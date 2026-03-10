Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Torek,
10. 3. 2026,
11.49

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
OKS

Torek, 10. 3. 2026, 11.49

5 minut

OKS vzpostavil nacionalno bazo prostovoljcev v športu

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
OKS | Foto Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je z namenom bolj preglednega, sistematičnega in dostopnega vključevanja prostovoljcev vzpostavil nacionalno bazo prostovoljcev v športu. Nacionalna baza prostovoljcev v športu kot osrednja digitalna platforma na enem mestu povezuje prostovoljce, športne organizacije in organizatorje športnih prireditev po vsej Sloveniji, so sporočili iz OKS.

Na nedavnih zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina je sodelovalo okoli 18.000 prostovoljcev iz 98 držav – tudi iz Slovenije, ki so bili vključeni v izvedbo aktivnosti na športnih prizoriščih, v olimpijskih vaseh in na ostalih servisnih točkah. Prostovoljci so nepogrešljiv del olimpijskih iger in večjih športnih dogodkov; s svojo energijo, srčnostjo in nesebičnostjo ustvarjajo pravi olimpijski duh.

Tudi v Sloveniji so prostovoljci izjemno pomemben del tako delovanja športnih organizacij kot organizacije športnih prireditev na lokalni in nacionalni ravni. Pogosto so vključeni v delovanje športnih zvez ali kot pomoč obiskovalcem športnih prireditev, pri komunikaciji, zdravstveni pomoči, transportu in organizaciji dogodkov nasploh.

Nacionalna baza prostovoljcev v športu omogoča enostaven pregled prostovoljskih priložnosti ter učinkovito povezovanje posameznikov, ki imajo znanje, izkušnje in željo za delo v športu, z organizacijami, ki pri svojem delovanju potrebujejo podporo prostovoljcev.

Namenjena je tako posameznikom, ki želijo aktivno prispevati k razvoju športa, kot športnim organizacijam na lokalni in nacionalni ravni. Poseben poudarek je namenjen kakovosti prostovoljske izkušnje. V sistem je vključen tudi program mentorstva, v okviru katerega športne organizacije zagotavljajo jasno opredeljene naloge, podporo prostovoljcem ter varno in pozitivno prostovoljsko okolje.

"Prostovoljstvo predstavlja temelj delovanja športa in olimpijskega gibanja ter ima ključno vlogo pri razvoju športnih programov in dogodkov na vseh ravneh. Zavedamo se pomena sistematične podpore prostovoljcem, zato z vzpostavitvijo nacionalne baze prostovoljcev v športu in mentorskih programov krepimo kakovost in dolgoročno vključevanje prostovoljstva v slovenski šport," je ob tem izpostavil generalni sekretar OKS Uroš Mohorič.

Franjo Bobinac
Sportal Smele napovedi prvega moža OKS: Odprtje doma slovenskega športa, kjer bo tudi športni muzej
OKS
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.