Zaljubljeni popotnik iz Vranskega, ki si lahko z dva tisoč evri v Argentini privošči dosti manj kot v Sloveniji

Ko se je Slovenec Aleksander Borštner pred 20 leti z nahrbtnikom odpravil na daljše potovanje v Argentino, ni slutil, da se mu bo kmalu korenito spremenilo življenje. Takrat še ni vedel, da bo spoznal prikupno Argentinko Jimeno, ki je pozneje postala njegova žena in mati dveh otrok, s tem pa tudi osrednji razlog, da je rojstni kraj Vransko zamenjal za prostrano večmilijonsko metropolo Buenos Aires. Svojo simpatično zgodbo nam je predstavil v rubriki Prek meja in se na dolgo in široko razgovoril o tem, kako je živeti kot Slovenec z družino v tem delu Južne Amerike.

V Argentini ne manjka slovenskih izseljencev oziroma njihovih potomcev, ki so se rodili na drugi strani velike luže, a so vseeno zelo ponosni na slovenske korenine. Zgodba tokratnega gosta Siolove rubrike Prek meja pa prinaša nekoliko drugačno izkušnjo. Prinaša pogled Slovenca, ki je do 33. leta živel na sončni strani Alp, nato pa je njegovo srce omrežila Argentinka, s katero si je ustvaril družino in se preselil v Buenos Aires. Takšna je izkušnja Aleksandra Borštnerja, ki si je z veseljem vzel čas za Siol ter podrobneje predstavil, kako je sploh živeti in delati v Argentini.

Beseda je tekla o primerjavi Argentine in Slovenije, življenjskih pogojih, cenah, gospodarski krizi, obilju, družini, kriminalu, navadah in turističnih biserih, seveda se nismo mogli izogniti tudi tangu in nogometu, zlasti Maradoni, Messiju ter Boci Juniors. Nogometna strast, ki je verjetno ni enake nikjer drugod po svetu, je obnorela tudi Borštnerjeve. Ni celo izključena možnost, da bi Aleksandrov sin Felipe nekega dne, ko bo dozorel, svoje znanje izkazoval na slovenskih zelenicah.

Parrilla na oglje je odprti žar, ki se pogosto uporablja za kose mesa ali še kaj drugega. Aleksander Borštner ga je po prihodu v Argentino hitro vzljubil. Foto: Osebni arhiv

Pred 20 leti ste zapustili Slovenijo in se preselili v Argentino. Zakaj?

Marca leta 2006 sem se z nahrbtnikom odpravil na daljše potovanje po Argentini. Z menoj je bil še kolega iz Slovenije. Na večerji v Puerto Iguazu, to je turistično zelo obljuden kraj na severu Argentine, sva spoznala Argentinki, ki sta potovali v Bolivijo. Kolega se je zapletel v romantično zvezo s prijateljico moje bodoče žene Jimene, midva pa sva med tem pridno kramljala o vseh mogočih zadevah. Takrat si nisva mislila, da bom prišel konec leta živet v Argentino.

Ko sem se vrnil s potovanja v Slovenijo, sva nadaljevala komunikacijo prek elektronske pošte in Skypa. Med letom sem se vrnil v Argentino, da bi se bolje spoznala. Takrat sem se tudi odločil za ta korak in decembra dokončno preselil v Argentino.

Pa vas je že pred tem vezalo kaj posebnega z Argentino?

Ne, pred potovanjem nisem imel kakšne večje povezave. Na roko mi je šlo le to, da sem se že kakšne dve leti pridno učil španski jezik. Poleg tega sem zelo občudoval Maradono in nogometno reprezentanco Argentine. Vse to je zelo vplivalo, da sem se odločil spoznati to oddaljeno državo.

Diego Armando Maradona velja za enega najboljših nogometašev na svetu vseh časov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ko sem prvič potoval po Argentini, sem bil nad njo očaran. Moj prvi vtis je bil povsem drugačen od zdajšnjega. Zelo sem bil navdušen nad vsemi mogočimi zadevami. Meso na žaru, pokrajina, ljudje ... Seveda pa je nekaj potovati po deželi, drugo pa tam živeti in spoznavati tudi manj lepe stvari. No, te sem spoznal malce pozneje.

