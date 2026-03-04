Odbojkarji kamniškega Calcita so se od minulega tedna v Dubaju na povabilo organizatorjev udeležili tamkajšnjega turnirja. Turnir sicer kljub vojni na Bližnjem vzhodu poteka po urniku. Calcitovci so odigrali tri tekme skupinskega dela in že končali nastope, tako da se zdaj želijo čim prej vrniti domov. Kdaj bo to, za zdaj še ni znano.

Kot so iz kluba danes potrdili za STA, so odbojkarji Calcita v skupinskem delu (petek, nedelja, torek) odigrali tri tekme in končali kot tretji v skupini (zmaga s 3:2, poraz z 2:3 in poraz z 0:3) s tremi točkami. V polfinale sta se uvrstili prvi dve ekipi v posameznih skupinah.

Zdaj se kamniška ekipa, ki je tekmovanje že končala, želi čim prej vrniti domov, so za STA potrdili v klubu.

"Smo v stalnem stiku z odbojkarji," so sporočili iz kluba in dodali, da bodo takoj, ko dobijo potrjen let za Evropo, obvestili javnost.