Velika poslastica v Beogradu

Z beograjskim derbijem med Partizanom in Crveno zvezdo se bo danes začela polfinalna serija lige ABA. Prvi obračun med Dubajem, ki ga vodi Aleksander Sekulić, in Budućnostjo z Andrejem Žakljem, bo na sporedu v četrtek. To srečanje bo odigrano v Zenici, kljub temu da je bilo najprej rečeno, da se bo ekipa vrnila v Dubaj. Cedevita Olimpija se je od lige ABA poslovila v četrtfinalu, v katerem je z 1:2 izgubila v seriji s Crveno zvezdo. Ekipe v polfinalu igrajo na dve zmagi.