S čim vas je Argentina najbolj prepričala, da ji ostajate zvesti že dve desetletji?

Zelo so me navdušili zlasti ljudje. In še vedno me. Občudujem njihovo odprtost do tujcev. Pozna se, da med prebivalci Argentine prevladujejo potomci migrantov. Zato nimajo negativnega odnosa do priseljencev. V Argentini nisem nikoli dobil občutka, da bi bil nezaželen ali nedobrodošel.

Tudi priseljenci iz Venezuele, ki so pred leti prihajali v Argentino v velikem številu, niso imeli težav z vključitvijo v tukajšnje življenje. Skratka, vedno sem se dobro počutil v Argentini. Več kot dobrodošel.

Družina Borštner. Od leve proti desni: žena Jimena, sin Felipe, hčerka Delfina in naš tokratni gost rubrike Prek meja. Tako so uživali v sončnem vremenu v enem izmed parkov v okolici Buenos Airesa. Foto: Osebni arhiv

Kakšna pa je kakovost življenja v Argentini v primerjavi s Slovenijo?

Kakovost življenja ni primerljiva s Slovenijo, ni pa tudi katastrofalna. Najbolj opazne razlike so zlasti na področju varnosti in kupne moči. Če imaš dovolj denarja, si lahko v Argentini privoščiš vse, kar potrebuješ za lagodno življenje. Vse od odličnega zdravstvenega zavarovanja oziroma zdravstvenih storitev pa do ostalih materialnih dobrin.

Po drugi strani pa je tukaj vse zelo oddaljeno. Zaradi velikih razdalj se iz služb vračamo domov šele ob 18. ali 19. uri, tako da ti ne preostane kaj dosti prostega časa za hobije ali rekreacijo.

Lep primer razlik med državama predstavljajo npr. smučišča. V Sloveniji so oddaljena le uro vožnje, v Buenos Airesu pa nas od Andov loči vsaj tisoč kilometrov. V Sloveniji imaš skratka na voljo več časa za oddih, rekreacijo in druge stvari, ki zelo vplivajo na kakovost življenja.

Iz služb se torej vračate domov šele v poznih popoldanskih urah?

Da. Zaradi velikih razdalj žal ne gre drugače. Med tednom lahko pozabiš na rekreacijo, na vrsto pride šele konec tedna.

V Buenos Airesu tudi večerjamo pozno. Ponavadi šele po 20. uri. To pa še ni vse, saj večina Argentincev večerja celo pozneje, tudi po 22. uri. Dnevi se tako zaključujejo zelo pozno. Pa to ne velja samo za odrasle, ampak tudi za otroke. Tako te sploh ne presenečajo več prizori, ko hodiš po ulici, ura pa se bliža polnoči, a še vedno srečuješ ogromno družin, ki odhajajo na večerjo.

Teatro Colon je slovita operna hiša v Buenos Airesu. Foto: Osebni arhiv Že dolgo se razpreda o gospodarski krizi, ki je zajela Argentino. Jo je še čutiti?

Argentina je v gospodarski krizi že praktično 100 let, vse od prvega državnega udara v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Za moje pojme je Argentina svetovni eksperiment v korupciji in nefunkcioniranju države. Politični sistem skoraj ne deluje. Politiki skačejo iz ene stranke v drugo, kakor se jim pač zljubi. V politiki so izključno zaradi ekonomskih interesov, da lahko spadajo med najbogatejše prebivalce.

Na drugi strani pa je revnih in lačnih skoraj 40 odstotkov celotnega prebivalstva (skupno ima Argentina slabih 47 milijonov prebivalcev, op. p.). Pa čeprav naj bi Argentina proizvajala osnovna sredstva, kot so pšenica, koruza, tu lahko prištejemo tudi govedorejo, za vsaj 400 milijonov ljudi! A ta sredstva se v veliki večini izvažajo. Argentina ima zelo slabo distribucijo bogastva.

