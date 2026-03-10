Vrhovno sodišče s sodbo glede referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja predvidoma v 14 dneh

Vrhovno sodišče je danes opravilo javno glavno obravnavo v tožbi, s katero vlagatelji izpodbijajo veljavnost referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Sodba bo izdana pisno, časa imajo 30 dni, a jo je glede na napovedi sodnega senata pričakovati predvidoma v 14 dneh.

Na sodišču so danes svoje argumente predstavili vlagatelji tožbe, ki menijo, da so bile v kampanji pred referendumom o zakonu izrečene številne neresnice, ki so vplivale na odločitev volivcev. Tožbo so vložili, ker so v kampanji aktivno sodelovale tudi civilnodružbene organizacije, kot sta Zdravniška zbornica Slovenije in Katoliška cerkev na Slovenskem, ki pa nista bili prijavljeni kot organizatorici kampanje.

Eden od vlagateljev tožbe Bogdan Biščak je v izjavi za medije po obravnavi dejal, da če sodišče tega referenduma ne bo razveljavilo, bo s tem dalo zeleno luč lobističnim skupinam z veliko denarja, da se kot neregistrirane vključijo v kampanje ter se s tem izognejo finančnim in drugim omejitvam, ki omejujejo organizatorje kampanj. "Kampanje bodo s tem postale izrazito nepoštene, ker se bo to nadaljevalo v vse večjem obsegu," je ocenil Biščak.

Zakon o referendumski in volilni kampanji denimo določa, da stroški referendumske kampanje na državni ravni ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca. Organizator volilne kampanje mora te stroške poravnati s posebnega računa, prav tako denimo ne sme pridobivati sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb in podobno.

Primc: Pričakujem, da bo sodišče tožbo zavrnilo

Nasprotniki zakona so že pred obravnavo na sodišču to pozvali, naj spoštuje izraženo voljo ljudstva na referendumu. "Pričakujem, da bo sodišče tožbo zavrnilo in priznalo referendumski rezultat," je po obravnavi dejal prvi mož koalicije nasprotnikov zakona Aleš Primc. Če bo referendum ponovljen, pričakuje še močnejšo zmago.