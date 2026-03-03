Spopadi se nadaljujejo, proti Ljubljani bo danes poletelo prvo letalo s Slovenci

Medtem ko ameriške in izraelske sile nadaljujejo bombardiranje Irana in predvsem njene prestolnice Teheran, tudi iranska vojska napada cilje v zalivskih državah. Tarča so zaenkrat predvsem ameriške vojaške baze in veleposlaništva. V torek zgodaj zjutraj so po navedbah treh prič ameriško veleposlaništvo v Riadu napadli z dronom, slišali so glasno eksplozijo, v stavbi pa je po njihovih navedbah tudi zagorelo.

Iz Omana proti Sloveniji naj bi danes poletelo prvo posebno letalo s slovenski državljani, ki so na Bližnjem vzhodu obtičali zaradi prekinitve letov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji proti Iranu. Vlada je v ponedeljek sporočila še, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane.

V sredo sta načrtovana še dva poleta. Vračanje v domovino bo potekalo organizirano in postopoma, ob upoštevanju varnostnih razmer. Prednost bodo imele družine z otroki.

Po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve se je ministrstvu in veleposlaništvu v Abu Dabiju do ponedeljka javilo več kot 700 slovenskih državljanov. Ocenili so, da jih je približno sto še v Omanu in drugod na Bližnjem vzhodu.

Težave zaradi odpovedanih letov imajo tudi Slovenci v drugih delih sveta, ki bi se morali domov vračati prek letalskih vozlišč, kot so Dubaj, Abu Dabi in Doha, ki so zaprta. Generalni sekretar združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević je za STA ocenil, da se skupno okrog tisoč slovenskih turistov ne more vrniti domov.