So vaši zaslužki v Argentini v takšnih razmerah dovoljšni, da omogočajo lagodno družinsko življenje?

Gospodarstvo v Argentini se statistično gledano v zadnjem obdobju le nekoliko postavlja na noge. Bo pa realno oceno o tem, kako uspešno je v resnici, mogoče podati šele čez nekaj let.

V tem trenutku so plače v evrih ali dolarjih primerljive s Slovenijo, a je v Argentini veliko nižja kupna moč. Oblačila in avtomobili so veliko dražji kot pa v Sloveniji. Z dva tisoč evri si lahko tako v Argentini privoščiš veliko manj kot v Sloveniji.

Torej je življenje v Argentini dražje kot v Sloveniji?

Da. Dražje je kot v Evropi. Stroški so precej večji. Izobraževanje se v bistvu deli na javno in zasebno. Otrok praktično ne moreš poslati v javne šole, privatne pa niso s strani države skoraj nič subvencionirane.

Nakup avta te stane bistveno več kot v Sloveniji. Podobno velja tudi za vzdrževanje in zavarovanje vozila. Zato je v Argentini tudi v povprečju manj avtov kot v Sloveniji. Bencin je resda še vedno cenejši v Argentini, so pa toliko dražja denimo oblačila. Kdor lahko potuje v tujino, se vedno vrne v Argentino s polnimi kovčki oblačil.

Parrilla slovi po tem, da rada razvaja ljubitelje raznoraznih mesnih specialitet. Foto: Osebni arhiv

Kaj pa hrana in pijača?

Cene hrane in pijače so do neke mere primerljive s Slovenijo. Meso je še vedno v Argentini veliko cenejše, se pa tu tudi spreminjajo jedilne navade. Pred 20 leti se skoraj nista jedli svinjina in perutnina, ampak le govedina. Danes je drugače.

Veliko se pije rdeče vino, moja najljubša sorta je Malbec. Kar pa se tiče piva, se je v zadnjih desetih letih odprlo ogromno pivnic. Zraslo je veliko t. i. zasebnih pivovarn. Seveda na račun klasičnih restavracij. Na splošno pa se pije veliko manj alkohola kot v Sloveniji, tudi pijanih ljudi na ulici praktično ni videti.

S katerimi posli pa se ukvarjate v Argentini?

Že od samega prihoda delam v farmacevtski industriji, zlasti v logistiki. Na kratko povedano, prodajam zdravila za zdravljenje raka, multiple skleroze, aidsa ... To so draga zdravila, ki jih zagotavlja država oziroma razne zdravstvene zavarovalnice. Zdravstveni sistem je tukaj drugačen. Rekel bi, da v Argentini deluje celo bolje kot v Sloveniji. Vsaj če sklepam po čakalnih dobah, ki so tu bistveno krajše od tistih v Sloveniji, kot pogosto slišim od rojakov.

''Klima v Buenos Airesu je in ni bolj prikupna od Slovenije. V samem mestu je veliko vlage. Zato so zime dokaj zoprne, čeprav ne vladajo tako nizke temperature kot v Sloveniji. Zaradi visokih objektov v mestu je mikroklima zelo specifična. Pozimi sonce praktično ne prodre do ulic. Obratno pa je poleti. Meni je osebno veliko bolj všeč klima v Sloveniji,'' ima raje podnebje v njegovi prvotni domovini. Tako je pred kratkim, ko je pozimi obiskal Slovenijo, z družino užival v zasneženi pokrajini. Foto: Osebni arhiv

So vas Argentinci v teh letih, odkar živite v Buenos Airesu, že vzeli za svojega?

So. Veljajo za izredno tople in odprte ljudi. Hitro te vzamejo za svojega, vseeno pa ti vrat svojega doma ne odprejo tako hitro, kot se to dogaja v Sloveniji. Tako je vsaj v Buenos Airesu. Morda je drugače v notranjosti države, kjer so ljudje bistveno drugačni kot pa tukaj v velikanskem večmilijonskem mestu.

