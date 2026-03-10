Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
10. 3. 2026,
12.14

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Bogdan Biščak Aleš Primc prostovoljno končanje življenja referendum vrhovno sodišče

Torek, 10. 3. 2026, 12.14

21 minut

Vrhovno sodišče s sodbo glede referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja predvidoma v 14 dneh

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Vrhovno sodišče v Ljubljani | Nasprotniki zakona so že pred obravnavo na sodišču to pozvali, naj spoštuje izraženo voljo ljudstva na referendumu. | Foto STA

Nasprotniki zakona so že pred obravnavo na sodišču to pozvali, naj spoštuje izraženo voljo ljudstva na referendumu.

Foto: STA

Vrhovno sodišče je danes opravilo javno glavno obravnavo v tožbi, s katero vlagatelji izpodbijajo veljavnost referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Sodba bo izdana pisno, časa imajo 30 dni, a jo je glede na napovedi sodnega senata pričakovati predvidoma v 14 dneh.

Na sodišču so danes svoje argumente predstavili vlagatelji tožbe, ki menijo, da so bile v kampanji pred referendumom o zakonu izrečene številne neresnice, ki so vplivale na odločitev volivcev. Tožbo so vložili, ker so v kampanji aktivno sodelovale tudi civilnodružbene organizacije, kot sta Zdravniška zbornica Slovenije in Katoliška cerkev na Slovenskem, ki pa nista bili prijavljeni kot organizatorici kampanje.

Eden od vlagateljev tožbe Bogdan Biščak je v izjavi za medije po obravnavi dejal, da če sodišče tega referenduma ne bo razveljavilo, bo s tem dalo zeleno luč lobističnim skupinam z veliko denarja, da se kot neregistrirane vključijo v kampanje ter se s tem izognejo finančnim in drugim omejitvam, ki omejujejo organizatorje kampanj. "Kampanje bodo s tem postale izrazito nepoštene, ker se bo to nadaljevalo v vse večjem obsegu," je ocenil Biščak.

Zakon o referendumski in volilni kampanji denimo določa, da stroški referendumske kampanje na državni ravni ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca. Organizator volilne kampanje mora te stroške poravnati s posebnega računa, prav tako denimo ne sme pridobivati sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb in podobno.

Primc: Pričakujem, da bo sodišče tožbo zavrnilo

Nasprotniki zakona so že pred obravnavo na sodišču to pozvali, naj spoštuje izraženo voljo ljudstva na referendumu. "Pričakujem, da bo sodišče tožbo zavrnilo in priznalo referendumski rezultat," je po obravnavi dejal prvi mož koalicije nasprotnikov zakona Aleš Primc. Če bo referendum ponovljen, pričakuje še močnejšo zmago.

Bogdan Biščak Aleš Primc prostovoljno končanje življenja referendum vrhovno sodišče
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.