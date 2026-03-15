Hollmenkollen smučarski skoki Philipp Raimund

Philipp Raimund v zahtevnih razmerah ni želel skočiti: Obstajajo pomembnejše stvari od smučarskih skokov

Philipp Raimund | Philipp Raimund zaradi zahtevnih razmer ni želel tvegati zdravja in se je odpovedal skoku na Hollmenkollnu. | Foto Reuters

Olimpijski prvak iz srednje skakalnice Philipp Raimund se je na kaotični tekmi na Hollmenkollnu, ki je potekala v zahtevnih vetrovnih razmerah, odločil, da ne bo skakal. "V tem sranj* ne bom skakal," je dejal v neposrednem prenosu, pozneje pa dodal, da se želi v skokih zabavati, ne pa skrbeti, ali bo varno doskočil.

Drugo posamično tekmo na Hollmenkollnu so zaznamovale zahtevne vetrovne razmere, v katerih so se mnogi skakalci znašli v težavah. Ob opazovanju teh se je olimpijski prvak s srednje skakalnice Philipp Raimund odločil, da sploh ne bo skakal.

"Ne bom skočil v tem sran**," je dal vedeti, da se ne bo spustil v nevarne razmere, v nemilost katerih je le nekaj trenutkov pred njegovim skokom "padel" njegov rojak Felix Hoffmann. Ta se je sicer izognil padcu, v izteku pa zmajeval z glavo: "Nisem povsem izgubil nadzora, a smučka je delala praktično, kar je hotela."

Raimund se je odločil, da ne skoči:

"Postajalo je vse bolj divje in nepredvidljivo"

"Dogajanje sem med čakanjem na skok spremljal zgoraj po televiziji in videl sem nekaj skokov, ki niso potekali ravno gladko, ko so bili skakalci v zraku. Postajalo je vse bolj divje in nepredvidljivo. Potem sem se vendarle odpravil, da bi skočil, pred tem pa opazoval še Felixa. Odločitev, da ne bom nastopil sem sprejel v zadnjem trenutku," je pojasnil za ARD.

"Rekel sem si. "Kaj pravzaprav počnem tu?" Tukaj sem prostovoljno, želim se zabavati v smučarskih skokih, ne pa skrbeti, ali bom varno doskočil. Obstajajo pomembnejše stvari od smučarskih skokov," je še povedal za nemški medij in dodal, da je v tej sezoni dosegel že ogromno in da želi do konca sezone uživati v poletih v Vikersundu in Planici.

Horngacher: Spoštovanje. Storil je pravilno. 

Glavni trener Stefan Horngacher je z razumevanjem sprejel odločitev varovanca, ki zaradi razmer, ni želel tvegati svojega zdravja. "To je bila njegova odločitev. Povsem v redu je, če se je tako odločil. Veliko težje je iti dol kot skočiti. Spoštovanje. Storil je pravilno," je dejal Horngacher, ki se po sezoni poslavlja od nemške reprezentance.

"Nikoli ne silimo športnikov, da skočijo, to je njihova odločitev." Foto: Guliverimage

Pertile: Nikogar ne silimo, da skoči

Direktor tekem svetovnega pokala Sandro Pertile je za NRK dejal, da so vremenske napovedi kazale na poslabšanje razmer, zato so se na koncu odločili odpovedati finalno serijo. "Prvo polovico smo prebrodili brez padca, to je vedno naša prioriteta. V odmoru med serijama pa je bilo skoraj nemogoče prižgati zeleno luč," je dejal Italijan in o Raimundovi odločitvi dodal: "Nikoli ne silimo športnikov, da skočijo, to je njihova odločitev. Če se ni počutil udobno, je sprejel pravo odločitev."

Najboljša trojica tekme z eno serijo. Foto: Reuters

Tekma z eno serijo je pripadla Japoncu Tomofumiju Naitu, ki je za zgolj 0,1 točke prehitel Anžeta Laniška in za 1,1 točke Anttija Aalta.

Skakalce do konca sezone, v kateri si je danes deveti Domen Prevc že zagotovil skupno zmago, čakajo le še tekme na letalnicah. Prihodnji teden bodo leteli v Vikersundu, med 26. in 29. marcem pa v Planici.

