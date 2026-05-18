Š. L.

18. 5. 2026
15.05

Liga ABA, polfinale

Velika poslastica v Beogradu

Ognjen Dobrić Partizan Crvena zvezda

Crvena zvezda ali Partizan?

Foto: Guliverimage

Z beograjskim derbijem med Partizanom in Crveno zvezdo se bo danes začela polfinalna serija lige ABA. Prvi obračun med Dubajem, ki ga vodi Aleksander Sekulić, in Budućnostjo z Andrejem Žakljem, bo na sporedu v četrtek. To srečanje bo odigrano v Zenici, kljub temu da je bilo najprej rečeno, da se bo ekipa vrnila v Dubaj. Cedevita Olimpija se je od lige ABA poslovila v četrtfinalu, v katerem je z 1:2 izgubila v seriji s Crveno zvezdo. Ekipe v polfinalu igrajo na dve zmagi.

Liga ABA, polfinale:

Ponedeljek, 18. maj:

Četrtek, 21. maj:

Ponedeljek, 25. maj:

Polfinale lige ABA

Partizan (2) – Crvena zvezda (3)   /0:0/
Dubaj (1) – Budućnost (4)   /0:0/

// – izid v zmagah; igrali so na dve zmagi

Lestvici po drugem delu:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek:

