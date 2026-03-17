Dirkač s komentarjem na Instagramu podžgal govorice o Kim Kardashian

Lewis Hamilton je z le enim čustvenim simbolom, ki ga je objavil ob fotografijah Kim Kardashian, spet podžgal govorice, da sta v zvezi.

Lewis Hamilton in Kim Kardashian ne skrivata medsebojne naklonjenosti, nenazadnje sta se prejšnji mesec skupaj udeležila Super Bowla, a uradno svoje zveze še vedno nista potrdila.

Je pa 41-letni dirkač Formule 1 zdaj govorice, da se med njim in 45-letno resničnostno zvezdnico nekaj plete, podkrepil s komentarjem na Instagramu.

Kim Kardashian je objavila niz fotografij sebe v obleki, v kateri se je udeležila zabave po Oskarjih. Oprijeta zlata obleka znamke Gucci je požela deljena mnenja, Hamilton pa je očitno na strani navdušenih, saj je fotografije komentiral s čustvenčkom s srčki namesto oči. Njegov komentar je medtem sprožil plaz odzivov spletnih uporabnikov, ki so prepričani, da je s tem njuna zveza tudi uradno potrjena.

