Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
4. 3. 2026,
15.02

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Calcit Volley

Sreda, 4. 3. 2026, 15.02

1 ura, 36 minut

Kdaj se bodo vrnili, še ni znano

Odbojkarji Calcita v Dubaju končali turnir, zdaj želijo domov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Calcit Volley | Kamničani so že končali turnir v Dubaju, zdaj se želijo vrniti domov. | Foto Jan Uršič

Kamničani so že končali turnir v Dubaju, zdaj se želijo vrniti domov.

Foto: Jan Uršič

Odbojkarji kamniškega Calcita so se od minulega tedna v Dubaju na povabilo organizatorjev udeležili tamkajšnjega turnirja. Turnir sicer kljub vojni na Bližnjem vzhodu poteka po urniku. Calcitovci so odigrali tri tekme skupinskega dela in že končali nastope, tako da se zdaj želijo čim prej vrniti domov. Kdaj bo to, za zdaj še ni znano.

Calcit Volley
Sportal Odbojkarji obtičali: Vsi se obnašajo, kot da se nič ne dogaja

Kot so iz kluba danes potrdili za STA, so odbojkarji Calcita v skupinskem delu (petek, nedelja, torek) odigrali tri tekme in končali kot tretji v skupini (zmaga s 3:2, poraz z 2:3 in poraz z 0:3) s tremi točkami. V polfinale sta se uvrstili prvi dve ekipi v posameznih skupinah.

Zdaj se kamniška ekipa, ki je tekmovanje že končala, želi čim prej vrniti domov, so za STA potrdili v klubu.

"Smo v stalnem stiku z odbojkarji," so sporočili iz kluba in dodali, da bodo takoj, ko dobijo potrjen let za Evropo, obvestili javnost.

odbojka
Sportal Formis doma izgubil prvo tekmo za četrtfinale
Alpacem Kanal : Fenerbahče
Sportal Kanalci zanesljivo prek Fužinarja, Pomgrad ugnal Krko in jo prehitel
Calcit Volley
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.