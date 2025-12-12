Veliki finale odbojkarskega pokala Slovenije bo v Celju

Veliki finale odbojkarskega pokala Slovenije za sezono 2025/26 bo v Celju. Dvorana Zlatorog bo prvič doslej prizorišče odbojkarskih obračunov na najvišji ravni, boj za pokalno lovoriko pa se bo odvijal v nedeljo, 1. februarja, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

"Veseli nas, da bo zaključek pokala Slovenije prvič gostilo Celje. Z občino, ZPO Celje in OK Celje bomo združili moči, da pripravimo vrhunski športni dogodek, ki bo dostojen finalu. Posebno simboliko dogodku daje bogata odbojkarska tradicija v Celju, kjer je ženska ekipa v preteklosti že osvojila naslov državnih in pokalnih prvakinj, hkrati pa se mesto v zadnjih letih tudi izrazito odbojkarsko prebuja in gradi široko bazo mladih igralk in igralcev," pravi generalni sekretar OZS Gregor Humerca.

Knežje mesto bo prihodnje leto gostilo zaključni odbojkarski turnir v pokalu. Foto: Anže Malovrh

Ta je prepričan, da bo finale pokala tudi odlična priložnost za promocije odbojke v regiji.

Finalisti pokala še niso znani. Polfinale za moške bo na sporedu 14. januarja, ženske pa se bodo za uvrstitev v veliki finale borile teden dni kasneje.

V sezoni 2024/25 so se naslova pokalnih prvakov veselili odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana in odbojkarice Calcita Volleyja.