OKS vzpostavil nacionalno bazo prostovoljcev v športu

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je z namenom bolj preglednega, sistematičnega in dostopnega vključevanja prostovoljcev vzpostavil nacionalno bazo prostovoljcev v športu. Nacionalna baza prostovoljcev v športu kot osrednja digitalna platforma na enem mestu povezuje prostovoljce, športne organizacije in organizatorje športnih prireditev po vsej Sloveniji, so sporočili iz OKS.

Na nedavnih zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina je sodelovalo okoli 18.000 prostovoljcev iz 98 držav – tudi iz Slovenije, ki so bili vključeni v izvedbo aktivnosti na športnih prizoriščih, v olimpijskih vaseh in na ostalih servisnih točkah. Prostovoljci so nepogrešljiv del olimpijskih iger in večjih športnih dogodkov; s svojo energijo, srčnostjo in nesebičnostjo ustvarjajo pravi olimpijski duh.

Tudi v Sloveniji so prostovoljci izjemno pomemben del tako delovanja športnih organizacij kot organizacije športnih prireditev na lokalni in nacionalni ravni. Pogosto so vključeni v delovanje športnih zvez ali kot pomoč obiskovalcem športnih prireditev, pri komunikaciji, zdravstveni pomoči, transportu in organizaciji dogodkov nasploh.

Nacionalna baza prostovoljcev v športu omogoča enostaven pregled prostovoljskih priložnosti ter učinkovito povezovanje posameznikov, ki imajo znanje, izkušnje in željo za delo v športu, z organizacijami, ki pri svojem delovanju potrebujejo podporo prostovoljcev.

Namenjena je tako posameznikom, ki želijo aktivno prispevati k razvoju športa, kot športnim organizacijam na lokalni in nacionalni ravni. Poseben poudarek je namenjen kakovosti prostovoljske izkušnje. V sistem je vključen tudi program mentorstva, v okviru katerega športne organizacije zagotavljajo jasno opredeljene naloge, podporo prostovoljcem ter varno in pozitivno prostovoljsko okolje.

"Prostovoljstvo predstavlja temelj delovanja športa in olimpijskega gibanja ter ima ključno vlogo pri razvoju športnih programov in dogodkov na vseh ravneh. Zavedamo se pomena sistematične podpore prostovoljcem, zato z vzpostavitvijo nacionalne baze prostovoljcev v športu in mentorskih programov krepimo kakovost in dolgoročno vključevanje prostovoljstva v slovenski šport," je ob tem izpostavil generalni sekretar OKS Uroš Mohorič.