Se mi pa zdi temperament Argentincev zelo podoben balkanskemu. Sploh zato, ker sem toliko star, da se dobro spominjam zadnjih let nekdanje skupne domovine Jugoslavije. Pač, osemdeseta leta. Treba je vedeti, da so Argentinci ena velika mešanica. Seveda prevladujejo španske in italijanske korenine. A tu je še ogromno drugih skupnosti. Židovska prihaja iz celega sveta, tu so še japonska, nemška, poljska, slovenska … V zadnjih letih je zelo prisotna še venezuelska. Vse skupaj vpliva na raznoliko skupnost in svojevrsten temperament.

Ker nima Aleksander dobre povezave do službe, uporablja avto, saj bi drugače z javnim prevozom izgubil ogromno časa. ''Čeprav sem oddaljen po cesti samo okrog 10 kilometrov, mi to z avtom v eno smer še vedno pobere 50 minut,'' obžaluje, da je mreža podzemne železnice v Buenos Airesu slabo razvejana. ''Zaradi tega pride vsak dan v središče mesta na delo kakšnih milijon avtov," je še pripomnil. Foto: Guliverimage

Kakšno mesto pa je nasploh Buenos Aires?

Ogromno (smeh, op. p.). Če prištejemo še Tigre na severu in La Plato na jugu, sta omenjena predela med seboj oddaljena kar 100 kilometrov. V samem središču Capital Federal, kjer tudi živim, prebiva okrog tri milijone ljudi. V celotnem Buenos Airesu jih je blizu 15.

Kulturno življenje je v Buenos Airesu zelo bogato. Mesto nikoli ne spi, nočno življenje pa se začne šele po polnoči. Tudi arhitektura je zelo raznovrstna. Od Puerta Madera z novimi nebotičniki pa do stavb iz zlate dobe Argentine z začetka 20. stoletja.

Puerto Madero je poslovna četrt v Buenos Airesu, eno od glavnih finančnih središč v največjem argentinskem mestu. Foto: Osebni arhiv

Na žalost pa je tudi veliko zelo revnih predelov. Takšne četrti se imenujejo "Villa". Najdeš jih tako v centru kot tudi predmestjih. Predstavljajo zelo nevarno okolje. Če ne poznaš koga od tam, dejansko nimaš vstopa vanje.

Buenos Aires je mesto različnih svetov. Srečaš marsikoga. Od preveč bogatih pa vse do preveč revnih ljudi. Pri tistih, ki smo vmes, se najde mnogo takšnih, ki lahko dobro živijo.

Veliko je govora o kriminalu, ki naj bi vladal na ulicah Buenos Airesa. Je resnično tako ali so zgodbe prenapihnjene? Se je sploh varno sprehajati po ulicah pozno zvečer tako kot denimo v Sloveniji?

Na ulicah Buenos Airesa na srečo ne vlada kriminal, seveda pa varnost vendarle ni primerljiva s Slovenijo. Na cestah je veliko pripadnikov policije, kar do določene mere pripomore k večji varnosti. A vseeno se dogaja veliko ropov avtomobilov, njihovih rezervnih delov, nakita ali mobilnih telefonov.

Vsaki osebi v Buenos Airesu se je verjetno že zgodilo, da so jo vsaj enkrat v življenju oropali. Sliši se grozno, a je pri tem pomembno, da roparje zanimajo samo materialne stvari. To vendarle niso kakšni odvisniki od drog, ki ne vedo, kaj počnejo, in bi se lahko zate končalo vse skupaj tragično. Mene so tako pred leti oropali neznanci, oboroženi s pištolami.

Da?

Resnično. To se mi je zgodilo, ko sem čakal v avtu, da bi žena s sinom vstopila v stanovanjski objekt. Naenkrat se je pred menoj pojavil neznan avto in se ustavil. V trenutku je stopilo ven nekaj oseb, oboroženih s pištolami. Od mene so zahtevali, da jim predam avto in denarnico. To sem tudi storil. Ni pa bilo z njihove strani nobene dodatne agresivnosti ali kakšnih drugih težav.

