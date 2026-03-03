Torek, 3. 3. 2026, 7.21
Spopadi se nadaljujejo, proti Ljubljani bo danes poletelo prvo letalo s Slovenci
Medtem ko ameriške in izraelske sile nadaljujejo bombardiranje Irana in predvsem njene prestolnice Teheran, tudi iranska vojska napada cilje v zalivskih državah. Tarča so zaenkrat predvsem ameriške vojaške baze in veleposlaništva. V torek zgodaj zjutraj so po navedbah treh prič ameriško veleposlaništvo v Riadu napadli z dronom, slišali so glasno eksplozijo, v stavbi pa je po njihovih navedbah tudi zagorelo.
Iz Omana proti Sloveniji naj bi danes poletelo prvo posebno letalo s slovenski državljani, ki so na Bližnjem vzhodu obtičali zaradi prekinitve letov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji proti Iranu. Vlada je v ponedeljek sporočila še, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane.
V sredo sta načrtovana še dva poleta. Vračanje v domovino bo potekalo organizirano in postopoma, ob upoštevanju varnostnih razmer. Prednost bodo imele družine z otroki.
Težave zaradi odpovedanih letov imajo tudi Slovenci v drugih delih sveta, ki bi se morali domov vračati prek letalskih vozlišč, kot so Dubaj, Abu Dabi in Doha, ki so zaprta. Generalni sekretar združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević je za STA ocenil, da se skupno okrog tisoč slovenskih turistov ne more vrniti domov.
Zračni prostor na prizadetem območju ostaja zaprt, zato razmere zahtevajo previdnost in postopno ukrepanje. "Kljub temu neprekinjeno delujemo v smeri pomoči pri čimprejšnji in varni vrnitvi slovenskih državljanov v domovino. Trenutno potekajo priprave na varno vrnitev slovenskih državljank in državljanov iz ogroženih območij. Pri tem smo v stalnem stiku z državami članicami Evropske unije ter državami v regiji. O možnosti odhodov iz države bomo preko pristojnih veleposlaništev ter MZEZ neposredno obveščali slovenske državljanke in državljane," so navedli.
Od začetka krize se je na MZEZ in veleposlaništvu v Abu Dabiju javilo več kot 700 slovenskih državljank in državljanov. Ocenjujejo, da jih je še okoli sto v Omanu in v nekaj v drugih državah v regiji. "Na vsak klic in vsako vprašanje se trudimo odgovoriti v najkrajšem možnem času. Prosimo za razumevanje in potrpežljivost, saj je število klicev izjemno veliko."
Zaradi povečanega števila klicev in z namenom učinkovitejšega nudenja konzularne pomoči smo na ministrstvu danes dodatno vzpostavili novo telefonsko številko: +386 1 478 2020.
Slovenskim državljankam in državljanom na prizadetih območjih v tem trenutku svetujejo, da:
1. ostanejo na varnem, v zaprtih prostorih in stran od oken;
2. se javijo dežurni službi Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter pristojnim veleposlaništvom Republike Slovenije v regiji (Združeni arabski emirati, Izrael, Egipt);
3. dosledno sledijo navodilom lokalnih oblasti.
Poslovanje veleposlaništev Republike Slovenije v Tel Avivu in Teheranu je zaradi razmer trenutno omejeno izključno na nudenje nujne pomoči.
Državljanom, ki se nahajajo zunaj regije Bližnjega vzhoda in se v domovino vračajo prek letalskih vozlišč, kot so Dubaj, Abu Dabi ali Doha, svetujemo, naj sami poiščejo alternativne poti.
Podatki o varnosti potovanj v posamezne države so dostopni tukaj: https://www.gov.si/drzave/
Slovenske državljane in javnost bomo redno obveščali o razvoju dogodkov.
Dežurni številki Ministrstva za zunanje in evropske zadeve: 01/478-2219 in 01/478-2020
V primeru nujne konzularne pomoči lahko Slovenci in Slovenke kontaktirajo pristojno predstavništvo Slovenije v tujini (Združeni Arabski Emirati, Izrael, Egipt) ali dežurno službo ministrstva na telefon 01/478-2219. Kontakti za nujno konzularno pomoč: Veleposlaništvo v Abu Dabiju: - dežurni številki: +971503541079 in +971 501921637- elektronska pošta: sloembassy.abudhabi@gov.siVeleposlaništvo v Tel Avivu:- dežurna številka: +972 54 451 6076 - elektronska pošta: sloembassy.telaviv@gov.si Veleposlaništvo v Kairu:- dežurna številka: +201225665004 - elektronska pošta: sloembassy.cairo@gov.si
Veleposlaništvo v Katarju: - dežurna številka: +4313104950 - elektronska pošta: katar.botschaft@mofa.gov.qa
