za tri točke 41,1-odstotno. Denver bi lahko imel zaradi plač težave pri zadržanju vseh igralcev, zato ga ameriški mediji vidijo kot eno od potencialnih tarč za moštva s prostorom pod plačno kapico.

Med profili, ki bi ustrezali Lakersom, se omenjajo še Tobias Harris, Quentin Grimes in Dean Wade. Grimes je še posebej zanimiv tudi zato, ker je z Dončićem že igral pri Dallas Mavericksih. V idealni vlogi prinaša prav to, kar ekipa potrebuje ob Luki: obrambo, met za tri točke in sposobnost igranja brez žoge. A še vedno ni tisti vrhunski obrambni kaliber, ki ga Lakersi krvavo potrebujejo.

Sanjski scenarij z Giannisom

Veliki zvezdniški met bi bil seveda Giannis Antetokounmpo – a to je bolj sanjski scenarij kot osnovni načrt. Lakersi bi lahko postali resen igralec le, če bi se v Milwaukeeju odprla vrata za menjavo. Njegova pogodba je ogromna, cena pri menjavi igralcev in izborih na naboru pa bi bila izjemno visoka.

Kje bomo v prihodnji sezoni gledali na delu Giannisa Antetokounmpa? Foto: Reuters

V takšnem scenariju bi morali pri Lakersih najverjetneje vključiti tudi izbore prvega kroga v letih 2026, 2031 in 2033. Zato je Giannis bolj velika poletna skušnjava kot realna poteza. Po drugi strani je Giannis v eni od izjav dal vedeti, da ga v Los Angeles kot mesto ne vleče posebej, zato lahko za zdaj pričakujemo, da iz te moke ne bo kruha.

Dončić potrebuje centra, ki zna igrati z njim

Ker je pri Deandreju Aytonu še vedno nekaj vprašajev, Jaxson Hayes pa bo prosti igralec, se veliko piše tudi o centru, ki bi znal igrati z Dončićem. Tu se pojavljajo imena, kot so Walker Kessler (člana Utah Jazza so Lakersi že novačili), Jalen Duren, Nic Claxton in Onyeka Okongwu.

Bi lahko Walker Kessler in Luka Dončić v prihodnji sezoni igrala skupaj? Foto: Guliverimage

Zadnji zna tudi dobro zadeti met za tri točke, visokorasli Kessler, ki je bil letos sicer poškodovan, pa je odličen pri blokadah, skoku v napadu in ima za centra prav tako dober pregled nad igro.

Bam Adebayo? Zanimivo, a zelo zapleteno.

V ameriških projekcijah se kot večja ideja pojavlja tudi Bam Adebayo – a pri njem je treba biti previden. To ni potrjena tarča Lakersov, temveč bolj medijska projekcija oziroma ideja. Adebayo bi bil ogromen preskok glede obrambe in igre v pick-and-rollu, vendar bi bila cena skoraj zagotovo zelo visoka. Previsoka.

Kaj je za Lakerse najbolj realno?

Najbolj realno se zato zdi, da Lakersi ne bodo najprej lovili še enega superzvezdnika, saj Dončića že imajo, ob njem pa bi lahko zadržali še Austina Reavesa in morda tudi LeBrona Jamesa. Precej bolj logično je, da bodo iskali krilne košarkarje z dobrim metom in obrambo ter morebiti boljšega centra od Aytona, nad katerim je Redick v seriji proti Oklahomi vidno kazal nezadovoljstvo.

Glede na videno v tej sezoni je to najbolj logično, če gledamo, kako poteka igra z Dončićem. Slovenski zvezdnik ustvarja ogromno prostora, ob sebi pa potrebuje igralce, ki znajo zadeti, ko žoga pride do njih, hkrati pa braniti najboljše tekmečeve košarkarje.

Poletje bo torej pri Lakersih izjemno živahno. Prvi pomemben datum bo nabor lige NBA, ki bo 23. in 24. junija v dvorani Barclays Center v Brooklynu. Prvi krog bo na sporedu 23., drugi pa 24. junija, zato bodo lahko Lakersi (imajo 25. izbor) že tam iskali mladega igralca ali izbore uporabili kot del večjega paketa za menjavo.

Nato bo sledil prosti trg. Pogajanja s prostimi igralci se bodo lahko začela 30. junija ob 18. uri po vzhodnoameriškem času, uradni podpisi pogodb, podaljšanja in dokončanje menjav pa bodo mogoči po koncu moratorija, 6. julija.

Šele takrat bo bolj jasno, katera imena s poletnega seznama želja so bila realna in katera le del običajnega ameriškega predpoletnega vrveža. Do takrat bo krožilo ogromno imen, teorij in scenarijev, vsi pa bodo povezani z istim vprašanjem: kako okoli Dončića zgraditi ekipo, ki bo lahko znova napadla vrh lige NBA.