Avto sem dobil nazaj že v nekaj urah, ker je imel sledilno napravo. Pa ni bil to avto katere izmed najvišjih cenovnih znamk. Pač, ukradejo ti avto, ker ga potrebujejo za kakšen rop ali pa ga razstavijo za rezervne dele, ki so v Argentini zelo dragi. V Sloveniji se kaj takega ne dogaja, kaj ne? Verjetno ti v Sloveniji ne bodo skušali ukrasti avta s pištolo.

Argentina je ponosna na urbani družabni ples tango. Ga znate plesati oziroma ste se ga morali nujno naučiti? Velja kakšna tradicija za vse tujce, ki si odločijo postaviti družinski dom v Argentini?

Tango? Tu so ga ponovno odkrili tujci, ko so na potovanjih ostajali za več časa v Buenos Airesu. Ko sem se preselil v Argentino, se je ravno dogajal ta obrat. V tistih časih so bili najboljši plesalci starejši ljudje, danes pa ga pridno plešejo tudi mladi.

Argentinski tango je urbani družabni ples, ki izvira iz revnejših četrti dveh južnoameriških velemest, Buenos Airesa v Argentini ter Montevidea v Urugvaju.

V prvih letih mojega življenja v Argentini sva z ženo odšla na nekaj plesnih tečajev, po rojstvu otrok pa je za kaj takšnega zmanjkalo časa. Bi se ga pa rada naučila, sploh v prihodnjih letih, ko bova imela znova več časa za naju.

Argentina je zelo prostrana dežela, ponuja ogromno naravnih lepot in turističnih biserov. Katere ste že obiskali, kaj bi priporočali slovenskim turistom?

Že na prvem popotovanju po Argentini sem videl veliko različnih mest. Buenos Aires, Bariloche, El Calafate in ledenik Perito Moreno, Tierra del Fuego in Ushaia, ki je najbolj južno mesto na našem planetu. Očarali so me tudi slapovi Iguazu na severu, na tromeji z Brazilijo in Paragvajem. Pozneje sem z družino obiskoval tudi druge kraje, največkrat Mendozo, San Rafael, Cordobo in Villa General Belgrano, pa tudi morska mesta, kot je npr. Mar del Plata.

Slapovi Iguazu so zelo očarali Aleksandra Borštnerja. V njegovem srcu bodo zapisani s posebno simboliko, saj je v njihovi bližini pred 20 leti spoznal bodočo življenjsko sopotnico. Foto: Guliverimage

Treba je vedeti, da je Argentina velika skoraj tako kot Evropa, tako da je zelo težko obhoditi vsa mesta. Na listi želja je še veliko krajev, ki mi jih še ni uspelo obiskati. Zlasti polotok Valdes Peninsula z naravnim rezervatom, kjer so tudi kiti, pingvini in tjulnji, pa sever z vulkani ter slano puščavo Salta, prekrasni sta tudi provinci Jujuy in Catamarca. Vleče me tudi v Ande, tako na argentinski kot čilski strani. Raznovrstnost in bogastvo narave sta res izjemna.

Če pa obiščeš Buenos Aires, moraš imeti, če želiš videti vse njegove lepote in znamenitosti, na voljo vsaj nekaj dni. Mesto je moderno, a je po spletu okoliščin uspelo ohraniti veliko tradicije. Tako naletiš na veliko kotičkov, polnih arhitekture, iz bogate preteklosti in časov priseljevanja, ko so se sem zatekli ljudje iz celega sveta. Od Evropejcev do Japoncev.

Vaša srčna izbranka je rojena Argentinka. Kako pa je njej všeč Slovenija? Ste kdaj razmišljali o tem, da bi se vsi skupaj preselili v Evropo?

Slovenija ji je zelo všeč. Otrokoma tudi, sploh sinu Felipeju. Ideja, da bi se preselili v Slovenijo, je prisotna že nekaj časa, a ne verjamem, da bi lahko kdaj v popolnosti zaživela. Težko bosta oba otroka zapustila Argentino, saj se še vedno šolata. Bolj si predstavljam, da bova z ženo nekaj mesecev živela v Argentini, naslednjih nekaj pa v Sloveniji in tako naprej.

