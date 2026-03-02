Včeraj dopoldne so kranjski policisti obravnavali več nesreč na smučiščih in tekaških progah. Okoli 10.35 je na smučišču Krvavec med smučanjem padel otrok. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci smučišča in nadzornik, nato pa ga je ekipa Gorske reševalne službe Slovenije (GRZS) z Brnika skupaj s policistom gorske enote s helikopterjem letalske policijske enote prepeljala v Univerzitetni klinični center (UBKC) Ljubljana.

Istega dne so bili kranjski policisti obveščeni tudi o dveh padcih tekačev med smučarskim tekom iz Tamarja proti Planici. V enem primeru si je 50-letnik poškodoval ramo, v drugem primeru pa si je 46-letnica poškodovala nogo. Obema je prvo pomoč nudila ekipa GRS Rateče, nato pa so ju prepeljali do Planice in po oskrbi zdravstvenega osebja z reševalnim vozilom v Splošno bolnišnico Jesenice.