Felipe Borštner tako spremlja dvoboje slovenske nogometne reprezentance v Buenos Airesu. Foto: Osebni arhiv

Kako se počutite kot Slovenec v Argentini? Ste v srcu že malce Argentinec ali še vedno zaveden Slovenec?

V srcu bom vedno Slovenec, tega se ne da zamenjati. Malce pa se seveda čutim tudi Argentinca. Sploh glede na vse, kar mi je dala Argentina v teh letih.

V Buenos Airesu najbolj pogrešam svojo družino in slovenske prijatelje. Hvala bogu današnje komunikacije omogočajo stik v vsakem trenutku in nimaš takega občutka, da si tako daleč od doma. Več kot 11 tisoč kilometrov! V zadnjih letih so raznovrstne aplikacije izredno izboljšale komunikacijo, a ne bodo mogle nikoli nadomestiti osebnega stika. Je pa tudi res, da vedno bolj pogrešam tudi svoj rojstni kraj Vransko.

Se veliko družite s slovenskimi izseljenci oziroma njihovimi potomci, ki jih ne manjka v Argentini?

S slovenskimi izseljenci se na žalost nisem nikoli veliko družil. Nekaj stikov sem imel v obdobju, ko sta moja otroka, hči Delfina in sin Felipe, ob sobotah obiskovala slovensko šolo. Živimo v Capital Federalu, slovenska skupnost pa je malce izven centra. Žal nisem šel nikoli na njihove prireditve in dogodke, čeprav sem bil povabljen. Prosti čas večinoma namenjam aktivnostim mojih otrok.

Je pa resnično vredna občudovanja njihova zavednost, kultura in jezik, ki ga s ponosom prenašajo na sedaj že četrto generacijo. Argentinci imajo nasplošno veliko lepega povedati o Slovencih.

Tako so se nedavno v času božično-novoletnih praznikov potikali po slovenski obali. Foto: Osebni arhiv

Pred dobrimi desetimi leti sem spoznal vnuka slovenskih priseljencev s Primorske, z območja blizu Gorice, s katerim sva postala dobra kolega. V prvih letih sva redno skupaj ob sobotah igrala nogomet, zdaj se v glavnem druživa ob kakšnem pivu.

Omenili ste nogomet. Je to najbolj pomembna stvar v Argentini? Kako toplo vam je pri srcu, ker je bil arhitekt slovitega stadiona La Bombonera pokojni Slovenec Viktor Sulčič?

Zelo. Še toliko bolj, ker v Argentini navijam prav za Boco Juniors, ki igra v tem nogometnem svetišču. Eden od novih arhitekturnih projektov je tudi delo Slovencev. Prenova stadiona La Bombonere se namreč imenuje kar El Proyecto Esloveno. Torej slovenski projekt.

Poznajo Argentinci tudi katerega izmed slovenskih športnikov?

Seveda. Izstopata Luka Dončić in Jan Oblak. Ljudje spremljajo skoraj izključno nogomet, kot da drugi športi sploh ne bi obstajali. Pri tem je treba poudariti, kako je Luka resnično globalni športni zvezdnik, Jan pa že dolgo brani za Simeonejev Atletico, najbolj argentinsko ekipo v Evropi. Tudi Benjamin Šeško je na dobri poti, da ga bodo v prihodnjih letih še bolj spoznali.

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić ima status globalne športne zvezde tudi v Argentini. Foto: Guliverimage

O kolesarstvu, zimskih športih ali plezanju ne poročajo, tako da na žalost ne poznajo mnogih izjemnih slovenskih športnikov. Kolesarstvo je resda moč spremljati na tukajšnjih televizijskih kanalih, a ne vlada veliko zanimanje.

Druga zgodba pa je Andres Vombergar, ki je v zadnjih letih pridobil prepoznavnost, zlasti med navijači kluba San Lorenzo, ki spada med pet največjih klubov v Argentini. Tudi ta klub ima zelo fanatične navijače.

Tako je bilo na ulicah Buenos Airesa po koncu SP 2022. Foto: Osebni arhiv Kako noro zna biti pri vas šele letos poleti, ko bo Argentina na SP 2026 branila naslov svetovnega prvaka?

Norišnice izpred štirih let verjetno ne bo mogoče nikoli ponoviti. Na dan osvojitve naslova svetovnega prvaka smo šli praktično vsi na ulico. Celotna država. Vzdušje se je stopnjevalo s tekme na tekmo, po zadnjem strelu z bele točke, ko je Argentina v Katarju postala prvak, pa je sledila eksplozija, ki je trajala kar nekaj dni.

Osvojitev naslova leta 2022 je bila nekakšen vzdihljaj upanja po dolgih letih gospodarske in politične krize. Trenutno stanje je bistveno boljše. Prevladuje upanje, da se končno res spreminja na boljše.

Kdo pa je v Argentini bolj priljubljen, pokojni Diego Armando Maradona ali Lionel Messi?

Po osvojitvi zadnjega naslova svetovnega prvaka v nogometu se je zgodba zelo spremenila. Starejši navijači do tega svetovnega naslova sploh niso cenili Messija, zdaj pa je končno postavljen ob bok Maradoni. Veliko ljudi je pred tem zamerilo Messiju, da ni osvojil ničesar pomembnega z reprezentanco, ogromno lovorik pa z Barcelono. Očitali so mu tudi, da ni dovolj zaveden Argentinec. Med mladimi je bil seveda bolj priljubljen, saj se niso mogli spomniti Maradonovih vragolij z igrišč. No, zdaj sta v Argentini oba nogometna bogova.

Aleksander Borštner bi si rad s sinom Felipejem ogledal v živo na Bomboneri več dvobojev Boce Juniors, a se mu bo želja le stežka izpolnila. Foto: Osebni arhiv Kako pa je spremljati nogometne tekme v Argentini?

S sinom si rada ogledava nogometne tekme. Felipe je zelo fanatičen navijač. Vzdušje na tekmah v Argentini je najboljše na svetu. Počutiš se kot v kotlu. Fanatizem navijačev je neverjeten. Tukaj ima vsakdo svoj klub, od kirurga pa do zdravniške sestre. Tam so vsi enaki.

Na žalost pa si je praktično nemogoče ogledati tekmo Boca Juniors, katerega navijača sva, v živo. Stadion Bombonera sprejme 52 tisoč gledalcev, rednih članov kluba pa je okrog 200 tisoč. Imajo prednost pri nakupu, takoj za njimi so t. i. pridruženi člani, ki tudi plačujejo članarino, in čakajo na svojo priložnost, da se kaj sprosti, če redni člani ne pokupijo vseh vstopnic.

Seveda obstaja tudi črni trg, kjer pa gredo cene vstopnic v nebo. Skratka, moj sin bo moral postati član kakšnega manjšega kluba, da si bo lahko ogledal v živo tekme prve lige.

Kakšni so torej načrti družine Borštner za prihodnost?

Kar se tiče mene, razmišljam zlasti o tem, kako v prihodnjih letih preživeti čim več časa v Sloveniji. Ne verjamem, da bi se želela oba otroka preseliti v Evropo. Felipe da, Delfina verjetno ne. Zato se verjetno ne bomo nikoli popolnoma preselili. Je pa tudi res, da v življenju nikoli ne veš. Stvari se rade spreminjajo.

Na zadnjem popotovanju po Sloveniji z babico Stano in teto Tamaro Foto: Osebni arhiv

Cilj je dokončati očetovo hišo na Vranskem, tako da bi imeli na voljo prostor, kjer smo lahko, ko smo v Sloveniji, vsaj nekaj mesecev. Na vsak način želim od blizu spremljati odraščanje svojih otrok. Felipe pri 17 letih trenira nogomet in se želi preizkusiti tudi v kakšnem slovenskem klubu, prav tako pa tudi študirati v Sloveniji. Seveda si želim biti zraven in mu pri tem pomagati.